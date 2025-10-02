HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diestro Julián López, 'El Juli' EFE

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 3 de octubre

R. H.

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:40

Tal día como hoy cumple años:

Julián López 'El Juli', torero, 3 de octubre de 1982.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años.

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1700.- Carlos II firma el testamento que pone fin a la dinastía de los Austrias en España: La Corona pasa al Duque de Anjou, futuro Felipe V y primer Borbón de la dinastía española.

1792.- Colocación de la primera piedra de la Casa Blanca en Washington, sede oficial de los presidentes de EEUU.

1863.- Una comisión de políticos mexicanos ofrece el Trono de México al Archiduque Maximiliano de Austria.

1898.- Circula en Madrid el primer tranvía eléctrico.

1932.- Irak se declara independiente.

1936.- Guerra Civil española. El general Franco traslada su cuartel general a Salamanca.

1942.- Lanzamiento con éxito, en la localidad alemana de Peenemunde (Alemania), del cohete V-2, famosa y mortífera arma secreta de Hitler.

1953.- El nuevo reactor estadounidense Douglas Skyray, récord mundial de velocidad, al alcanzar 1.281 km/h.

1988.- Aterrizaje del transbordador espacial norteamericano «Discovery», en la base aérea de Edwards (desierto de Mojave).

1989.- Los Reyes de España inician un viaje oficial a Polonia, el primero de un jefe de Estado español a este país.

1990.- La RDA se integra en la RFA. El acto de unificación se realiza en Berlín, nueva capital de la Alemania unida.

1995.- El estadounidense O.J.Simpson es declarado «no culpable» del asesinato de su exesposa y del amigo de ésta.

2002.- El Tribunal de Seguridad del Estado turco conmuta la pena de muerte impuesta en 1999 al líder del independentismo kurdo, Abdulla Ocalan, por la de cadena perpetua.

2004.- Golpe a la cúpula de ETA con la detención en Francia del máximo jefe de la banda, Mikel Albisu «Antza» y María Soledad Iparraguirre «Anboto».

2008.- El Congreso estadounidense aprueba el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares propuesto por el presidente Bush.

2013.- Mueren más de 400 inmigrantes en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa.

2014.- El grupo radical Estado Islámico cuelga un vídeo con la decapitación del rehén británico Alan Henning.

2015.- EE.UU bombardea por error un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Kunduz y causa 22 muertes.

2017.- Mensaje institucional de Felipe VI. Llama a asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, dos días después del referéndum ilegal sobre la independencia.

2018.- El Supremo confirma a Rodrigo Rato los 4,5 años de prisión por las tarjetas opacas de Caja Madrid.

El 3 de octubre nacieron:

1896.- Gerardo Diego, poeta español.

1900.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.

1905.- Dolores del Río, actriz mexicana.

1925.- Eugene Luther Gore Vidal, novelista y ensayista estadounidense.

1934.- Rodolfo Martín Villa, político y ejecutivo.

1942.- Jesús Mariñas, periodista español.

1948.- Pedro del Hierro, modisto español.

1962.- Juan Antonio Ruiz «Espartaco», torero español.

1964.- Clive Owen, actor británico.

1968.- Nadia Calviño, política española.

1982.- Julián López Escobar «El Juli», torero español.

El 3 de octubre murieron:

1556.- Domingo Martínez de Irala «capitán Vergara», fundador de Paraguay.

1568.- Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II.

1658.- Juan Carreño de Miranda, pintor español.

1988.- Franz Josef Strauss, político alemán.

1990.- Stefano Casiraghi, segundo esposo de Carolina de Mónaco.

1995.- Elena Quiroga, escritora española.

1998.- Hugo Batalla Parentini, uruguayo, defensor de los derechos humanos.

1999.- Akio Morita, japonés, fundador y presidente de la multinacional Sony.

2004.- Janet Leigh, actriz estadounidense.

2006.- Peter Norman, atleta australiano.

2007.- Pablo Palazuelo, pintor y escultor español.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  3. 3

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  6. 6

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  7. 7 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  8. 8 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 3 de octubre

Tal día como HOY, 3 de octubre