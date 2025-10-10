Tal día como HOY, 11 de octubre

R. H. Viernes, 10 de octubre 2025, 15:36 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Pilar Lucio Carrasco, exdiputada del PSOE, 11 de octubre de 1972

Las efemérides del día:

1469.- Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla (los Reyes Católicos) acuerdan su matrimonio en la localidad vallisoletana de Dueñas.

1589.- Un incendio destruye casi totalmente la plaza toledana de Zocodover.

1698.- Francia, Inglaterra y Holanda firman en La Haya un tratado para repartirse los territorios de la Corona de España a la muerte, sin descendencia, de Carlos II el Hechizado.

1737.- Un terremoto devasta Calcuta y ocasiona unas 300.000 víctimas.

1745.- El sabio y clérigo alemán Ewald Jurgen von Kleist presenta el experimento eléctrico que se hizo famoso con el nombre de «botella de Leyden».

1835.- Decreto de extinción de varias órdenes religiosas y de desamortización de bienes eclesiásticos en España.

1884.- El acueducto de Segovia es declarado monumento nacional por orden real.

1899.- Comienza la guerra de los «boers», de Transvaal y Orange contra Inglaterra.

1934.- Se restablece la pena de muerte por garrote vil en España, tras la fracasada intentona revolucionaria.

1962.- El papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II, que modernizó el espíritu y las estructuras de la iglesia católica.

1968.- Un golpe de Estado de la Guardia Nacional derroca al presidente de Panamá, Arnulfo Arias, y se forma una Junta presidida por Omar Torrijos.

1985.- El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, jura bandera en la Academia Militar de Zaragoza.

1990.- España se adhiere a la Carta Mundial de los Derechos del Niño.

1992.- Los Reyes de España presiden en Sevilla la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.

1993.- El Consejo Central de la OLP ratifica el acuerdo de paz con Israel y elige a Yaser Arafat máxima autoridad palestina.

1997.- Los Reyes de España presiden la inauguración del remozado Teatro Real de Madrid, cuyas obras duraron diez años.

2001.- Francia y España pactan la entrega inmediata de etarras.

2002.- El expresidente de EEUU Jimmy Carter es galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

2006.- El Gobierno japonés impone sanciones económicas unilaterales a Corea del Norte.

2007.- La Academia Sueca concede el Nobel de Literatura a la británica Doris Lessing.

2009.- Casi 300 muertos a causa de las avalanchas e inundaciones en la isla filipina de Luzón, tras el paso del tifón Parma.

2011.- La ex primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, es condenada a 7 años de prisión por abuso de poder.

2012.- El escritor chino Mo Yan es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

2013.- Medio centenar de muertos en un naufragio de una embarcación con inmigrantes frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa.

El 11 de octubre nacieron:

1755.- Fausto de Elhuyar, descubridor del volframio y promotor de los estudios mineros en España.

1799.- Paula Montal Fornes, fundadora de las Hijas de María Escolapias, primera congregación femenina española del siglo XIX.

1866.- Carlos Arniches, escritor costumbrista español.

1906.- Charles Revson, fundador de la empresa de cosméticos Revlon.

1927.- Josefina Carlota, Gran Duquesa de Luxemburgo y princesa de Bélgica.

1932.- Julen Madariaga y Aguirre, abogado y cofundador de ETA.

1936.- Alberto Vázquez-Figueroa, escritor español.

1941.- Eugenio Jofra, humorista español.

1943.- Miguel Ángel Aguilar, periodista español.

1944.- Joan Gaspart, empresario hotelero español y presidente del FC Barcelona.

1956.- Nicanor Duarte Frutos, presidente de Paraguay.

1957.- Casimiro García-Abadillo Prieto, periodista español.

1958.- Felip Puig i Godes, político español.

1962.- Joan Cusack, actriz estadounidense.

1963.- Jordi Villacampa, baloncestista español.

1965.- Juan Ignacio Cirac Sasturain, investigador español de física cuántica.

El 11 de octubre murieron:

1531.- Ulrico Zuinglio, reformador protestante suizo.

1896.- Anton Bruckner, compositor austríaco.

1963.- Jean Cocteau, escritor francés.

.- Edith Piaf, cantante francesa.

1982.- Josep Renau, pintor y cartelista español.

1994.- Juan Rof Carballo, médico y escritor español.

1996.- William Vickrey, economista canadiense, Premio Nobel de Economía en 1996.

2000.- Donald Dewar, político escocés.

2006.- Cory Lidle, jugador estadounidense de béisbol.

2007.- Sri Nimio, líder pacifista hindú.

2008.- Jörg Haider, político ultranacionalista austríaco.

2009.- Basilio Fergus Alexandre, «Basilio», cantante panameño.

2011.- Cliff Robertson, actor estadounidense.

2012.- Edgard Negret, escultor colombiano.

