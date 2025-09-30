Tal día como HOY, 1 de octubre

R.H Martes, 30 de septiembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Juan López-Lago, periodista de HOY, 1 de octubre de 1974

Dani Guillén, futbolista, 1 de octubre de 1984

Ignacio Fornés Olmo, 'Nach', rapero, 1 de octubre de 1974

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1777.- Se firma en el Palacio de la Granja (Segovia) el tratado de límites entre España y Portugal sobre las posesiones de ambos países en territorio americano.

1792.- Aparece el primer número del «Diario de Barcelona».

1800.- España devuelve a Francia la Luisiana occidental por el acuerdo secreto de San Ildefonso.

1823.- Fernando VII anula todas las leyes del trienio liberal y el decreto de perdón que había firmado el día anterior.

1833.- Proclama de Carlos María Isidro reivindicando sus derechos al trono de España, origen de las guerras carlistas.

1883.- Primer ensayo en Madrid de comunicación telefónica: La conexión se efectúa entre el Palacio Real y los ministerios.

1886.- Garibaldi derrota a las tropas de Francisco II en Volturno, acción decisiva para la suerte de las Dos Sicilias.

1901.- Se constituye en Madrid la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

1908.- La fábrica Ford Motor Company de Detroit (EEUU) saca al mercado el primer modelo de automóvil biplaza «Ford T» 333.

1910.- Se pone a la venta el primer número de «El Debate», que se publicó hasta 1936 y que fue sustituido por el diario «YA».

1926.- Tras un golpe de estado, el general Josef Pilsudski asume el poder en Polonia, donde gobernó hasta 1935.

1928.- Entra en vigor el primer Plan Quinquenal de la URSS, con la colectivización masiva de la agricultura y la prioridad a la industria pesada.

1931.- El Gobierno republicano español reconoce el derecho de voto a las mujeres.

1936.- Franco toma posesión en Burgos de la Jefatura del Estado español, que dos días antes le había otorgado la Junta de Defensa Nacional.

1938.- El Ejército alemán ocupa el territorio de los Sudetes.

1939.- Las tropas alemanas ocupan Varsovia y capitula la última base militar polaca.

1946.- Se da a conocer el veredicto final del Tribunal de Nuremberg: Doce de los implicados son condenados a muerte y tres a cadena perpetua.

1949.- Mao Tse-tung proclama la República Popular China. El Gobierno comunista establece su capital en Pekín.

1954.- Comienza la guerra de liberación de Argelia frente a la ocupación francesa.

1960.- Nigeria, colonia británica, se proclama independiente.

1962.- Las protestas contra la admisión del primer estudiante negro, James Meredith, causan dos muertos y 75 heridos en la Universidad de Mississipi (EEUU).

1964.- Isabel II de Inglaterra visita Canadá, lo que ocasiona violentas manifestaciones de los sectores francófonos.

1965.- Pablo VI visita EEUU. Es el primer Papa que lo hace.

1969.- Primer vuelo supersónico del avión franco-británico de pasajeros 'Concorde'.

1982.- El democristiano Helmut Kohl sucede al socialdemócrata Helmut Schmidt al frente del Gobierno de la RFA, tras el triunfo de una moción de censura.

1984.- El exministro de Exteriores español Marcelino Oreja asume la Secretaría General del Consejo de Europa, primer español que accede a este cargo.

1985.- Mueren 50 personas y 100 resultan heridas en un ataque aéreo israelí contra el cuartel general de la OLP en Túnez.

1987.- El coronel Sitiveni Rabuka, tras dar un golpe de Estado, se autoproclama presidente de las Islas Fiji, que 15 días después fueron expulsadas de la Comunidad Británica de Naciones.

1988.- Mijail Gorbachov es elegido por unanimidad jefe del Estado soviético.

1990.- El Soviet Supremo de la URSS (Parlamento permanente) aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, tras dos años de elaboración.

1991.- Los dirigentes de 12 repúblicas soviéticas acuerdan en Alma Ata (Kazajistán) constituir una comunidad económica de Estados soberanos, con la reserva de las tres bálticas: Estonia, Letonia y Lituania.

.- Sierra Leona recupera el multipartidismo después de 13 años en el poder del partido único Congreso del Pueblo.

1992.- El Senado estadounidense aprueba el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START).

1994.- La República de Palau (Micronesia) proclama su independencia.

1995.- El Partido Socialista, liderado por Antonio Guterres, gana las elecciones legislativas de Portugal, con lo que concluye la «década Cavaco Silva».

1996.- El Consejo de Seguridad de la ONU levanta definitivamente las sanciones impuestas a Yugoslavia (Serbia y Montenegro) en 1992 y 1993 por la guerra de Bosnia.

1998.- El Parlamento catalán aprueba, con los votos de CiU y de los grupos independentistas ERC y PI, la ratificación del derecho de Cataluña a la autodeterminación.

1999.- Se constituye en Yakarta el primer Parlamento elegido democráticamente en Indonesia tras 32 años de dictadura de Suharto.

2001.- La Alianza del Norte, que lucha en Afganistán contra los talibanes, y el rey afgano en el exilio, Zahir Shah, acuerdan formar un gobierno de transición.

2002.- La ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e Irak alcanzan en Viena un acuerdo para el regreso de los inspectores de desarme a Irak.

2003.- La Sala Especial del Tribunal Supremo declara «nulos de pleno derecho» cinco acuerdos del Parlamento Vasco contrarios a disolver el grupo Batasuna.

2004.- El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que regula los matrimonios homosexuales.

.- Entra en vigor la reforma del Código Penal.

2005.- Veintitrés muertos y un centenar de heridos en tres atentados suicidas al sur de la isla de Bali (Indonesia), atribuidos a Yemaa Islamiya.

2006.- El Ejército israelí concluye su retirada del sur del Líbano.

2007.- El Rey destaca que la «monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución» ha determinado «el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España», en un discurso en la Universidad de Oviedo.

2009.- China celebra el 60 aniversario del régimen comunista.

2011.- Ekin, formación heredera de la ilegalizada KAS, anuncia su disolución en Gara.

.- Una sentada en el Puente de Brooklyn (Nueva York) contra las ayudas a los bancos termina con 700 detenidos.

El 1 de octubre nacieron:

1541.- Doménico Teotocópulos, «el Greco», pintor español.

1861.- Frederich Remington, escultor y pintor estadounidense.

1889.- Carlos Acuña Núñez, escritor chileno.

1909.- Miquel Batllori, jesuita e historiador catalán.

1923.- Walter Matthau, actor estadounidense.

1924.- James Carter, expresidente de EEUU.

1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, banquero español.

1935.- Julie Andrews, actriz y cantante estadounidense.

1947.- Francisco Álvarez-Cascos, exministro español.

1959.- Marcos Alonso, entrenador de fútbol español.

El 1 de octubre murieron:

1578.- Juan de Austria, vencedor en la Batalla de Lepanto.

1684.- Pierre Corneille, dramaturgo francés.

1864.- Juan José Flores, militar ecuatoriano, fundador de la república.

1947.- Diego Martínez Sierra, escritor español.

1992.- Petra Kelly, política y ecologista alemana.

1999.- Manuel Colmeiro Guimaras, pintor gallego.

.- Juan de Arespacochaga, político y exalcalde de Madrid.

2000.- Rodolfo Bay, fundador y presidente de Spantax.

2002.- Walter Annenberg, magnate estadounidense de prensa.

2003.- Antonio Truyol Serra, juez español.

2004.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.

2010.- José Ángel Ezcurra, periodista español.

Temas

Cumpleaños de HOY