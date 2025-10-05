Tal día como HOY, 6 de octubre

R. H. Domingo, 5 de octubre 2025, 16:21 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Lola Dueñas, actriz española, 6 de octubre de 1972.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1623.- Velázquez es nombrado pintor de Cámara de Felipe IV.

1642.- Catalanes en rebeldía, ayudados por franceses, derrotan en Lérida a las tropas del Rey, mandadas por el Marqués de Leganés.

1750.- Se publica el folleto, redactado por Diderot, que anuncia la «Enciclopedia».

1771.- Pragmática de Carlos III por la que se prohíbe el juego en España.

1903.- Se prueba en un suburbio de Berlín una locomotora Siemens que alcanza por primera vez en la historia los 200 km/h.

1920.- La frontera polaca con Rusia se desplaza hacia el Este y se firma en Riga la paz entre Rusia y Polonia.

1927.- Nace el cine hablado con la proyección, en el Teatro Warner de Nueva York, de la película «El cantante de jazz», de Alain Grosland, que llevaba anexa una banda que recogía la voz humana.

1934.- El Gobierno proclama el estado de guerra en España ante la revuelta originada en Oviedo, que cae en poder de los revolucionarios, y en Barcelona, donde el presidente de la Generalitat, Lluis Companys, proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española.

1944.- Fundación en El Cairo de la Liga Arabe, integrada originariamente por Egipto, Yemen, Arabia Saudí, Siria, Irak, Líbano y Transjordania (hoy Jordania).

1973.- Empieza la Guerra del Yom Kippur, cuarta contienda árabe-israelí, de 19 días de duración.

1979.- Por primera vez un Papa, Juan Pablo II, entra en la Casa Blanca, residencia de los presidentes de EE.UU.

1981.- Integristas musulmanes matan al presidente egipcio, Anuar El Sadat, durante un desfile militar conmemorativo de la victoria en la guerra del Yom Kippur.

1987.- El coronel Rabuka proclama la República de Fidji.

1988.- Toque de queda en Argel: la violencia de estudiantes y parados, capitalizada por integristas, causa 159 muertos y cientos de heridos.

1991.- El Partido Social Demócrata (PSD) de Portugal, liderado por Anibal Cavaco Silva, logra por segunda vez consecutiva la mayoría absoluta en las elecciones legislativas.

1997.- Detienen en Madrid al ex militar argentino Adolfo Schilingo, en relación al caso abierto por la desaparición de españoles durante la dictadura argentina.

2002.- El Papa canoniza a José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.

.- Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, gana las elecciones presidenciales en Brasil, en primera vuelta.

2005.- El Tribunal Supremo de Israel prohíbe al Ejército emplear a civiles palestinos como «escudos humanos» durante sus redadas.

2008.- Mueren sepultadas 74 personas (42 de ellas, niños) por un terremoto en Nura (Kirguizistán).

2009.- Trasladan a España, para que cumpla su condena, al preso hispano filipino Francisco Larrañaga.

2012.- El ex mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, es condenado a 18 meses de cárcel por robar documentos del Pontífice.

2013.- 57 muertos en enfrentamientos entre islamistas y policía en Egipto.

2014.- Se confirma que una auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III, de Madrid (Teresa Romero), ha contraído el ébola. Es el primer caso conocido de contagio fuera de África.

El 6 de octubre nacieron:

1682.- Bruno Mauricio de Zabala, militar español fundador de Montevideo, gobernador y capitán general de Buenos Aires.

1887.- Charles Edouard Jeanneret, «Le Corbusier», arquitecto suizo nacionalizado francés.

1908.- Carole Lombard, actriz estadounidense.

1916.- Rafael Calvo Serer, periodista y escritor español.

– Pablo Palazuelo, pintor, escultor y grabador español.

1930.- Hafed Al Asad, presidente de Siria durante casi tres décadas.

1932.- Luis Ángel de la Viuda, periodista español.

1944.- Víctor Espárrago, ex futbolista y entrenador de fútbol uruguayo.

1947.- Francisco Andión González, cantante español, conocido por Patxi Andión.

1955.- Paco Ojeda, matador de toros español.

1958.- Guillermo Fernández Vara, político español, presidente de Extremadura.

1960.- Yves Leterme, ex primer ministro belga.

1972.- Lola Dueñas, actriz española.

El 6 de octubre murieron:

1644.- Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV.

1862.- Francisco Acuña de Figueroa, poeta uruguayo.

1892.- Alfred Tennyson, poeta inglés.

1919.- Ricardo Palma, escritor peruano.

1981.- Anuar El Sadat, presidente de Egipto.

1989.- Bette Davis, actriz estadounidense.

1999.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.

2002.- Príncipe Claus de Holanda, esposo de la reina Beatriz.

2006.- Eduardo Mignogna, director de cine argentino.

– Heinz Sielmann, ecologista y cineasta alemán.

– Antoni Gutiérrez Díaz, político español, dirigente del PSUC.

2012.- Chadli Benyedid, expresidente de Argelia.

– Antonio Cisneros, poeta peruano.

Temas

Cumpleaños de HOY