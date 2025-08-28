Tal día como HOY, 29 de agosto

R.H. Jueves, 28 de agosto 2025, 15:47 Comenta Compartir

Marisa Caldera, cirectora Consorcio Gran Teatro de Cáceres, 29 de agosto de 1964

1526.- El sultán turco Soleimán el Magnífico derrota al Ejército húngaro de Luis II.

1540.- Las galeras de Bernardino de Mendoza destruyen la escuadra turca que trató de apoderarse de Gibraltar.

1842.- Tratado final de la guerra del opio: China cede Hong Kong a Gran Bretaña y abre varios puertos al comercio británico.

1862.- Garibaldi es derrotado, herido y hecho prisionero en Aspromonte (Milán), y finalizan dos años de movimiento revolucionario.

1903.- Primera exhibición en Berlín de una película hablada mediante gramófono.

1904.- Inaugurados en San Luis (EEUU) los III Juegos Olímpicos de la era moderna.

1943.- El nazismo proclama la ley marcial en Dinamarca e inicia el terror contra la resistencia popular.

1945.- Lord Mountbatten recibe en Singapur la capitulación de las tropas japonesas del SE asiático.

1949.- La Unión Soviética detona su primera bomba atómica.

1950.- Guerra de Corea: los comunistas ocupan el puerto de Poang.

1965.- Retorna la cápsula espacial estadounidense 'Geminis V', tripulada por Gordon Cooper y Charles Conrad, tras el récord de una semana en el espacio.

1973.- El presidente Anuar el-Sadat se entrevista con el coronel Muammar Al Gadafi en El Cairo e impone el abandono del proyecto de unión de Libia y Egipto.

1986.- El rey de Marruecos, Hassan II, anuncia la ruptura del tratado de unión con Libia firmado dos años antes.

1991.- El regatista español Pedro Campos revalida su título de campeón mundial de cruceros en tres cuartos de tonelada, al mando del 'Lone', en Rungtesd (Dinamarca).

1993.- Israel anuncia un preacuerdo con la OLP de autogobierno de la franja de Gaza y ciudad de Jericó.

2000.- Atentado de ETA en Zumárraga (Guipúzcoa): muere Manuel Indiano, concejal del PP.

2000.- Dimite el ministro francés de Interior, Jean-Pierre Chevenement, por discrepancias con el Gobierno sobre el plan de autonomía de Córcega.

2003.- Atentado con coche-bomba ante la mezquita del imám Alí en Nayaf (Irak): 80 fieles muertos, y el líder espiritual de Irak, Mohamed Baqir al Hakim, y 200 heridos.

– Dwight Phillips (EEUU) gana la medalla de oro en salto de longitud (8,32 m) del Mundial de Atletismo de París. Bronce para el español Yago Lamela (8,22 m).

2004.- Clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas: 19 medallas para España (3 oros, 11 platas y 5 bronces. Medallero liderado por EEUU: 103 metales

2005.- El fundador del PP, Manuel Fraga, se despide de la militancia de su partido y anuncia en Ribadumia (Pontevedra) que no volverá a ser candidato a la Xunta de Galicia.

2005.- El huracán 'Katrina' arrasa buena parte de Nueva Orleans y otras áreas de Luisiana, Texas y Misisipi: 1.800 muertos y millones de damnificados.

2006.- Fallecen 82 personas en Irak cuando intentaban robar combustible en un oleoducto.

2009.- El transbordador Discovery despega de Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional con siete astronautas en misión de 13 días.

El 29 de agosto nacieron:

1632.- John Locke, filósofo inglés.

1778.- Dominique Ingres, pintor y dibujante francés.

1862.- Maurice Maeterlinck, escritor belga y P. Nobel 1911.

1874.- Manuel Machado, poeta español.

1915.- Ingrid Bergman, actriz cinematográfica suecanorteamericana.

1923.- Richard S. Attenborough, cineasta británico.

1926.- María Dolores Pradera, cantante española.

1942.- Oscar Collazos, escritor colombiano.

1949.- Richard Gere, actor estadounidense.

1958.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

1962.- Jorge Martínez 'Aspar', campeón motociclista español.

1962.- Rebeca George 'Rebeca de Mornay', actriz norteamericana.

1973.- Víctor Sánchez 'Víctor Puerto', matador de toros español.

El 29 de agosto murieron:

1935.- Astrid, reina de Bélgica.

1947.- Manuel Rodríguez 'Manolete', torero español.

1960.- Vicky Baum, escritora austriaca.

1962.- Carlos Lavín Acevedo, compositor chileno.

1975.- Eamon de Valera, fundador nacional y expresidente de Irlanda.

1982.- Ingrid Bergman, actriz sueca.

1987.- Lee Marvin, actor estadounidense de cine.

1989.- Lorenzo Natali, político democristiano italiano.

1995.- Enrique Carreras, cineasta argentino.

1999.- Pastora Martos, bailarina e historiadora española.

2000.- Manuel Indiano Azaustre, concejal del PP en Zumárraga (Guipúzcoa), asesinado por ETA.

-Luis Coronel de Palma, exgobernador del Banco de España.

2001.- Francisco Rabal, actor español.

2002.- Luis Carandell, periodista y escritor español.

2007.- Pierre Messmer, ex primer ministro francés.

