Tal día como HOY, 3 de octubre

Julián López 'El Juli', torero, 3 de octubre de 1982.
1700.- Carlos II firma el testamento que pone fin a la dinastía de los Austrias en España: La Corona pasa al Duque de Anjou, futuro Felipe V y primer Borbón de la dinastía española.
1792.- Colocación de la primera piedra de la Casa Blanca en Washington, sede oficial de los presidentes de EEUU.
1863.- Una comisión de políticos mexicanos ofrece el Trono de México al Archiduque Maximiliano de Austria.
1898.- Circula en Madrid el primer tranvía eléctrico.
1932.- Irak se declara independiente.
1936.- Guerra Civil española. El general Franco traslada su cuartel general a Salamanca.
1942.- Lanzamiento con éxito, en la localidad alemana de Peenemunde (Alemania), del cohete V-2, famosa y mortífera arma secreta de Hitler.
1953.- El nuevo reactor estadounidense Douglas Skyray, récord mundial de velocidad, al alcanzar 1.281 km/h.
1988.- Aterrizaje del transbordador espacial norteamericano «Discovery», en la base aérea de Edwards (desierto de Mojave).
1989.- Los Reyes de España inician un viaje oficial a Polonia, el primero de un jefe de Estado español a este país.
1990.- La RDA se integra en la RFA. El acto de unificación se realiza en Berlín, nueva capital de la Alemania unida.
1995.- El estadounidense O.J.Simpson es declarado «no culpable» del asesinato de su exesposa y del amigo de ésta.
2002.- El Tribunal de Seguridad del Estado turco conmuta la pena de muerte impuesta en 1999 al líder del independentismo kurdo, Abdulla Ocalan, por la de cadena perpetua.
2004.- Golpe a la cúpula de ETA con la detención en Francia del máximo jefe de la banda, Mikel Albisu «Antza» y María Soledad Iparraguirre «Anboto».
2008.- El Congreso estadounidense aprueba el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares propuesto por el presidente Bush.
2013.- Mueren más de 400 inmigrantes en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa.
2014.- El grupo radical Estado Islámico cuelga un vídeo con la decapitación del rehén británico Alan Henning.
2015.- EE.UU bombardea por error un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Kunduz y causa 22 muertes.
2017.- Mensaje institucional de Felipe VI. Llama a asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, dos días después del referéndum ilegal sobre la independencia.
2018.- El Supremo confirma a Rodrigo Rato los 4,5 años de prisión por las tarjetas opacas de Caja Madrid.
El 3 de octubre nacieron:
1896.- Gerardo Diego, poeta español.
1900.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.
1905.- Dolores del Río, actriz mexicana.
1925.- Eugene Luther Gore Vidal, novelista y ensayista estadounidense.
1934.- Rodolfo Martín Villa, político y ejecutivo.
1942.- Jesús Mariñas, periodista español.
1948.- Pedro del Hierro, modisto español.
1962.- Juan Antonio Ruiz «Espartaco», torero español.
1964.- Clive Owen, actor británico.
1968.- Nadia Calviño, política española.
1982.- Julián López Escobar «El Juli», torero español.
El 3 de octubre murieron:
1556.- Domingo Martínez de Irala «capitán Vergara», fundador de Paraguay.
1568.- Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II.
1658.- Juan Carreño de Miranda, pintor español.
1988.- Franz Josef Strauss, político alemán.
1990.- Stefano Casiraghi, segundo esposo de Carolina de Mónaco.
1995.- Elena Quiroga, escritora española.
1998.- Hugo Batalla Parentini, uruguayo, defensor de los derechos humanos.
1999.- Akio Morita, japonés, fundador y presidente de la multinacional Sony.
2004.- Janet Leigh, actriz estadounidense.
2006.- Peter Norman, atleta australiano.
2007.- Pablo Palazuelo, pintor y escultor español.