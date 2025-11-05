Tal día como HOY, 6 de noviembre

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:25 Compartir

Efemérides para el miércoles 6 de noviembre de 2024.

Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados.

Día Mundial del Saxofón.

1837.- El bandolero Luis Candelas es ajusticiado públicamente, mediante garrote vil, en una plaza de Madrid (España).

1860.- Abraham Lincoln es el primer republicano de la historia de Estados Unidos elegido presidente.

1936.- Valencia (España) se convierte en la sede del gobierno legítimo de la Segunda República, ciudad a la que se traslada desde Madrid tras la sublevación militar de julio.

1962.- La Asamblea General de las Naciones Unidas condena formalmente por primera vez, mediante la Resolución 1761, la política de «apartheid» del gobierno de Sudáfrica.

1971.- Estados Unidos detona en la isla Amchitka, en Alaska, «Cannikin», la bomba subterránea de hidrógeno más grande del mundo, cuya explosión levantó el terreno unos 7 metros durante unos segundos.

1975.- Unos 350.000 marroquíes inician la «Marcha Verde» hacia el Sáhara español para forzar la retirada de las tropas españolas.

– La banda punk Sex Pistols dan su primer concierto en una escuela de arte de Londres.

1982.- En España, Santiago Carrillo, dimite como secretario general del Partido Comunista Español (PCE).

1984.- El republicano Ronald Reagan es reelegido presidente de los Estados Unidos.

1985.- Los ministros de Exteriores de 18 países europeos, entre ellos España, firman en Hannover (Alemania) la declaración de principios «Eureka», la carta fundacional sobre la Europa de la tecnología.

1986.- En Estados Unidos, la prensa denuncia que el presidente Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, en lo que se llamó «Irangate».

1991.- En Rusia, deja de existir formalmente el Comité para la Seguridad del Estado (KGB), la agencia de inteligencia y de la policía secreta de la Unión Soviética.

1994.- En Tayikistán se aprueba en referéndum la primera Constitución postsoviética.

1997.- En Badajoz, las intensas lluvias caídas en la noche del 5 al 6 de noviembre provocan una riada que afecta al barrio de Cerro de Reyes y zonas aledañas y deja 25 fallecidos y cuantiosos daños materiales.

1998.- El Gobierno de España, a petición del juez Baltasar Garzón, acuerda solicitar la extradición de Augusto Pinochet al Reino Unido por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

1999.- Se celebra en Australia un referéndum en el que se rechaza mayoritariamente la propuesta de una república y se opta por mantener a la reina Isabel II de Inglaterra como su jefa de Estado.

2001.- En Estados Unidos, el republicano Michael Bloomberg es elegido alcalde de Nueva York.

2003.- En España, el pleno del Congreso de los Diputados aprueba la reforma del Código Penal.

2007.- Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía visitan Melilla, la primera vez que unos monarcas españoles viajan esa ciudad autónoma del Norte de África en los últimos 80 años.

2009.- El índice de desempleo en Estados Unidos sube el 10,2% en octubre, el más alto en 26 años.

2012.- El demócrata Barak Obama es reelegido presidente de Estados Unidos.

2013.- En Estados Unidos, Bill de Blasio, se convierte en el primer alcalde demócrata de Nueva York, tras 20 años de regidores republicanos.

2018.- En Estados Unidos, los demócratas recuperan la Cámara de Representantes y los republicanos conservan el Senado tras las elecciones legislativas.

2019.- Un equipo de investigadores españoles desarrolla el primer aditivo para envases alimentarios con capacidad para eliminar la bacteria de la listeriosis.

2021.- La española, Mireia Rodríguez, jugadora del Balonmano Albacete, primera mujer en disputar un encuentro de balonmano masculino en categoría senior en España.

Nacimientos

1814.- Antoine Joseph Sax, Adolphe Sax, inventor belga del saxofón.

1887.- Mariano Gómez Ulla, cirujano español.

1916.- Ray Coniff, músico y director de orquesta estadounidense.

1931.- María Cristina del Pino, Pinito del Oro, trapecista española.

– Mike Nichols, director estadounidense de cine, de origen alemán.

1937.- Daniel Dicenta, actor español.

1940.- Clara Janés Nadal, escritora y traductora española.

– Andrés Resino, actor español.

1946.- Sally Field, actriz estadounidense.

1970.- Ethan Green Hawke, actor estadounidense.

1974.- Frank Vandenbroucke, ciclista belga.

1988.- Emma Stone, (Emily Jean), actriz y cantante estadounidense.

– Conchita Wurst, personaje creado por Thomas Neuwirth, cantante austriaco.

Defunciones

1893.- Piotr Ilich Tchaikovski, compositor ruso.

1920.- Arturo Soria y Mata, ingeniero y urbanista español.

1959.- Juan Carlos Dávalos, escritor argentino.

1964.- Hugo Koblet, ciclista suizo.

1970.- Agustín Lara, compositor mexicano.

1991.- Gene Tierney, actriz estadounidense.

1999.- José María Caffarel, actor español.

2002.- Indio Juan, poeta y cantautor argentino miembro del grupo Quilapayún.

2006.- Francisco Fernández Ochoa, esquiador español.

– Mara Goyanes Muñoz, actriz española.

2007.- Enzo Biagi, periodista italiano.

2008.- Carmelo Echenagusia, religioso español.

2013.- Guillermina Bravo, bailarina, coreógrafa y directora mexicana.

2022.- Juana Manrique, última hermana viva del artista español, César Manrique.

