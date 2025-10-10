Tal día como HOY, 11 de octubre
R. H.
Viernes, 10 de octubre 2025, 15:36
Tal día como hoy cumple años:
Pilar Lucio Carrasco, exdiputada del PSOE, 11 de octubre de 1972
Las efemérides del día:
1469.- Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla (los Reyes Católicos) acuerdan su matrimonio en la localidad vallisoletana de Dueñas.
1589.- Un incendio destruye casi totalmente la plaza toledana de Zocodover.
1698.- Francia, Inglaterra y Holanda firman en La Haya un tratado para repartirse los territorios de la Corona de España a la muerte, sin descendencia, de Carlos II el Hechizado.
1737.- Un terremoto devasta Calcuta y ocasiona unas 300.000 víctimas.
1745.- El sabio y clérigo alemán Ewald Jurgen von Kleist presenta el experimento eléctrico que se hizo famoso con el nombre de «botella de Leyden».
1835.- Decreto de extinción de varias órdenes religiosas y de desamortización de bienes eclesiásticos en España.
1884.- El acueducto de Segovia es declarado monumento nacional por orden real.
1899.- Comienza la guerra de los «boers», de Transvaal y Orange contra Inglaterra.
1934.- Se restablece la pena de muerte por garrote vil en España, tras la fracasada intentona revolucionaria.
1962.- El papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II, que modernizó el espíritu y las estructuras de la iglesia católica.
1968.- Un golpe de Estado de la Guardia Nacional derroca al presidente de Panamá, Arnulfo Arias, y se forma una Junta presidida por Omar Torrijos.
1985.- El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, jura bandera en la Academia Militar de Zaragoza.
1990.- España se adhiere a la Carta Mundial de los Derechos del Niño.
1992.- Los Reyes de España presiden en Sevilla la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.
1993.- El Consejo Central de la OLP ratifica el acuerdo de paz con Israel y elige a Yaser Arafat máxima autoridad palestina.
1997.- Los Reyes de España presiden la inauguración del remozado Teatro Real de Madrid, cuyas obras duraron diez años.
2001.- Francia y España pactan la entrega inmediata de etarras.
2002.- El expresidente de EEUU Jimmy Carter es galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
2006.- El Gobierno japonés impone sanciones económicas unilaterales a Corea del Norte.
2007.- La Academia Sueca concede el Nobel de Literatura a la británica Doris Lessing.
2009.- Casi 300 muertos a causa de las avalanchas e inundaciones en la isla filipina de Luzón, tras el paso del tifón Parma.
2011.- La ex primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, es condenada a 7 años de prisión por abuso de poder.
2012.- El escritor chino Mo Yan es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
2013.- Medio centenar de muertos en un naufragio de una embarcación con inmigrantes frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa.
El 11 de octubre nacieron:
1755.- Fausto de Elhuyar, descubridor del volframio y promotor de los estudios mineros en España.
1799.- Paula Montal Fornes, fundadora de las Hijas de María Escolapias, primera congregación femenina española del siglo XIX.
1866.- Carlos Arniches, escritor costumbrista español.
1906.- Charles Revson, fundador de la empresa de cosméticos Revlon.
1927.- Josefina Carlota, Gran Duquesa de Luxemburgo y princesa de Bélgica.
1932.- Julen Madariaga y Aguirre, abogado y cofundador de ETA.
1936.- Alberto Vázquez-Figueroa, escritor español.
1941.- Eugenio Jofra, humorista español.
1943.- Miguel Ángel Aguilar, periodista español.
1944.- Joan Gaspart, empresario hotelero español y presidente del FC Barcelona.
1956.- Nicanor Duarte Frutos, presidente de Paraguay.
1957.- Casimiro García-Abadillo Prieto, periodista español.
1958.- Felip Puig i Godes, político español.
1962.- Joan Cusack, actriz estadounidense.
1963.- Jordi Villacampa, baloncestista español.
1965.- Juan Ignacio Cirac Sasturain, investigador español de física cuántica.
El 11 de octubre murieron:
1531.- Ulrico Zuinglio, reformador protestante suizo.
1896.- Anton Bruckner, compositor austríaco.
1963.- Jean Cocteau, escritor francés.
.- Edith Piaf, cantante francesa.
1982.- Josep Renau, pintor y cartelista español.
1994.- Juan Rof Carballo, médico y escritor español.
1996.- William Vickrey, economista canadiense, Premio Nobel de Economía en 1996.
2000.- Donald Dewar, político escocés.
2006.- Cory Lidle, jugador estadounidense de béisbol.
2007.- Sri Nimio, líder pacifista hindú.
2008.- Jörg Haider, político ultranacionalista austríaco.
2009.- Basilio Fergus Alexandre, «Basilio», cantante panameño.
2011.- Cliff Robertson, actor estadounidense.
2012.- Edgard Negret, escultor colombiano.