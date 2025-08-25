Tal día como HOY, 26 de agosto

Jorge Sanz nació el 26 de agosto.

R.H. Lunes, 25 de agosto 2025, 16:16 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Jorge Sanz, actor, 26 de agosto de 1969

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1789.- Revolución Francesa: la Asamblea Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

1896.- Andrés Bonifacio da el grito de independencia de Filipinas y comienza la lucha contra el dominio español.

1924.- Primer día de servicio de la Compañía Telefónica Nacional de España (91.737 abonados).

1936.-La BBC (British Broadcasting Corporation) hace sus primeras transmisiones de prueba de TV con el sistema Baird.

.- Egipto obtiene la independencia total de Gran Bretaña y pacta un estatus provisional del Canal de Suez.

1943.- Descubrimiento de numerosas pinturas rupestres en Prades (Tarragona).

1945.- El filósofo José Ortega y Gasset regresa a España.

1957.- La URSS experimenta con éxito el lanzamiento de cohetes intercontinentales.

1961.- Birmania se convierte en la primera república budista del mundo.

1964.- Luigi Longo sucede a Palmiro Togliatti al frente del Partido Comunista Italiano.

1976.- El príncipe Bernardo de Holanda dimite de sus cargos oficiales por el «escándalo Lockheed».

1977.- La Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) impone el uso del francés en la Administración.

1978.- El cardenal Albino Luciani, arzobispo de Venecia, es elegido papa (Juan Pablo I).

1990.- Asesinados nueve vecinos en el municipio pacense de Puerto Hurraco a manos de los hermanos Izquierdo.

1993.- Dimite el presidente nigeriano Ibrahim Babangida.

2000.- El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, acepta la dimisión del jefe del Gobierno, Ahmed Benbitur.

2001.- El buque noruego Tampa rescata a 400 inmigrantes ilegales de un «ferry» procedente de Indonesia y con destino a Australia.

2002.- Arrestados cerca de Biarritz (Francia) el histórico de ETA Juan Ángel Otxoantesana Badiola, Kirru, y su compañera Beatriz Fernández.

2003.- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, gana oficialmente las presidenciales.

2004.- La Policía encuentra en el piso de Leganés (Madrid) huellas de Allekema Lamary, séptimo terrorista suicida del 11M.

2006.- Liberada la diputada iraquí Taysir Mashadani mes y medio después de su secuestro en Bagdad con siete guardaespaldas.

2009.- Tras 18 años de cautiverio, aparece en una comisaría de california Jaycee Lee Dugard, encerrada desde los 11 años por Phillip Garrido, con quien tuvo dos hijos.

2014.- Israel y Hamas acuerdan una tregua que incluye el alivio del bloqueo a Gaza.

2017.- Medio millón de personas participan en Barcelona en una manifestación contra el terrorismo a la que asiste por primera vez Felipe VI como jefe de Estado.

2019.- Concluye en Biarritz la cumbre del G-7, donde el programa nuclear iraní, el fuego en la Amazonía, el «brexit» y la crisis entre Rusia y Ucrania marcaron la agenda.

El 26 de agosto nacieron:

1578.- Luis Vélez de Guevara, poeta y dramaturgo español.

1562.- Bartolomé L. de Argensola, poeta y sacerdote español.

1743.- Antoine L. Lavoisier, químico francés.

1846.- Alejandro Pidal y Mon, político y polemista español.

1880.- Guillaume Apollinaire, poeta, novelista y ensayista francés.

1898.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.

1899.- Rufino Tamayo, pintor mexicano.

1906.- Albert Sabin, médico descubridor de la vacuna de la poliomelitis.

1910.- Agnes Gonxha, madre Teresa de Calcuta, religiosa albanesa, Premio Nobel de la Paz en 1979.

1914.- Julio Cortázar, escritor argentino.

1933.- Rafael Calvo Ortega, político español.

1945.- Javier Tusell, historiador y profesor español.

1967.- Aleksandar Djordjevic, jugador serbio-español de baloncesto.

1971.- Thalía, actriz y cantante mexicana.

El 26 de agosto murieron:

1910.- William James, filósofo y psicólogo estadounidense.

1930.- Lon Chaney, actor estadounidense.

1971.- Jorge de la Vega, cantautor y pintor argentino.

1974.- Charles Lindbergh, pionero estadounidense de la aviación.

1987.- Julián Gorkin, cofundador del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

1996.- Alejandro Agustín Lanusse, militar y dictador argentino.

2005.- Gerry Fitt, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista del Ulster.

2010.- Raimon Panikkar, filósofo y escritor español.

2016.- Joaquín Barraquer, oftalmólogo español.

.- Toots Thielemans, compositor belga de jazz.

2017.- Tobe Hooper, cineasta estadounidense.

.-Alicia Juárez, cantante mexicana.

2018.-John McCain, político estadounidense.

.- Cristina Marsans, golfista española.

2019.- Isabel Toledo, diseñadora cubana.

Temas

Cumpleaños de HOY