Tal día como HOY, 31 de agosto

Tal día como hoy cumple años:

Fue noticia:

Las efemérides del día:

1811.-Las Cortes de Cádiz crean la Orden de San Fernando para premiar los actos de heroísmo en tiempos de guerra.

1813.-Guerra de la Independencia/Batalla de San Marcial: El ejército aliado (España, Inglaterra y Portugal) arrebatan al francés San Sebastián.

1839.-El Convenio de Vergara pone fin a la primera Guerra Carlista en España.

1878.-Una gran tempestad destruye la villa húngara de Miskolez: 500 muertos.

1915.- Primera Guerra Mundial: División de Polonia en dos distritos, Varsovia para Alemania y Kielce para Austria.

1919.- Caída de la dictadura húngara de Bela Kun por fracaso económico e invasión de tropas rumanas.

1925.- Guerra de Marruecos: Los generales Petain (Francia) y Primo de Rivera (España) aprueban en Algeciras el plan de acción conjunta contra Abd-el-Krim, jefe de la resistencia.

1928.- Turquía adopta el alfabeto latino y abandona el árabe.

1931.- 250.000 muertos en la inundación de la región de Kuang (China) por desbordamiento del Yang Tsé.

1939.- Pactos de no agresión de Alemania con Estonia, Letonia y Dinamarca.

1944.- II G.M.: Las tropas rusas entran en Bucarest (Rumanía).

1947.- Triunfo comunista en las elecciones húngaras.

1961.- España retira sus últimas tropas de Marruecos.

1963.- Entra en funcionamiento la llamada 'línea caliente' Washington-Moscú.

1971.- Retirada de Camboya de las tropas de Vietnam del Sur.

1980.- Nace en Polonia el sindicato Solidaridad, el primero independiente de Europa del Este, liderado por Lech Walesa, tras el éxito de la histórica huelga del astillero de Gdansk.

1989.- Libia y Chad firman un acuerdo sobre la franja de Auzu y 15 años de litigio fronterizo.

1990.- Firma en Berlín del tratado de unificación de las dos Alemanias, y desaparece la RDA.

1991.-El Parlamento de Uzbekistán y Kirguizistán proclaman la independencia de la URSS.

1993.-Los últimos soldados rusos abandonan Lituania tras 50 años de ocupación.

1994.- El IRA declara un alto el fuego incondicional en el Ulster: 3.168 muertos en 25 años.

1995.- Mueren 14 mineros, cuatro de ellos checos, en Mieres (Asturias) por una explosión de grisú en el pozo San Nicolás de Hunosa.

1996.- Firma en Jasaviurt (Daguestán) del acuerdo de paz en Chechenia tras 20 meses de guerra y 40.000 muertos.

1997.- La princesa de Gales, Diana Spencer, muere en París en un accidente de automóvil junto a su amigo, el egipcio Emad 'Dodi' Al Fayed, y el chófer.

1999.- Los líderes rebeldes del Congo se adhieren al acuerdo de alto el fuego suscrito en Lusaka (Zambia) en la guerra de la República Democrática del Congo.

2005.- Avalancha de peregrinos en el puente Al Aima sobre el Tigris hacia la mezquita del imán Musa al Kadem, ante el rumor de un suicida: Unos 1.000 muertos y 300 heridos.

2006.- La policía noruega recupera los cuadros 'El grito' y 'Madonna' de Munch, robados dos años antes del Museo Munch(Oslo).

2010.- Obama proclama oficialmente el fin de la misión de combate en Irak tras más de siete años de guerra

2011.- 473 muertos, 360 civiles y 113 militares, en los altercados en Siria durante el Ramadán.

2015.- Cinco muertos y tres heridos en una explosión de una pirotecnia de Zaragoza.

2017.- El presidente francés, Emmanuel Macron, presenta su reforma para flexibilizar el mercado laboral.

.-La Generalitat admite que recibió en mayo un aviso de posible atentado en La Rambla, pero no de la CIA.

El 31 de agosto nacieron:

1811.- Theophile Gautier, escritor francés.

1840.- Giovanni Verga, novelista italiano.

1880.- Guillermina, reina de Holanda.

1899.- Juan Cuatrecasas, médico, psicólogo y profesor español.

1908.- William Saroyan, escritor estadounidense.

1928.- James Coburn, actor norteamericano.

1936.- Fernando Abril Martorell, exvicepresidente español.

1942.- Pedro Solbes, exministro español de Economía.

1945.- Van Morrison, cantante y compositor irlandés.

1949.- Richard Gere, actor estadounidense.

1955.- Edwin Moses, atleta estadounidense.

1970.- Rania Al Abdullah, reina de Jordania.

El 31 de agosto murieron:

1867.- Charles Baudelaire, poeta francés.

1948.- Andrei Sadanov, político sueco.

1963.- Georges Braque, pintor francés.

1969.- Rocky Marciano, estadounidense, excampeón mundial de boxeo.

1973.- John Ford, cineasta estadounidense.

1979.- Alberto Martín Artajo, exministro español.

1986.- Henry Moore, escultor británico.

1995.- Lev Polugaesvski, ajedrecista ruso.

1997.- Diana Spencer, princesa de Gales.

1999.- José Soler, tenor español.

2002.- Martin Kamen, científico canadiense, descubridor carbono-14.

2005.- Joseph Rotblat, físico polaco, Nobel de la Paz-1995.

2010.- Laurent Fignon, ciclista francés.

2017.-Miguel Torres, cineasta cubano.

.- Richard Anderson, actor estadounidense.