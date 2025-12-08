Tal día como HOY 9 de diciembre

Hoy cumplen años:

José Luis Gil , actor, 9 de diciembre de 1957.

John Malkovich , actor y cineasta estadounidense, 9 de diciembre de 1953.

Ana Pastor , periodista, 9 de diciembre de 1977.

Las efemérides del día:

1737.- Primer número del periódico satírico manuscrito «El duende de Madrid».

1813.- Se estrena la «Séptima Sinfonía», de Beethoven, en Viena.

1854.- El papa Pío IX define como dogma la Inmaculada Concepción.

1863.- Fundación de la FIFA (Asociación de Federaciones Internacionales de Fútbol).

1869.- Apertura del Concilio Vaticano I.

1881.- Mueren mil personas en el incendio del Ringtheater, de Viena.

1888.- Clausura de la Exposición Universal de Barcelona.

1907.- Gustav V accede, a la muerte de su padre, al trono de Suecia.

1917.- Los bolcheviques sufren una severa derrota electoral en Rusia, aunque ganan ampliamente en Petrogrado y Moscú, por lo que no abandonaron el poder.

1941.- Segunda Guerra Mundial: Los Estados Unidos declaran la guerra a Japón.

.- Siam capitula ante las tropas japonesas.

1943.- Italia se rinde a las fuerzas aliadas.

1944.- Bombarderos americanos B-29 atacan la estratégica isla de Iwo Jima, sede de una base japonesa.

1948.- El Gobierno de Egipto declara fuera de la ley a los Hermanos Musulmanes.

1960.- España ingresa en la Organización Europea de Investigación Nuclear.

1965.- Clausura solemne del Concilio Ecuménico Vaticano II.

1974.- El 70 % de los ciudadanos griegos vota, en referéndum, a favor de la república como forma de Estado.

1976.- El PSOE clausura su primer congreso celebrado en España después de la Guerra Civil.

1980.- El exbeatle y músico británico John Lennon muere abatido de un disparo de pistola de un fan perturbado a las puertas de su casa en Nueva York.

1983.- El británico lord Carrington es elegido secretario general de la OTAN. Tomó posesión del cargo el 25 de junio de 1984.

1987.- El presidente estadounidense Ronald Reagan y el ruso Mijail Gorbachov firman el primer acuerdo para destruir misiles de corto y medio alcance.

.- La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la Gran Muralla China y la ciudad de Brasilia.

1991.- La Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia anuncian la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), según el Tratado de Brest.

.- Rumanía aprueba su nueva Constitución.

2004.- Se crea en Cuzco la Comunidad Suramericana de Naciones, el mayor bloque latinoamericano que integran doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

2008.- Detenida en Francia la nueva cúpula de ETA: Aitzol Iriondo y los «liberados» Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe.

2010.- La Comisión Europea anuncia que prorroga las ayudas al carbón hasta 2018 como reclamaban España y otros países.

El 8 de diciembre nacieron:

1865.- J.J. Ch. Sibelius, compositor finlandés.

1886.- Diego Rivera, muralista mexicano.

1894.- Elzie (Crisler) Segar, dibujante estadounidense, creador del personaje de cómics «Popeye» el marino.

1910.- Concha Piquer, tonadillera española.

1916.- Richard Fleischer, director estadounidense de cine.

1925.- Carmen Martín Gaite, escritora española.

.- Sammy Davis Jr., cantante, actor y bailarín estadounidense.

1930.- Maximilian Schell, director y actor austríaco de cine.

1932.- Francisco Tomás y Valiente, catedrático español asesinado por ETA.

1940.- David Carradine, actor estadounidense.

1953.- Kim Basinger, actriz estadounidense de cine.

1971.- Enrique Ponce, torero español.

El 8 de diciembre murieron:

1903.- Herbert Spencer, filósofo y sociólogo inglés.

1907.- Oscar II, último rey de Suecia y Noruega unidas.

1980.- John Lennon, músico británico, miembro de «The Beatles».

1981.- Juan Lladró, industrial ceramista español.

1990.- Martin Ritt, cineasta estadounidense.

1993.- Arturo Sergio Visca, escritor uruguayo.

1994.- Enrique Líster, militar y político español.

2002.- Antonio Martín Casla, periodista español.

.- Luis de Mazarredo Beutel, marqués de Villora y catedrático español.

2003.- Antonio Quilis, lingüista y filólogo español.

2009.- Jesús Rodríguez, fotógrafo taurino.

