HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan López-Lago, periodista de HOY.
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 1 de octubre

R.H

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:23

Tal día como hoy cumple años:

Juan López-Lago, periodista de HOY, 1 de octubre de 1974

Dani Guillén, futbolista, 1 de octubre de 1984

Ignacio Fornés Olmo, 'Nach', rapero, 1 de octubre de 1974

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1777.- Se firma en el Palacio de la Granja (Segovia) el tratado de límites entre España y Portugal sobre las posesiones de ambos países en territorio americano.

1792.- Aparece el primer número del «Diario de Barcelona».

1800.- España devuelve a Francia la Luisiana occidental por el acuerdo secreto de San Ildefonso.

1823.- Fernando VII anula todas las leyes del trienio liberal y el decreto de perdón que había firmado el día anterior.

1833.- Proclama de Carlos María Isidro reivindicando sus derechos al trono de España, origen de las guerras carlistas.

1883.- Primer ensayo en Madrid de comunicación telefónica: La conexión se efectúa entre el Palacio Real y los ministerios.

1886.- Garibaldi derrota a las tropas de Francisco II en Volturno, acción decisiva para la suerte de las Dos Sicilias.

1901.- Se constituye en Madrid la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

1908.- La fábrica Ford Motor Company de Detroit (EEUU) saca al mercado el primer modelo de automóvil biplaza «Ford T» 333.

1910.- Se pone a la venta el primer número de «El Debate», que se publicó hasta 1936 y que fue sustituido por el diario «YA».

1926.- Tras un golpe de estado, el general Josef Pilsudski asume el poder en Polonia, donde gobernó hasta 1935.

1928.- Entra en vigor el primer Plan Quinquenal de la URSS, con la colectivización masiva de la agricultura y la prioridad a la industria pesada.

1931.- El Gobierno republicano español reconoce el derecho de voto a las mujeres.

1936.- Franco toma posesión en Burgos de la Jefatura del Estado español, que dos días antes le había otorgado la Junta de Defensa Nacional.

1938.- El Ejército alemán ocupa el territorio de los Sudetes.

1939.- Las tropas alemanas ocupan Varsovia y capitula la última base militar polaca.

1946.- Se da a conocer el veredicto final del Tribunal de Nuremberg: Doce de los implicados son condenados a muerte y tres a cadena perpetua.

1949.- Mao Tse-tung proclama la República Popular China. El Gobierno comunista establece su capital en Pekín.

1954.- Comienza la guerra de liberación de Argelia frente a la ocupación francesa.

1960.- Nigeria, colonia británica, se proclama independiente.

1962.- Las protestas contra la admisión del primer estudiante negro, James Meredith, causan dos muertos y 75 heridos en la Universidad de Mississipi (EEUU).

1964.- Isabel II de Inglaterra visita Canadá, lo que ocasiona violentas manifestaciones de los sectores francófonos.

1965.- Pablo VI visita EEUU. Es el primer Papa que lo hace.

1969.- Primer vuelo supersónico del avión franco-británico de pasajeros 'Concorde'.

1982.- El democristiano Helmut Kohl sucede al socialdemócrata Helmut Schmidt al frente del Gobierno de la RFA, tras el triunfo de una moción de censura.

1984.- El exministro de Exteriores español Marcelino Oreja asume la Secretaría General del Consejo de Europa, primer español que accede a este cargo.

1985.- Mueren 50 personas y 100 resultan heridas en un ataque aéreo israelí contra el cuartel general de la OLP en Túnez.

1987.- El coronel Sitiveni Rabuka, tras dar un golpe de Estado, se autoproclama presidente de las Islas Fiji, que 15 días después fueron expulsadas de la Comunidad Británica de Naciones.

1988.- Mijail Gorbachov es elegido por unanimidad jefe del Estado soviético.

1990.- El Soviet Supremo de la URSS (Parlamento permanente) aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, tras dos años de elaboración.

1991.- Los dirigentes de 12 repúblicas soviéticas acuerdan en Alma Ata (Kazajistán) constituir una comunidad económica de Estados soberanos, con la reserva de las tres bálticas: Estonia, Letonia y Lituania.

.- Sierra Leona recupera el multipartidismo después de 13 años en el poder del partido único Congreso del Pueblo.

1992.- El Senado estadounidense aprueba el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START).

1994.- La República de Palau (Micronesia) proclama su independencia.

1995.- El Partido Socialista, liderado por Antonio Guterres, gana las elecciones legislativas de Portugal, con lo que concluye la «década Cavaco Silva».

1996.- El Consejo de Seguridad de la ONU levanta definitivamente las sanciones impuestas a Yugoslavia (Serbia y Montenegro) en 1992 y 1993 por la guerra de Bosnia.

1998.- El Parlamento catalán aprueba, con los votos de CiU y de los grupos independentistas ERC y PI, la ratificación del derecho de Cataluña a la autodeterminación.

1999.- Se constituye en Yakarta el primer Parlamento elegido democráticamente en Indonesia tras 32 años de dictadura de Suharto.

2001.- La Alianza del Norte, que lucha en Afganistán contra los talibanes, y el rey afgano en el exilio, Zahir Shah, acuerdan formar un gobierno de transición.

2002.- La ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e Irak alcanzan en Viena un acuerdo para el regreso de los inspectores de desarme a Irak.

2003.- La Sala Especial del Tribunal Supremo declara «nulos de pleno derecho» cinco acuerdos del Parlamento Vasco contrarios a disolver el grupo Batasuna.

2004.- El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que regula los matrimonios homosexuales.

.- Entra en vigor la reforma del Código Penal.

2005.- Veintitrés muertos y un centenar de heridos en tres atentados suicidas al sur de la isla de Bali (Indonesia), atribuidos a Yemaa Islamiya.

2006.- El Ejército israelí concluye su retirada del sur del Líbano.

2007.- El Rey destaca que la «monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución» ha determinado «el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España», en un discurso en la Universidad de Oviedo.

2009.- China celebra el 60 aniversario del régimen comunista.

2011.- Ekin, formación heredera de la ilegalizada KAS, anuncia su disolución en Gara.

.- Una sentada en el Puente de Brooklyn (Nueva York) contra las ayudas a los bancos termina con 700 detenidos.

El 1 de octubre nacieron:

1541.- Doménico Teotocópulos, «el Greco», pintor español.

1861.- Frederich Remington, escultor y pintor estadounidense.

1889.- Carlos Acuña Núñez, escritor chileno.

1909.- Miquel Batllori, jesuita e historiador catalán.

1923.- Walter Matthau, actor estadounidense.

1924.- James Carter, expresidente de EEUU.

1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, banquero español.

1935.- Julie Andrews, actriz y cantante estadounidense.

1947.- Francisco Álvarez-Cascos, exministro español.

1959.- Marcos Alonso, entrenador de fútbol español.

El 1 de octubre murieron:

1578.- Juan de Austria, vencedor en la Batalla de Lepanto.

1684.- Pierre Corneille, dramaturgo francés.

1864.- Juan José Flores, militar ecuatoriano, fundador de la república.

1947.- Diego Martínez Sierra, escritor español.

1992.- Petra Kelly, política y ecologista alemana.

1999.- Manuel Colmeiro Guimaras, pintor gallego.

.- Juan de Arespacochaga, político y exalcalde de Madrid.

2000.- Rodolfo Bay, fundador y presidente de Spantax.

2002.- Walter Annenberg, magnate estadounidense de prensa.

2003.- Antonio Truyol Serra, juez español.

2004.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.

2010.- José Ángel Ezcurra, periodista español.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  2. 2 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  3. 3 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  4. 4 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  5. 5

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026
  6. 6 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  7. 7

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  8. 8 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  9. 9 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  10. 10 Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 1 de octubre

Tal día como HOY, 1 de octubre