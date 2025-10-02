Tal día como HOY, 3 de octubre

R. H. Jueves, 2 de octubre 2025, 17:40 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Julián López 'El Juli', torero, 3 de octubre de 1982.

Las efemérides del día:

1700.- Carlos II firma el testamento que pone fin a la dinastía de los Austrias en España: La Corona pasa al Duque de Anjou, futuro Felipe V y primer Borbón de la dinastía española.

1792.- Colocación de la primera piedra de la Casa Blanca en Washington, sede oficial de los presidentes de EEUU.

1863.- Una comisión de políticos mexicanos ofrece el Trono de México al Archiduque Maximiliano de Austria.

1898.- Circula en Madrid el primer tranvía eléctrico.

1932.- Irak se declara independiente.

1936.- Guerra Civil española. El general Franco traslada su cuartel general a Salamanca.

1942.- Lanzamiento con éxito, en la localidad alemana de Peenemunde (Alemania), del cohete V-2, famosa y mortífera arma secreta de Hitler.

1953.- El nuevo reactor estadounidense Douglas Skyray, récord mundial de velocidad, al alcanzar 1.281 km/h.

1988.- Aterrizaje del transbordador espacial norteamericano «Discovery», en la base aérea de Edwards (desierto de Mojave).

1989.- Los Reyes de España inician un viaje oficial a Polonia, el primero de un jefe de Estado español a este país.

1990.- La RDA se integra en la RFA. El acto de unificación se realiza en Berlín, nueva capital de la Alemania unida.

1995.- El estadounidense O.J.Simpson es declarado «no culpable» del asesinato de su exesposa y del amigo de ésta.

2002.- El Tribunal de Seguridad del Estado turco conmuta la pena de muerte impuesta en 1999 al líder del independentismo kurdo, Abdulla Ocalan, por la de cadena perpetua.

2004.- Golpe a la cúpula de ETA con la detención en Francia del máximo jefe de la banda, Mikel Albisu «Antza» y María Soledad Iparraguirre «Anboto».

2008.- El Congreso estadounidense aprueba el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares propuesto por el presidente Bush.

2013.- Mueren más de 400 inmigrantes en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa.

2014.- El grupo radical Estado Islámico cuelga un vídeo con la decapitación del rehén británico Alan Henning.

2015.- EE.UU bombardea por error un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Kunduz y causa 22 muertes.

2017.- Mensaje institucional de Felipe VI. Llama a asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, dos días después del referéndum ilegal sobre la independencia.

2018.- El Supremo confirma a Rodrigo Rato los 4,5 años de prisión por las tarjetas opacas de Caja Madrid.

El 3 de octubre nacieron:

1896.- Gerardo Diego, poeta español.

1900.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.

1905.- Dolores del Río, actriz mexicana.

1925.- Eugene Luther Gore Vidal, novelista y ensayista estadounidense.

1934.- Rodolfo Martín Villa, político y ejecutivo.

1942.- Jesús Mariñas, periodista español.

1948.- Pedro del Hierro, modisto español.

1962.- Juan Antonio Ruiz «Espartaco», torero español.

1964.- Clive Owen, actor británico.

1968.- Nadia Calviño, política española.

1982.- Julián López Escobar «El Juli», torero español.

El 3 de octubre murieron:

1556.- Domingo Martínez de Irala «capitán Vergara», fundador de Paraguay.

1568.- Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II.

1658.- Juan Carreño de Miranda, pintor español.

1988.- Franz Josef Strauss, político alemán.

1990.- Stefano Casiraghi, segundo esposo de Carolina de Mónaco.

1995.- Elena Quiroga, escritora española.

1998.- Hugo Batalla Parentini, uruguayo, defensor de los derechos humanos.

1999.- Akio Morita, japonés, fundador y presidente de la multinacional Sony.

2004.- Janet Leigh, actriz estadounidense.

2006.- Peter Norman, atleta australiano.

2007.- Pablo Palazuelo, pintor y escultor español.

