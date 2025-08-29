Tal día como HOY, 30 de agosto

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:40 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

Cameron Díaz , actriz, 30 de agosto de 1972

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1483.- Los Reyes Católicos reconocen y potencian la Universidad de Mallorca.

1823.- Combate del Trocadero: los franceses del duque de Angulema se apoderan del fuerte del mismo nombre en la bahía de Cádiz.

1879.- Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que supera el antiguo sistema de Felipe Heiss, perfeccionado por Bell.

1883.- Erupción de 16 nuevos volcanes en Java e islas de la Sonda: 30.000 muertos y hundimiento de varias islas.

1914.- I Guerra Mundial: Los alemanes cercan y vencen al Ejército ruso de Narev, en Tannenberg (Prusia Oriental): 90.000 prisioneros.

1918.- Lenin, herido grave de un disparo por una mujer. Dos años después le causó parálisis.

1926.- El nadador alemán Ernst Vierkotter cruza el Canal de la Mancha en 12 h. y 42 m.

1929.- Apertura de la Exposición de Radio de Berlín con preponderancia de receptores de onda corta.

1937.- Las tropas japonesas desembarcan en Shanghai.

1945.- Aceptación de la rendición de Japón: el general McArthur (EEUU) entra en Tokio.

1953.- El italiano Fausto Coppi gana el Mundial de Ciclismo en Lugano (Suiza).

1965.- Un centenar de obreros desaparecidos tras hundirse un glaciar sobre una presa cerca de Zermatt, en Suiza.

1967.- El Senado de EEUU ratifica la designación de Thurgood Marshall como primer juez negro del Tribunal Supremo.

1981.- Mueren en atentado con bomba el presidente de Irán, Alí Rayai, y el primer ministro, Mohamed Bahonar, en Teherán.

1985.- Muere el joven torero José Cubero «Yiyo» en Colmenar Viejo (Madrid) de una cornada del toro «Burlero» en el corazón.

1987.- El atleta canadiense Ben Johnson logra la marca de 9,83 segundos en 100 metros libres, en Roma.

1989.- El español Juan Antonio Samaranch, único candidato, es reelegido por aclamación presidente del Comité Olímpico Internacional.

1991.- El Soviet Supremo de Azerbaiyán aprueba la declaración de su independencia de la URSS y levanta el estado de emergencia.

.- Mike Powell establece en Tokio la plusmarca mundial de salto de longitud en 8,95 m., en los Campeonatos del Mundo de Atletismo.

1993.- El rey Hassan II de Marruecos inaugura en Casablanca la Gran Mezquita que lleva su nombre, la mayor después de La Meca.

1995.- Un centenar de aviones de la OTAN bombardea objetivos serbios en Sarajevo, Mostar, Tuzla, Pale y Gorazde en represalia por la masacre serbia en un mercado de Sarajevo.

1999.- Gran victoria en referéndum de los independentistas de Timor Oriental (78,5 % de los votantes) sobre los autonomistas dentro de Indonesia (21,5%).

2000.- El líder independentista Xanana Gusmao, reelegido presidente del Consejo Nacional de la Resistencia de Timor Oriental.

2001.- Primeras elecciones democráticas en Timor Oriental para elegir la Asamblea Constituyente: 91% de participación.

2002.- El Real Madrid gana en Montecarlo la Supercopa de Europa por 3-1 al Feyenoord.

2004.- Comienza la Convención Republicana en Nueva York que proclamó a George Bush jr. candidato a la Casa Blanca.

2005.- La policía detiene a la «cúpula» de los servicios secretos del Líbano por el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri.

2006.- El Ejército israelí evacúa territorios del sur de Líbano, en el sector oriental y en la zona de Tiro, y entrega el control a la misión de la ONU.

2008.- El ex portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi sale de la cárcel tras cumplir una condena de 15 meses por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

2009. El partido japonés en la oposición Partido Democrático gana en las elecciones generales al partido gobernante durante medio siglo, el Partido Liberal de Taro Aso, que dimite como líder.

2010.- Expulsan a 3.200 agentes de la Policía Federal mexicana como parte de «depuración y revisión» de sus estructuras.

2012.- El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, concede la libertad al etarra, Iosu Uribetxebarria Bolinaga.

2013.- El Parlamento andaluz propone a Susana Díaz como presidenta de la Junta.

El 30 de agosto nacieron:

1334.- Pedro I, llamado «el Cruel», rey de Castilla.

1779.- Ramón Castilla, general y político peruano.

1827.- Federico Rubio y Gali, médico español.

1866.- Alejandro Christophensen, arquitecto argentino.

1871.- Ernest Rutheford, físico británico de origen neocelandés, Nobel de Química.

1881.- Agustín González de Amezúa, escritor español.

1906.- José María Alfaro Polanco, diplomático y escritor español.

1908.- Fred Mac Murray, actor estadounidense.

1913.- Richard Stone, británico, Nobel de Economía.

1917.- Vladimir Romanoff, Gran Duque de Rusia.

1927.- José Luis Pecker, locutor y periodista español.

1936.- Esther Tusquets, escritora y editora española.

.- Justo Fernández, sindicalista español de UGT.

1939.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

1944.- Carmen Sarmiento, periodista española.

1946.- Ana María Schleswig-Holstein, ex reina consorte de Grecia.

1957.- Luis Atienza, ex ministro español y presidente de Red Eléctrica de España.

1961.- Manuel Pimentel, ex ministro español.

1970.- Cameron Díaz, actriz estadounidense.

1977.- Félix Sánchez, atleta dominicano.

1982.- Andy Roddick, tenista norteamericano.

El 30 de agosto murieron :

1617.- Isabel Flores, santa Rosa de Lima, patrona de América.

1883.- Angela Peralta, compositora y soprano mexicana.

1895.- Vicente Escalante, escritor español.

1903.- Vicente Fidel López, historiador y político argentino.

1935.- Henri Barbusse, escritor francés.

1986.- Urho Kekkonen, expresidente de Finlandia.

1991.- Jean Tinguely, escultor y pintor suizo.

1994.- Lindsay Anderson, escritor y cineasta británico.

1998.- Wanda Ramos, escritora portuguesa.

1999.- Horacio Sáenz Guerrero, periodista español, ex director del diario 'La Vanguardia'.

2002.- John Lee Thompson, director de cine de origen británico.

2003.- Charles Bronson, actor estadounidense.

2006.- Naguib Mahfuz, escritor egipcio Nobel-1988.

.- Glenn Ford, actor estadounidense.

2007.- José Luis de Vilallonga, aristócrata y escritor español.

.- Blanca Sánchez, artista, galerista e impulsora de la «Movida madrileña».

2012.- Carlos Larrañaga, actor español.

2013.- Manuel Martín Ferrand, periodista español.

.- Seamus Heaney, poeta irlandés.

