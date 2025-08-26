HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tal día como HOY, 27 de agosto

R.H.

Martes, 26 de agosto 2025, 16:27

Tal día como hoy cumple años:

Carlos Moyá, extenista, 27 de agosto de 1976

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1813.- Batalla de Dresde (Alemania): el Ejército de Napoleón derrota a las tropas de Austria, Prusia y Rusia (Sexta Coalición), última victoria napoleónica en Europa Central.

1859.- Apertura del primer pozo de petróleo en Titusville (Pensilvania, EEUU), cuna del «boom» del «oro negro».

1883.- El volcán Perbuatán destruye parte del archipiélago de Krakatoa (Indonesia). Tras meses de erupciones se produce la más devastadora entre las islas de Java y Sumatra. No hubo supervivientes, más de 36.400 muertos y gran parte del archipiélago desapareció.

1900.- Entra en funcionamiento la primera línea de autobús de larga distancia entre Londres y Leeds: 320 kilómetros, dos días de duración y una vez a la semana.

1910.- El científico estadounidense Thomas Edison hace la primera demostración del cinematógrafo con sonido o kinetófono.

1939.- Primer vuelo pilotado del avión alemán «Heinkel He 178», sin hélice y motor a reacción con turbina.

1952.- Alemania acuerda en Luxemburgo con Israel un resarcimiento de 3.000 millones de francos en reparación del nazismo.

1953.- España y el Vaticano firman en Roma un Concordato con la Santa Sede.

1962.- Lanzamiento de la sonda estadounidense Mariner 2 en dirección a Venus.

1972.- El presidente Nixon suprime en EEUU el servicio militar obligatorio.

1975.-Muere el exemperador etíope Haile Selassie. Oficialmente, por causas naturales pero sus allegados acusaron a los militares de asesinarlo.

1979.- Lord Louis Mountbatten, primo segundo de la reina Isabel II de Inglaterra, es asesinado por el IRA.

1985.- Golpe militar en Nigeria: el general Babangida derroca al presidente, Muhamadou Buhari.

1993.- Catástrofe por rotura de la presa de Gouhou (China): 1.257 muertos y 336 desaparecidos.

2003.- El hospital Virgen de las Nieves de Granada da heroína a toxicómanos por primera vez en España: primer ensayo de un programa de la Junta de Andalucía.

2004.- Un incendio forestal en el Parque Natural de Despeñaperros (Jaén) devasta 7.685 hectáreas.

.- Concluyen 22 días de asedio de la Gran Mezquita de Nayaf, en Bagdad, por seguidores del clérigo iraquí Al Sadr, con varios centenares de muertos.

2006.- Liberados en Gaza dos periodistas estadounidenses de la cadena de TV Fox, secuestrados por las Brigadas de la Sagrada Yihad.

2008.- Barack Obama es elegido oficialmente candidato a la Presidencia de EEUU durante la Convención del Partido Demócrata.

2010.- El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, promulga una nueva Constitución.

2011.- EEUU anuncia la muerte en Pakistán del número dos de Al Qaeda, el libio Atiyah Abd al Rahman.

2014.- La directora del FMI, Christine Lagarde, es imputada por presunta negligencia en un caso de corrupción.

2015.- 71 personas mueren asfixiadas en un camión frigorífico al este Austria.

.- La presidenta del Tribunal Supremo griego, Vasilikí Zanu, jura como primera ministra interina, primera mujer en el cargo.

2017.- La tormenta tropical Harvey produce inundaciones sin precedentes en Texas (EEUU) con un balance de más de 30 muertos, 32.000 desplazados y 100.000 viviendas afectadas.

2018.- El presidente de EEUU, Donald Trump, anuncia un acuerdo con México para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El 27 de agosto nacieron:

1770.- J. G. Federico Hegel, filósofo alemán.

1785.- Agustín Gamarra, militar y político peruano.

1849.- Manuel Acuña, poeta mexicano.

1870.- Amado Nervo, poeta mexicano.

1890.- Man Ray, artista y fotógrafo surrealista estadounidense.

1899.- Eduardo Torroja, ingeniero español.

1908.- Lyndon B. Johnson, político estadounidense.

1924.- Fernando Zóbel, pintor español.

1930.- José Luis Martín Descalzo, sacerdote y periodista español.

1941.- Ibrahim Babangida, político nigeriano.

El 27 de agosto murieron:

1576.- Tiziano Vecellio, pintor italiano.

1611.- Luis de Victoria, compositor español.

1635.- Lope de Vega, dramaturgo español.

1664.- Francisco de Zurbarán, pintor español.

1893.- Peter Mitterhofer, científico austriaco, inventor de la máquina de escribir.

1962.- Leopoldo Panero, poeta español.

1965.- Charles Jeanneret 'Le Corbusier', arquitecto suizo.

1979.- Louis Mountbatten, Lord Mountbatten, último virrey de la India.

1985.- Manuel Sacristán, pensador marxista español.

1994.- Roberto 'Polaco' Goyeneche, cantor argentino de tangos.

2002.- Per Anger, diplomático sueco, rescatador de cientos de judíos húngaros.

2006.- Antón Cañellas, político y jurista español.

2007.- Emma Penella, actriz española.

2009.- Joaquín Ruiz Giménez, político y abogado español, primer Defensor del Pueblo.

2012.- Aurora Bautista, actriz española.

2014.- Pedro Pubill Calaf, Peret, cantante español.

2015.- Joan Garriga, piloto español de motos.

2018.- Alfonso Osorio, político español.

.- Tina Fuentes, nadadora española de sincronizada.

2019.- Conxita Grangé, última superviviente catalana de los campos de exterminio nazis.

.- Jessi Combs, piloto estadounidense.

