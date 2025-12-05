Tal día como HOY, 6 de diciembre

Hoy cumple años:

Alberto Contador , ciclista, 6 de diciembre de 1982.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1759.- Carlos III, tercer hijo de Felipe V, y hasta entonces rey de Nápoles, llega a Madrid para asumir el trono de España.

1774.- El sultán de Marruecos, Muley Muhamed Ben Abdala, pone sitio a la ciudad española de Melilla, que no consigue tomar.

1888.- Clausura de la Exposición Universal de Barcelona.

1905.- Francia promulga la ley de separación entre el Estado y la Iglesia que establece un estado secular.

1931.- Aprobada la nueva Constitución republicana en España.

1949.- La Asamblea General de la ONU aprueba la internacionalización de Jerusalén ciudad que queda administrada por Naciones Unidas (Resolución 303).

1985.-Sentencia contra las Juntas militares argentinas que gobernaron entre 1976 y 1983: Cadena perpetua para el dictador Videla y el exalmirante Massera y a 17 años de prisión para el exgeneral Viola.

1987.-Estalla la primera Intifada o alzamiento palestino contra la ocupación Israelí.

1990.-Tras una segunda vuelta, las elecciones presidenciales de Polonia dan la victoria al líder del movimiento Solidaridad, Lech Walesa.

1992.-Los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial sin divorcio, que llega oficialmente cuatro años después. (28.08.1996)

1994.-325 muertos, la mayoría escolares, en un cine de Karamay, en Xinjiang, al noroeste de China.

1996.-Los Reyes de España presiden en Córdoba la inauguración del gasoducto Magreb-Europa.

2003.-Un terrorista suicida hace estallar una bomba cerca de la Plaza Roja de Moscú que mata a seis personas y causa 14 heridos.

2011.- Croacia firma su tratado de adhesión a UE.

2012.- Ola de frío azota centroeuropa deja 22 muertos por hipotermia (18 en Polonia y 4 en República Checa). En Rusia y Ucrania sumaron 206 muertos.

2013.- Nace la mayor compañía aérea del mundo:»American Airlines Group», de la fusión de las estadounidenses American Airlines y US Airways.

2015.- Más de 60 muertos en un ataque talibán contra el aeropuerto internacional de Kandahar, sur de Afganistán.

2016.- Juez envía a la cárcel al padre de la niña Nadia por estafar en los donativos y retira la custodia a la madre.

.-Matan de un disparo a la viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala.

.-Parlamento de Corea del Sur aprueba la destitución de la presidenta, Park Geun-hye, por supuesta corrupción.

2017.- Irak anuncia el fin de la guerra tras el control de los últimos reductos del Estado Islámico (EI).

2019.- Se celebra en Madrid la Gran Marcha por el Clima con la participación de la activista sueca Greta Thunberg.

El 9 de diciembre nacieron:

1882.- Joaquín Turina, compositor español.

1895.- Dolores Ibarruri, dirigente comunista española.

1916.- Kirk Douglas, actor estadounidense de cine.

1926.- Luis Miguel Dominguín, torero español.

1930.- Edoardo Sanguinetti, escritor italiano.

1934.- Judi Dench, actriz británica

1946.- Sonia Gandhi, política india de origen italiano.

1951.- Paco Lobatón, periodista español.

1953.- John Malkovich, actor y director teatral estadounidense.

1954.-Jean Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo y presidente de la Comisión Europea (2014-19)

1959.- José Luis Ábalos, ministro socialista de Fomento.

.- Felicity Huffman, actriz estadounidense

1963.- Masako Owada, emperatriz consorte de Japón por su matrimonio con Naruhito.

2000.- Pablo Nicolás, segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.

El 9 de diciembre murieron:

1641.- Anton Van Dick, pintor flamenco.

1925.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.

1936.- Juan de la Cierva, ingeniero español.

1977.- Clarice Lispector, escritora brasileña.

1994.- Max Bill, pintor suizo.

1996.- Alain Poher, político francés.

2000.- Julián Marín, torero español.

2004.- Adolfo Schlosser, escultor austriaco.

2009.- Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica.

.-Eugenio Laugerud, expresidente guatemalteco.

2015.- Julio Terrazas, cardenal boliviano.

.- Akiyuki Nosaka, escritor y cantante japonés.

2017.-Ocimar Versolato, diseñador brasileño.

.-Leonid Bronevói , actor ruso de teatro y cine.

2018.- Joseph Joffo, escritor francés.

2019.- Bartomeu Melià, de 86 años, jesuita, lingüista y antropólogo.

