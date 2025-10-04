Tal día como HOY, 5 de octubre

R. H. Sábado, 4 de octubre 2025, 16:01 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Patricia Conde, presentadora de televisión española, 5 de octubre de 1979.

Las efemérides del día:

1762.- Tras un prolongado y duro asedio, la flota inglesa logra la rendición de Manila (Filipinas).

1789.- Una multitud de parisinos, encabezada por cientos de mujeres, asalta el palacio de Versalles.

1910.- Proclamación de la República Portuguesa, tras el triunfo de la revolución.

1928.- La Academia General de Zaragoza abre sus puertas como centro de formación militar del Ejército de Tierra.

1934.- Comienza la Revolución de Asturias.

1954.- Se firman en Londres los acuerdos sobre Trieste entre Italia y Yugoslavia.

1958.- Patrice Lumumba crea en el Congo Belga el Movimiento Nacional Congoleño.

1988.- Arranca en Argelia la llamada «revuelta del pan». Durante una semana Argel y las principales ciudades del país fueron escenario de graves disturbios que se saldaron con cerca de 200 muertos según cifras oficiales.

1989.- El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, líder religioso y político tibetano, distinguido con el Premio Nobel de la Paz.

1994.- Presunto suicidio colectivo en Suiza de 48 personas pertenecientes a la secta Orden del Templo Solar.

1999.- Tabacalera y la francesa Seita aprueban una alianza por la que crean Altadis, con sede en Madrid, primera compañía mundial de puros y cuarta del sector tabaquero.

2000.- Unas 300.000 personas toman el Parlamento Federal de Yugoslavia y la televisión pública, después de que el Tribunal Constitucional anulara las elecciones presidenciales.

2005.- El Tribunal Constitucional dictamina que la Justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aún cuando no haya víctimas españolas.

2008.- Mueren sepultadas 75 personas (41 niños) por un terremoto en Kirguizistán.

2010.- En Hungría, un vertido de lodo tóxico procedente de una fábrica de aluminio causa diez muertos, más de un centenar de heridos y la contaminación de unos 40 kilómetros cuadrados.

2011.- El presidente español José Luís Rodríguez Zapatero anuncia el acuerdo para integrar la base de Rota en el escudo antimisiles de la OTAN.

2016.- La conferencia de Bruselas de apoyo a Afganistán logra compromisos por 13.570 millones de euros.

2017.- El Banco Sabadell acuerda trasladar su sede social a Alicante.

El 5 de octubre nacieron:

1713.- Denis Diderot, escritor francés, principal impulsor de la «Enciclopedia».

1864.- Louis Lumiére, inventor francés, uno de los padres del cinematógrafo.

1925.- Emiliano Aguirre, paleontólogo español.

1926.- Mariano Ozores, director de cine y guionista español.

1930.- Miguel Baez «Litri», torero español.

1936.- Vaclav Havel, expresidente de la República Checa.

1941.- Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina.

1951.- Bob Geldof, músico irlandés.

1952.- Imran Khan, exjugador de críquet y político, primer ministro de Pakistán.

1955.- Alfonso Dastis, diplomático y exministro español.

1963.- Francisco Martínez Mojica, microbiólogo e investigador español.

1965.- José Couso, cámara español, fallecido durante la guerra de Irak.

1975.- Kate Winslet, actriz británica.

1977.- Ángel Martín, cómico, actor y presentador de televisión español.

1979.- Patricia Conde, presentadora de televisión española.

1983.- Jesse Eisenberg, actor estadounidense.

El 5 de octubre murieron:

1848.- Alberto Lista, escritor y humanista español.

1880.- Jacques Offenbach, compositor alemán.

1915.- José María Usandizaga, compositor español.

1984.- Leonard Rossiter, actor británico.

2002.- José Botella Llusiá, ginecólogo y profesor español.

2005.- Alvaro Domecq Díez, ganadero español.

2007.- Walter Kempowski, escritor alemán.

2011.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de Apple.

2015.- Ana Diosdado, escritora, dramaturga y actriz española.

2017.- Carlos Saúl Toro, dramaturgo y artista hondureño.

2018.- Héctor Ulloa, actor y músico colombiano.

