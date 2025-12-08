Tal día como HOY 9 de diciembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 9 de diciembre
R.H.
Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:15
Hoy cumplen años:
José Luis Gil, actor, 9 de diciembre de 1957.
John Malkovich, actor y cineasta estadounidense, 9 de diciembre de 1953.
Ana Pastor, periodista, 9 de diciembre de 1977.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1737.- Primer número del periódico satírico manuscrito «El duende de Madrid».
1813.- Se estrena la «Séptima Sinfonía», de Beethoven, en Viena.
1854.- El papa Pío IX define como dogma la Inmaculada Concepción.
1863.- Fundación de la FIFA (Asociación de Federaciones Internacionales de Fútbol).
1869.- Apertura del Concilio Vaticano I.
1881.- Mueren mil personas en el incendio del Ringtheater, de Viena.
1888.- Clausura de la Exposición Universal de Barcelona.
1907.- Gustav V accede, a la muerte de su padre, al trono de Suecia.
1917.- Los bolcheviques sufren una severa derrota electoral en Rusia, aunque ganan ampliamente en Petrogrado y Moscú, por lo que no abandonaron el poder.
1941.- Segunda Guerra Mundial: Los Estados Unidos declaran la guerra a Japón.
.- Siam capitula ante las tropas japonesas.
1943.- Italia se rinde a las fuerzas aliadas.
1944.- Bombarderos americanos B-29 atacan la estratégica isla de Iwo Jima, sede de una base japonesa.
1948.- El Gobierno de Egipto declara fuera de la ley a los Hermanos Musulmanes.
1960.- España ingresa en la Organización Europea de Investigación Nuclear.
1965.- Clausura solemne del Concilio Ecuménico Vaticano II.
1974.- El 70 % de los ciudadanos griegos vota, en referéndum, a favor de la república como forma de Estado.
1976.- El PSOE clausura su primer congreso celebrado en España después de la Guerra Civil.
1980.- El exbeatle y músico británico John Lennon muere abatido de un disparo de pistola de un fan perturbado a las puertas de su casa en Nueva York.
1983.- El británico lord Carrington es elegido secretario general de la OTAN. Tomó posesión del cargo el 25 de junio de 1984.
1987.- El presidente estadounidense Ronald Reagan y el ruso Mijail Gorbachov firman el primer acuerdo para destruir misiles de corto y medio alcance.
.- La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la Gran Muralla China y la ciudad de Brasilia.
1991.- La Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia anuncian la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), según el Tratado de Brest.
.- Rumanía aprueba su nueva Constitución.
2004.- Se crea en Cuzco la Comunidad Suramericana de Naciones, el mayor bloque latinoamericano que integran doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
2008.- Detenida en Francia la nueva cúpula de ETA: Aitzol Iriondo y los «liberados» Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe.
2010.- La Comisión Europea anuncia que prorroga las ayudas al carbón hasta 2018 como reclamaban España y otros países.
El 8 de diciembre nacieron:
1865.- J.J. Ch. Sibelius, compositor finlandés.
1886.- Diego Rivera, muralista mexicano.
1894.- Elzie (Crisler) Segar, dibujante estadounidense, creador del personaje de cómics «Popeye» el marino.
1910.- Concha Piquer, tonadillera española.
1916.- Richard Fleischer, director estadounidense de cine.
1925.- Carmen Martín Gaite, escritora española.
.- Sammy Davis Jr., cantante, actor y bailarín estadounidense.
1930.- Maximilian Schell, director y actor austríaco de cine.
1932.- Francisco Tomás y Valiente, catedrático español asesinado por ETA.
1940.- David Carradine, actor estadounidense.
1953.- Kim Basinger, actriz estadounidense de cine.
1971.- Enrique Ponce, torero español.
El 8 de diciembre murieron:
1903.- Herbert Spencer, filósofo y sociólogo inglés.
1907.- Oscar II, último rey de Suecia y Noruega unidas.
1980.- John Lennon, músico británico, miembro de «The Beatles».
1981.- Juan Lladró, industrial ceramista español.
1990.- Martin Ritt, cineasta estadounidense.
1993.- Arturo Sergio Visca, escritor uruguayo.
1994.- Enrique Líster, militar y político español.
2002.- Antonio Martín Casla, periodista español.
.- Luis de Mazarredo Beutel, marqués de Villora y catedrático español.
2003.- Antonio Quilis, lingüista y filólogo español.
2009.- Jesús Rodríguez, fotógrafo taurino.