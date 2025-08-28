HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 29 de agosto

R.H.

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:47

Tal día como hoy cumple años:

Marisa Caldera, cirectora Consorcio Gran Teatro de Cáceres, 29 de agosto de 1964

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1526.- El sultán turco Soleimán el Magnífico derrota al Ejército húngaro de Luis II.

1540.- Las galeras de Bernardino de Mendoza destruyen la escuadra turca que trató de apoderarse de Gibraltar.

1842.- Tratado final de la guerra del opio: China cede Hong Kong a Gran Bretaña y abre varios puertos al comercio británico.

1862.- Garibaldi es derrotado, herido y hecho prisionero en Aspromonte (Milán), y finalizan dos años de movimiento revolucionario.

1903.- Primera exhibición en Berlín de una película hablada mediante gramófono.

1904.- Inaugurados en San Luis (EEUU) los III Juegos Olímpicos de la era moderna.

1943.- El nazismo proclama la ley marcial en Dinamarca e inicia el terror contra la resistencia popular.

1945.- Lord Mountbatten recibe en Singapur la capitulación de las tropas japonesas del SE asiático.

1949.- La Unión Soviética detona su primera bomba atómica.

1950.- Guerra de Corea: los comunistas ocupan el puerto de Poang.

1965.- Retorna la cápsula espacial estadounidense 'Geminis V', tripulada por Gordon Cooper y Charles Conrad, tras el récord de una semana en el espacio.

1973.- El presidente Anuar el-Sadat se entrevista con el coronel Muammar Al Gadafi en El Cairo e impone el abandono del proyecto de unión de Libia y Egipto.

1986.- El rey de Marruecos, Hassan II, anuncia la ruptura del tratado de unión con Libia firmado dos años antes.

1991.- El regatista español Pedro Campos revalida su título de campeón mundial de cruceros en tres cuartos de tonelada, al mando del 'Lone', en Rungtesd (Dinamarca).

1993.- Israel anuncia un preacuerdo con la OLP de autogobierno de la franja de Gaza y ciudad de Jericó.

2000.- Atentado de ETA en Zumárraga (Guipúzcoa): muere Manuel Indiano, concejal del PP.

2000.- Dimite el ministro francés de Interior, Jean-Pierre Chevenement, por discrepancias con el Gobierno sobre el plan de autonomía de Córcega.

2003.- Atentado con coche-bomba ante la mezquita del imám Alí en Nayaf (Irak): 80 fieles muertos, y el líder espiritual de Irak, Mohamed Baqir al Hakim, y 200 heridos.

– Dwight Phillips (EEUU) gana la medalla de oro en salto de longitud (8,32 m) del Mundial de Atletismo de París. Bronce para el español Yago Lamela (8,22 m).

2004.- Clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas: 19 medallas para España (3 oros, 11 platas y 5 bronces. Medallero liderado por EEUU: 103 metales

2005.- El fundador del PP, Manuel Fraga, se despide de la militancia de su partido y anuncia en Ribadumia (Pontevedra) que no volverá a ser candidato a la Xunta de Galicia.

2005.- El huracán 'Katrina' arrasa buena parte de Nueva Orleans y otras áreas de Luisiana, Texas y Misisipi: 1.800 muertos y millones de damnificados.

2006.- Fallecen 82 personas en Irak cuando intentaban robar combustible en un oleoducto.

2009.- El transbordador Discovery despega de Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional con siete astronautas en misión de 13 días.

El 29 de agosto nacieron:

1632.- John Locke, filósofo inglés.

1778.- Dominique Ingres, pintor y dibujante francés.

1862.- Maurice Maeterlinck, escritor belga y P. Nobel 1911.

1874.- Manuel Machado, poeta español.

1915.- Ingrid Bergman, actriz cinematográfica suecanorteamericana.

1923.- Richard S. Attenborough, cineasta británico.

1926.- María Dolores Pradera, cantante española.

1942.- Oscar Collazos, escritor colombiano.

1949.- Richard Gere, actor estadounidense.

1958.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

1962.- Jorge Martínez 'Aspar', campeón motociclista español.

1962.- Rebeca George 'Rebeca de Mornay', actriz norteamericana.

1973.- Víctor Sánchez 'Víctor Puerto', matador de toros español.

El 29 de agosto murieron:

1935.- Astrid, reina de Bélgica.

1947.- Manuel Rodríguez 'Manolete', torero español.

1960.- Vicky Baum, escritora austriaca.

1962.- Carlos Lavín Acevedo, compositor chileno.

1975.- Eamon de Valera, fundador nacional y expresidente de Irlanda.

1982.- Ingrid Bergman, actriz sueca.

1987.- Lee Marvin, actor estadounidense de cine.

1989.- Lorenzo Natali, político democristiano italiano.

1995.- Enrique Carreras, cineasta argentino.

1999.- Pastora Martos, bailarina e historiadora española.

2000.- Manuel Indiano Azaustre, concejal del PP en Zumárraga (Guipúzcoa), asesinado por ETA.

-Luis Coronel de Palma, exgobernador del Banco de España.

2001.- Francisco Rabal, actor español.

2002.- Luis Carandell, periodista y escritor español.

2007.- Pierre Messmer, ex primer ministro francés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  3. 3 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  4. 4 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  5. 5 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  6. 6 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  7. 7

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  8. 8 El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 210.000 euros en Don Benito
  9. 9 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  10. 10 Se desprende parte de la muralla junto a la torre de Espantaperros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 29 de agosto

Tal día como HOY, 29 de agosto