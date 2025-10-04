Tal día como HOY, 5 de octubre
R. H.
Sábado, 4 de octubre 2025, 16:01
Tal día como hoy cumple años:
Patricia Conde, presentadora de televisión española, 5 de octubre de 1979.
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1762.- Tras un prolongado y duro asedio, la flota inglesa logra la rendición de Manila (Filipinas).
1789.- Una multitud de parisinos, encabezada por cientos de mujeres, asalta el palacio de Versalles.
1910.- Proclamación de la República Portuguesa, tras el triunfo de la revolución.
1928.- La Academia General de Zaragoza abre sus puertas como centro de formación militar del Ejército de Tierra.
1934.- Comienza la Revolución de Asturias.
1954.- Se firman en Londres los acuerdos sobre Trieste entre Italia y Yugoslavia.
1958.- Patrice Lumumba crea en el Congo Belga el Movimiento Nacional Congoleño.
1988.- Arranca en Argelia la llamada «revuelta del pan». Durante una semana Argel y las principales ciudades del país fueron escenario de graves disturbios que se saldaron con cerca de 200 muertos según cifras oficiales.
1989.- El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, líder religioso y político tibetano, distinguido con el Premio Nobel de la Paz.
1994.- Presunto suicidio colectivo en Suiza de 48 personas pertenecientes a la secta Orden del Templo Solar.
1999.- Tabacalera y la francesa Seita aprueban una alianza por la que crean Altadis, con sede en Madrid, primera compañía mundial de puros y cuarta del sector tabaquero.
2000.- Unas 300.000 personas toman el Parlamento Federal de Yugoslavia y la televisión pública, después de que el Tribunal Constitucional anulara las elecciones presidenciales.
2005.- El Tribunal Constitucional dictamina que la Justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aún cuando no haya víctimas españolas.
2008.- Mueren sepultadas 75 personas (41 niños) por un terremoto en Kirguizistán.
2010.- En Hungría, un vertido de lodo tóxico procedente de una fábrica de aluminio causa diez muertos, más de un centenar de heridos y la contaminación de unos 40 kilómetros cuadrados.
2011.- El presidente español José Luís Rodríguez Zapatero anuncia el acuerdo para integrar la base de Rota en el escudo antimisiles de la OTAN.
2016.- La conferencia de Bruselas de apoyo a Afganistán logra compromisos por 13.570 millones de euros.
2017.- El Banco Sabadell acuerda trasladar su sede social a Alicante.
El 5 de octubre nacieron:
1713.- Denis Diderot, escritor francés, principal impulsor de la «Enciclopedia».
1864.- Louis Lumiére, inventor francés, uno de los padres del cinematógrafo.
1925.- Emiliano Aguirre, paleontólogo español.
1926.- Mariano Ozores, director de cine y guionista español.
1930.- Miguel Baez «Litri», torero español.
1936.- Vaclav Havel, expresidente de la República Checa.
1941.- Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina.
1951.- Bob Geldof, músico irlandés.
1952.- Imran Khan, exjugador de críquet y político, primer ministro de Pakistán.
1955.- Alfonso Dastis, diplomático y exministro español.
1963.- Francisco Martínez Mojica, microbiólogo e investigador español.
1965.- José Couso, cámara español, fallecido durante la guerra de Irak.
1975.- Kate Winslet, actriz británica.
1977.- Ángel Martín, cómico, actor y presentador de televisión español.
1979.- Patricia Conde, presentadora de televisión española.
1983.- Jesse Eisenberg, actor estadounidense.
El 5 de octubre murieron:
1848.- Alberto Lista, escritor y humanista español.
1880.- Jacques Offenbach, compositor alemán.
1915.- José María Usandizaga, compositor español.
1984.- Leonard Rossiter, actor británico.
2002.- José Botella Llusiá, ginecólogo y profesor español.
2005.- Alvaro Domecq Díez, ganadero español.
2007.- Walter Kempowski, escritor alemán.
2011.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de Apple.
2015.- Ana Diosdado, escritora, dramaturga y actriz española.
2017.- Carlos Saúl Toro, dramaturgo y artista hondureño.
2018.- Héctor Ulloa, actor y músico colombiano.