Tal día como HOY, 29 de agosto

Tal día como hoy cumple años:
Marisa Caldera, cirectora Consorcio Gran Teatro de Cáceres, 29 de agosto de 1964
Las efemérides del día:
1526.- El sultán turco Soleimán el Magnífico derrota al Ejército húngaro de Luis II.
1540.- Las galeras de Bernardino de Mendoza destruyen la escuadra turca que trató de apoderarse de Gibraltar.
1842.- Tratado final de la guerra del opio: China cede Hong Kong a Gran Bretaña y abre varios puertos al comercio británico.
1862.- Garibaldi es derrotado, herido y hecho prisionero en Aspromonte (Milán), y finalizan dos años de movimiento revolucionario.
1903.- Primera exhibición en Berlín de una película hablada mediante gramófono.
1904.- Inaugurados en San Luis (EEUU) los III Juegos Olímpicos de la era moderna.
1943.- El nazismo proclama la ley marcial en Dinamarca e inicia el terror contra la resistencia popular.
1945.- Lord Mountbatten recibe en Singapur la capitulación de las tropas japonesas del SE asiático.
1949.- La Unión Soviética detona su primera bomba atómica.
1950.- Guerra de Corea: los comunistas ocupan el puerto de Poang.
1965.- Retorna la cápsula espacial estadounidense 'Geminis V', tripulada por Gordon Cooper y Charles Conrad, tras el récord de una semana en el espacio.
1973.- El presidente Anuar el-Sadat se entrevista con el coronel Muammar Al Gadafi en El Cairo e impone el abandono del proyecto de unión de Libia y Egipto.
1986.- El rey de Marruecos, Hassan II, anuncia la ruptura del tratado de unión con Libia firmado dos años antes.
1991.- El regatista español Pedro Campos revalida su título de campeón mundial de cruceros en tres cuartos de tonelada, al mando del 'Lone', en Rungtesd (Dinamarca).
1993.- Israel anuncia un preacuerdo con la OLP de autogobierno de la franja de Gaza y ciudad de Jericó.
2000.- Atentado de ETA en Zumárraga (Guipúzcoa): muere Manuel Indiano, concejal del PP.
2000.- Dimite el ministro francés de Interior, Jean-Pierre Chevenement, por discrepancias con el Gobierno sobre el plan de autonomía de Córcega.
2003.- Atentado con coche-bomba ante la mezquita del imám Alí en Nayaf (Irak): 80 fieles muertos, y el líder espiritual de Irak, Mohamed Baqir al Hakim, y 200 heridos.
– Dwight Phillips (EEUU) gana la medalla de oro en salto de longitud (8,32 m) del Mundial de Atletismo de París. Bronce para el español Yago Lamela (8,22 m).
2004.- Clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas: 19 medallas para España (3 oros, 11 platas y 5 bronces. Medallero liderado por EEUU: 103 metales
2005.- El fundador del PP, Manuel Fraga, se despide de la militancia de su partido y anuncia en Ribadumia (Pontevedra) que no volverá a ser candidato a la Xunta de Galicia.
2005.- El huracán 'Katrina' arrasa buena parte de Nueva Orleans y otras áreas de Luisiana, Texas y Misisipi: 1.800 muertos y millones de damnificados.
2006.- Fallecen 82 personas en Irak cuando intentaban robar combustible en un oleoducto.
2009.- El transbordador Discovery despega de Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional con siete astronautas en misión de 13 días.
El 29 de agosto nacieron:
1632.- John Locke, filósofo inglés.
1778.- Dominique Ingres, pintor y dibujante francés.
1862.- Maurice Maeterlinck, escritor belga y P. Nobel 1911.
1874.- Manuel Machado, poeta español.
1915.- Ingrid Bergman, actriz cinematográfica suecanorteamericana.
1923.- Richard S. Attenborough, cineasta británico.
1926.- María Dolores Pradera, cantante española.
1942.- Oscar Collazos, escritor colombiano.
1949.- Richard Gere, actor estadounidense.
1958.- Michael Jackson, cantante estadounidense.
1962.- Jorge Martínez 'Aspar', campeón motociclista español.
1962.- Rebeca George 'Rebeca de Mornay', actriz norteamericana.
1973.- Víctor Sánchez 'Víctor Puerto', matador de toros español.
El 29 de agosto murieron:
1935.- Astrid, reina de Bélgica.
1947.- Manuel Rodríguez 'Manolete', torero español.
1960.- Vicky Baum, escritora austriaca.
1962.- Carlos Lavín Acevedo, compositor chileno.
1975.- Eamon de Valera, fundador nacional y expresidente de Irlanda.
1982.- Ingrid Bergman, actriz sueca.
1987.- Lee Marvin, actor estadounidense de cine.
1989.- Lorenzo Natali, político democristiano italiano.
1995.- Enrique Carreras, cineasta argentino.
1999.- Pastora Martos, bailarina e historiadora española.
2000.- Manuel Indiano Azaustre, concejal del PP en Zumárraga (Guipúzcoa), asesinado por ETA.
-Luis Coronel de Palma, exgobernador del Banco de España.
2001.- Francisco Rabal, actor español.
2002.- Luis Carandell, periodista y escritor español.
2007.- Pierre Messmer, ex primer ministro francés.
