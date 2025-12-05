Tal día como HOY, 6 de diciembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY, 6 de diciembre
Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:18
Hoy cumple años:
Alberto Contador, ciclista, 6 de diciembre de 1982.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1759.- Carlos III, tercer hijo de Felipe V, y hasta entonces rey de Nápoles, llega a Madrid para asumir el trono de España.
1774.- El sultán de Marruecos, Muley Muhamed Ben Abdala, pone sitio a la ciudad española de Melilla, que no consigue tomar.
1888.- Clausura de la Exposición Universal de Barcelona.
1905.- Francia promulga la ley de separación entre el Estado y la Iglesia que establece un estado secular.
1931.- Aprobada la nueva Constitución republicana en España.
1949.- La Asamblea General de la ONU aprueba la internacionalización de Jerusalén ciudad que queda administrada por Naciones Unidas (Resolución 303).
1985.-Sentencia contra las Juntas militares argentinas que gobernaron entre 1976 y 1983: Cadena perpetua para el dictador Videla y el exalmirante Massera y a 17 años de prisión para el exgeneral Viola.
1987.-Estalla la primera Intifada o alzamiento palestino contra la ocupación Israelí.
1990.-Tras una segunda vuelta, las elecciones presidenciales de Polonia dan la victoria al líder del movimiento Solidaridad, Lech Walesa.
1992.-Los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial sin divorcio, que llega oficialmente cuatro años después. (28.08.1996)
1994.-325 muertos, la mayoría escolares, en un cine de Karamay, en Xinjiang, al noroeste de China.
1996.-Los Reyes de España presiden en Córdoba la inauguración del gasoducto Magreb-Europa.
2003.-Un terrorista suicida hace estallar una bomba cerca de la Plaza Roja de Moscú que mata a seis personas y causa 14 heridos.
2011.- Croacia firma su tratado de adhesión a UE.
2012.- Ola de frío azota centroeuropa deja 22 muertos por hipotermia (18 en Polonia y 4 en República Checa). En Rusia y Ucrania sumaron 206 muertos.
2013.- Nace la mayor compañía aérea del mundo:»American Airlines Group», de la fusión de las estadounidenses American Airlines y US Airways.
2015.- Más de 60 muertos en un ataque talibán contra el aeropuerto internacional de Kandahar, sur de Afganistán.
2016.- Juez envía a la cárcel al padre de la niña Nadia por estafar en los donativos y retira la custodia a la madre.
.-Matan de un disparo a la viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala.
.-Parlamento de Corea del Sur aprueba la destitución de la presidenta, Park Geun-hye, por supuesta corrupción.
2017.- Irak anuncia el fin de la guerra tras el control de los últimos reductos del Estado Islámico (EI).
2019.- Se celebra en Madrid la Gran Marcha por el Clima con la participación de la activista sueca Greta Thunberg.
El 9 de diciembre nacieron:
1882.- Joaquín Turina, compositor español.
1895.- Dolores Ibarruri, dirigente comunista española.
1916.- Kirk Douglas, actor estadounidense de cine.
1926.- Luis Miguel Dominguín, torero español.
1930.- Edoardo Sanguinetti, escritor italiano.
1934.- Judi Dench, actriz británica
1946.- Sonia Gandhi, política india de origen italiano.
1951.- Paco Lobatón, periodista español.
1953.- John Malkovich, actor y director teatral estadounidense.
1954.-Jean Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo y presidente de la Comisión Europea (2014-19)
1959.- José Luis Ábalos, ministro socialista de Fomento.
.- Felicity Huffman, actriz estadounidense
1963.- Masako Owada, emperatriz consorte de Japón por su matrimonio con Naruhito.
2000.- Pablo Nicolás, segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.
El 9 de diciembre murieron:
1641.- Anton Van Dick, pintor flamenco.
1925.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.
1936.- Juan de la Cierva, ingeniero español.
1977.- Clarice Lispector, escritora brasileña.
1994.- Max Bill, pintor suizo.
1996.- Alain Poher, político francés.
2000.- Julián Marín, torero español.
2004.- Adolfo Schlosser, escultor austriaco.
2009.- Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica.
.-Eugenio Laugerud, expresidente guatemalteco.
2015.- Julio Terrazas, cardenal boliviano.
.- Akiyuki Nosaka, escritor y cantante japonés.
2017.-Ocimar Versolato, diseñador brasileño.
.-Leonid Bronevói , actor ruso de teatro y cine.
2018.- Joseph Joffo, escritor francés.
2019.- Bartomeu Melià, de 86 años, jesuita, lingüista y antropólogo.