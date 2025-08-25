Tal día como HOY, 26 de agosto
Tal día como hoy cumple años:
Jorge Sanz, actor, 26 de agosto de 1969
Fue noticia:
Las efemérides del día:
1789.- Revolución Francesa: la Asamblea Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
1896.- Andrés Bonifacio da el grito de independencia de Filipinas y comienza la lucha contra el dominio español.
1924.- Primer día de servicio de la Compañía Telefónica Nacional de España (91.737 abonados).
1936.-La BBC (British Broadcasting Corporation) hace sus primeras transmisiones de prueba de TV con el sistema Baird.
.- Egipto obtiene la independencia total de Gran Bretaña y pacta un estatus provisional del Canal de Suez.
1943.- Descubrimiento de numerosas pinturas rupestres en Prades (Tarragona).
1945.- El filósofo José Ortega y Gasset regresa a España.
1957.- La URSS experimenta con éxito el lanzamiento de cohetes intercontinentales.
1961.- Birmania se convierte en la primera república budista del mundo.
1964.- Luigi Longo sucede a Palmiro Togliatti al frente del Partido Comunista Italiano.
1976.- El príncipe Bernardo de Holanda dimite de sus cargos oficiales por el «escándalo Lockheed».
1977.- La Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) impone el uso del francés en la Administración.
1978.- El cardenal Albino Luciani, arzobispo de Venecia, es elegido papa (Juan Pablo I).
1990.- Asesinados nueve vecinos en el municipio pacense de Puerto Hurraco a manos de los hermanos Izquierdo.
1993.- Dimite el presidente nigeriano Ibrahim Babangida.
2000.- El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, acepta la dimisión del jefe del Gobierno, Ahmed Benbitur.
2001.- El buque noruego Tampa rescata a 400 inmigrantes ilegales de un «ferry» procedente de Indonesia y con destino a Australia.
2002.- Arrestados cerca de Biarritz (Francia) el histórico de ETA Juan Ángel Otxoantesana Badiola, Kirru, y su compañera Beatriz Fernández.
2003.- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, gana oficialmente las presidenciales.
2004.- La Policía encuentra en el piso de Leganés (Madrid) huellas de Allekema Lamary, séptimo terrorista suicida del 11M.
2006.- Liberada la diputada iraquí Taysir Mashadani mes y medio después de su secuestro en Bagdad con siete guardaespaldas.
2009.- Tras 18 años de cautiverio, aparece en una comisaría de california Jaycee Lee Dugard, encerrada desde los 11 años por Phillip Garrido, con quien tuvo dos hijos.
2014.- Israel y Hamas acuerdan una tregua que incluye el alivio del bloqueo a Gaza.
2017.- Medio millón de personas participan en Barcelona en una manifestación contra el terrorismo a la que asiste por primera vez Felipe VI como jefe de Estado.
2019.- Concluye en Biarritz la cumbre del G-7, donde el programa nuclear iraní, el fuego en la Amazonía, el «brexit» y la crisis entre Rusia y Ucrania marcaron la agenda.
El 26 de agosto nacieron:
1578.- Luis Vélez de Guevara, poeta y dramaturgo español.
1562.- Bartolomé L. de Argensola, poeta y sacerdote español.
1743.- Antoine L. Lavoisier, químico francés.
1846.- Alejandro Pidal y Mon, político y polemista español.
1880.- Guillaume Apollinaire, poeta, novelista y ensayista francés.
1898.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.
1899.- Rufino Tamayo, pintor mexicano.
1906.- Albert Sabin, médico descubridor de la vacuna de la poliomelitis.
1910.- Agnes Gonxha, madre Teresa de Calcuta, religiosa albanesa, Premio Nobel de la Paz en 1979.
1914.- Julio Cortázar, escritor argentino.
1933.- Rafael Calvo Ortega, político español.
1945.- Javier Tusell, historiador y profesor español.
1967.- Aleksandar Djordjevic, jugador serbio-español de baloncesto.
1971.- Thalía, actriz y cantante mexicana.
El 26 de agosto murieron:
1910.- William James, filósofo y psicólogo estadounidense.
1930.- Lon Chaney, actor estadounidense.
1971.- Jorge de la Vega, cantautor y pintor argentino.
1974.- Charles Lindbergh, pionero estadounidense de la aviación.
1987.- Julián Gorkin, cofundador del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
1996.- Alejandro Agustín Lanusse, militar y dictador argentino.
2005.- Gerry Fitt, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista del Ulster.
2010.- Raimon Panikkar, filósofo y escritor español.
2016.- Joaquín Barraquer, oftalmólogo español.
.- Toots Thielemans, compositor belga de jazz.
2017.- Tobe Hooper, cineasta estadounidense.
.-Alicia Juárez, cantante mexicana.
2018.-John McCain, político estadounidense.
.- Cristina Marsans, golfista española.
2019.- Isabel Toledo, diseñadora cubana.
