Tal día como HOY, 24 de agosto

R.H. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:28 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Antonio Valero, actor, 24 de agosto de 1955: 69 años.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1572.- Matanza de San Bartolomé, asesinatos en masa contra los hugonotes, protestantes calvinistas franceses, que comenzó en París y se extendió por todo el país.

1814.- Tras la derrota de los estadounidenses frente a los ingleses, estos ocupan Washington y prenden fuego a varios edificios públicos, incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio.

1820.- Pronunciamiento militar en Oporto y Lisboa y establecimiento de la monarquía constitucional en Portugal

1891.- El prolífico inventor estadounidense Thomas Edison obtiene la patente de la primera cámara cinematográfica.

1913.-Una real orden dispone una duración máxima de 60 horas semanales y 6.000 anuales de trabajo en España para la industria textil.

1932.- La aviadora Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en hacer un vuelo transcontinental cuando aterrizó en el aeropuerto en Nueva Jersey después de un vuelo de 19 horas desde Los Ángeles, California.

1991.- Ucrania proclama su independencia de la URSS y Mijail Gorbachov dimite como secretario general del PCUS.

1995.- Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95.

1999.- Rusia proclama su victoria sobre los rebeldes de Daguestán, con la caída de Tando, Ansalta y Dhodroda.

2003.- Fernando Alonso (Renault) gana el GP de Hungría y se convierte en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula Uno.

2004.- Noventa y cuatro muertos al hacer explosión dos aviones rusos Tupolev en pleno vuelo por acción terrorista.

2006.- La Unión Astronómica Internacional excluye a Plutón como planeta y reduce a ocho el número en el Sistema Solar.

2008.- El equipo olímpico español salda su participación en los JJOO Pekín 2008 con 18 medallas.

2011.- Steve Jobs renuncia a su cargo de director ejecutivo de la empresa Apple.

2012.-La Justicia estadounidense condena a Samsung a pagar 1.000 millones de dólares por copiar tecnología de Apple.

– El ciclista Lance Armstrong es suspendido a perpetuidad por la Agencia Antidopaje estadounidense, que también le descalificó de todas las competiciones en las que participó desde agosto de 1998.

2014.- Liberado el periodista estadounidense Peter Theo Curtis, secuestrado en Siria en 2012.

2015.- Confirman primer caso autóctono de virus chikungunya en España.

2016.- 299 muertos tras el terremoto de 6 grados escala Richter en el centro de Italia (Amatrice).

2018.-Un tribunal de apelación eleva a 25 años de prisión la condena de la expresidenta de Corea del Sur Park Geun-hye, por su papel en la trama de corrupción «Rasputina».

El 24 de agosto nacieron:

1484: Bartolomé de las Casas, dominico español, obispo de Chiapas (México) y defensor de los indígenas americanos.

1552.- Lavinia Fontana, pintora italiana renacentista.

1759.- William Wilberforce, político abolicionista británico.

1899.- Jorge Luis Borges, escritor argentino.

1915.- Fernando Claudín, experto en marxismo y Europa del Este.

1919.- Bartolomé Maximiliano «Benny» Moré, músico cubano.

1927.- Harry M. Markowitz, economista estadounidense, Nobel-1990.

1932.- Xabier Arzalluz, político nacionalista vasco.

1947: Paulo Coelho, novelista brasileño.

1948.- Jean Michel Jarre, compositor francés de música electrónica.

1973.- Inge de Bruijn, nadadora holandesa.

1987.- Luisa Mª Alcalde Luján, política mexicana.

El 24 de agosto murieron:

1892.- Jules Perrot, bailarín y coreógrafo francés.

1943.- Simone Weil, escritora francesa.

1997.- Vicente «Tete» Montoliú, músico de jazz español.

1998.- Manuel Azcárate, militante comunista español.

2004.- Ota Sik, economista checoslovaco, protagonista Primavera de Praga.

2012.- Manuel Peris Gómez, magistrado español.

2014.- Richard Atternborough, actor y director británico.

2017.- Jay Thomas, actor estadounidense.

.- Alejandro Yagüe, compositor español.

2018.- Lindsay Kemp, actor, mimo y coreógrafo británico.

.- Javier Otxoa ciclista y medallista paralímpico.

Temas

Cumpleaños de HOY