Tal día como HOY, 10 de octubre

Tal día como hoy cumple años:

Karra Elejalde, actor, 10 de octubre de 1960.

Florencio Monje Gil, cirujano maxilofacial, 10 de octubre de 1960.

Las efemérides del día:

1843.- La reina Isabel II pone la primera piedra del futuro edificio del Congreso de los Diputados en Madrid.

1846.- Boda de Isabel II con su primo el infante Francisco de Asís.

1856.- Inauguración en Madrid del Teatro de la Zarzuela.

1897.- El químico alemán Felix Hoffman sintetiza el ácido salicílico del sauce, predecesor de la aspirina.

1908.- Inauguración en la zona francesa de las obras del túnel del ferrocarril transpirenaico por la zona de Canfranc (Huesca).

1913.- El presidente estadounidense Woodrow Wilson hace estallar la carga de dinamita que vuela el último obstáculo para la construcción del Canal de Panamá.

1921.- El Ejército español reconquista el monte Gurugú, frente a Melilla.

1935.- Golpe de Estado que acaba con la República en Grecia. El general Condylis es nombrado regente para dar paso a la Monarquía.

1946.- Albania recobra su independencia.

1971.- El Partido Socialista austríaco, encabezado por Bruno Kreisky, consigue la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias.

1983.- Isaac Shamir, primer ministro del Gobierno de Israel.

1986.- Un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter causa 2.000 muertos en la capital salvadoreña.

1992.- Constitución del Patronato del Instituto Cervantes, cuyo objetivo es promover la expansión del idioma español en el mundo.

1994.- Akihito y Michiko inician en Madrid la primera visita oficial en la historia de unos emperadores de Japón a España.

1997.- Premio Nobel de La Paz a la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonas (ICBL).

2000.- El ruso Zhores Alferov y los estadounidenses Herbert Kroemer y Jack Clair Kilby comparten el Premio Nobel de Física por inventar el chip en los años 70.

2002.- La Cámara de Representantes de EEUU aprueba la resolución que autoriza al presidente George W. Bush a usar la fuerza contra Irak.

2005.- Los cristianodemócratas y el Partido Socialdemócrata llegan a un acuerdo para gobernar en Alemania.

2008.- Las bolsas mundiales cierran una semana con caídas superiores a las registradas en las crisis de 1929 y 1987.

2009.- Turquía y Armenia firman un histórico acuerdo que permitirá establecer relaciones diplomáticas.

2011.- Se produce una primera erupción volcánica a 5 kilómetros de La Restinga en la isla de El Hierro.

2012.- La justicia rusa deja en libertad a una de las tres integrantes del grupo punk Pussy Riot condenadas a dos años de prisión por cantar en el principal templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

2013.- La canadiense Alice Munro gana el Nobel de Literatura.

2014.- La paquistaní Malala y el indio Kailash Satyarthi son reconocidos con el Nobel de la Paz.

2015.- Mueren 102 personas en un atentado yihadista cuando se manifestaban por la paz en Ankara (Turquía).

2017.- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara la independencia de Cataluña, pero suspende de inmediato sus efectos.

2019.- El novelista y dramaturgo austriaco Peter Handke, polémico por su apoyo a Serbia en la guerra de los Balcanes, es distinguido con el Nobel de Literatura.

El 10 de octubre nacieron:

1684.- Jean Antoine Watteau, pintor francés.

1813.- Giuseppe Verdi, compositor italiano.

1830.- Isabel II, reina de España.

1839.- Francisco Giner de los Ríos, filósofo y pedagogo español.

1854.- Jerónimo Jiménez, compositor español de zarzuelas.

1860.- Juan Maragall, escritor español.

1900.- Helen Hayes, actriz estadounidense.

1901.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.

1910.- Ramón Gaya Pomés, pintor y poeta español.

1927.- Manuel Hernández Mompo, pintor español.

1930.- Harold Pinter, dramaturgo británico.

1944.- Javier Luis Sáenz de Cosculluela, político español.

1946.- Naoto Kan, primer ministro de Japón y cofundador del Partido Democrático.

1948.- Xavier Aguirresarobe Zubia, director de fotografía y productor español.

1951.- Jeanette, cantante británica naturalizada española.

1960.- Karra Elejalde, actor español.

1971.- Alicia Koplowitz, empresaria española.

1982.- David Cal Figueroa, piragüista español.

El 10 de octubre murieron:

1827.- Hugo Fóscolo, poeta italiano.

1856.- Vicente López Planes, poeta y militar argentino, autor de la letra del himno nacional de su patria.

1944.- Agustín Fontanella, comediógrafo argentino.

1985.- Orson Welles, cineasta estadounidense.

.- Yul Brynner, actor estadounidense.

1986.- Antonio di Benedetto, escritor y periodista argentino.

1991.- Pío Cabanillas Gallas, político español.

2004.- Christopher Reeve, actor estadounidense que encarnó en el cine a Superman.

2008.- Alton Ellis, cantante jamaicano.

2009.- Luis Aguilé, cantante hispano-argentino.

2010.- Solomon Burke, músico estadounidense.

2013.- Wilfried Martens, político belga.

