Eduardo Naranjo, pintor, dibujante y grabador. JV ARNELAS

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 25 de agosto

R.H.

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:15

Tal día como hoy cumple años:

Eduardo Naranjo, pintor, dibujante y grabador, 25 de agosto de 1944.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1580.- Batalla de Alcántara: tropas españolas capitaneadas por el III duque de Alba derrotan a las portuguesas cerca de Lisboa. El reino de Portugal pasa ser de Felipe II, una unión que duró sesenta años.

1772.- Carlos III unifica por Pragmática Sanción la moneda utilizada en España.

1859.- Antonio Ríos Rosas y el cardenal Antonnelli validan en el Vaticano la desamortización y venta de bienes eclesiásticos producida en mayo de 1855.

1919.- Nace la aviación comercial: un aeroplano civil Havilland transporta dos pasajeros de Londres a París en dos horas y cuarto.

1920.- La francesa Adrienne Bolland cruza en avión el Canal de La Mancha, segunda mujer en hacerlo.

1924.- Real Decreto de Alfonso XIII por el que se concede la explotación del teléfono en España a la Compañía Telefónica Nacional (CTN).

1932.- En España, el presidente de la República, Alcalá Zamora, conmuta la pena de muerte por cadena perpetua al general Sanjurjo por su intentona golpista.

1936.- Ejecutados los revolucionarios rusos Gregori Zinóviev, Liev Kámenev y otros 14 por intentar asesinar a Stalin y otros dirigentes soviéticos.

1944.- Liberación de París: el general De Gaulle pronuncia su famoso discurso «¡París liberado!» y anuncia el fin de la ocupación nazi.

1988.- Un incendio destruye gran parte del centro de Lisboa, entre la Baixa Pombalina y el Chiado.

1989.- El Gobierno español da licencia de emisión a los canales de TV privada Antena 3, Canal Plus y Telecinco.

1991.- Bielorrusia declara su independencia de la Unión Soviética.

1994.- El tifón Fred causa en Zhejiang (China) 1.261 muertos y 1.000 millones de dólares en daños.

1999.- El general serbobosnio Momir Talic es detenido en Viena y trasladado a La Haya acusado de organizar la limpieza étnica en Bosnia.

2000.- Desaparece en Belgrado el expresidente serbio Iván Stambolic.

.- Una turista española y su hijo de 14 años son atracados y asesinados durante una excursión en Himachal Padresh (India).

2001.- Contraen matrimonio en Oslo el príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit Tjessem.

2003.- Al Qaeda se atribuye el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad (Irak) que causó 23 muertos.

2005.- Toca tierra en EEUU el huracán Katrina que, en su avance por varios estados, deja 1.833 muertos y pérdidas de más de 65.000 millones de euros.

2018 .- El BOE publica el real decreto que permitirá la exhumación de Franco.

2019.- Siete muertos tras chocar en el aire un helicóptero y un ultraligero en Mallorca.

El 25 de agosto nacieron:

1896.- Luis Blanco Soler, arquitecto español.

1905.- Celia Gámez, 'vedette' y cantante hispano-argentina.

1912.- Narciso Ibáñez Menta, actor y director teatral español.

.- Erick Honecker, político alemán.

1917.- Mel Ferrer, actor y cineasta estadounidense.

1918.- Leonard Bernstein, músico estadounidense.

1923.- Álvaro Mutis, escritor colombiano.

1925.- Juanita Reina, tonadillera y actriz española.

1930.- Sean Connery, actor británico.

1934.- Alí Rafsanyani, político iraní.

1954.- Declan Patrick MacManus, Elvis Costello, cantante británico.

1970.- Claudia Schiffer, modelo alemana.

El 25 de agosto murieron:

1776.- David Hume, filósofo inglés.

1847.- Rafael Maroto, general carlista.

1863.- Emilio Salgari, novelista italiano.

1900.- Friedrich W. Nietzsche, filósofo y escritor alemán.

1981.- Bill Colleman, intérprete estadounidense de jazz clásico.

1984.- Truman Capote, escritor estadounidense.

2001.- Ken Tyrrell, piloto de automovilismo británico y fundador de la escudería de Formula 1.

2003.- José Antonio Sáenz de Santamaría, militar español.

2005.- Olga Ramos (Trinidad Olga Ramos), cupletista española.

2009.- Edward Kennedy, político estadounidense.

2012.- Neil A. Armstrong, astronauta estadounidense.

2015.- Jose María, Txiki, Benegas, político español.

2017.- Ulises Juárez Polanco, escritor nicaragüense.

