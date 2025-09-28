Tal día como HOY, 29 de septiembre

Las efemérides del día:

1792.- Proclamación de la República francesa, en las Tullerías.

1864.- Tratado de Lisboa entre España y Portugal en el que se fijan las fronteras hispano-lusas.

1905.- Finaliza la guerra ruso-japonesa con el Tratado de Portsmouth.

1906.- Se constituye un Gobierno provisional de EEUU en Cuba.

1928.- Federico García Lorca publica «Romancero gitano».

1936.- Guerra Civil española: La Junta de Defensa Nacional nombra a Francisco Franco jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.

1938.- Firma del Pacto de Múnich por el que Francia y Gran Bretaña consienten la anexión de los Sudetes por parte de Alemania.

1941.- II Guerra Mundial: Tropas de las SS alemanas fusilan a 35.000 judíos en la localidad de Babi Yar, cerca de Kiev.

1954.- Creación de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

1977.- Se restablece en España la Generalitat de Cataluña, por decreto-ley del Gobierno de Adolfo Suárez.

1979.- Felipe González es reelegido secretario general del PSOE en un congreso extraordinario.

.- Ejecutado en Malabo el exdictador de Guinea Ecuatorial Francisco Macías Nguema por delitos cometidos durante su mandato.

1993.- El Tribunal Supremo absuelve a 15 parlamentarios de HB acusados de injurias al Rey en 1981.

.- La Comisión Europea aprueba el plan de reconversión de la Corporación de Siderurgia Integral española.

1994.- Firma en Sevilla del Protocolo de Adhesión de España al Euroejército.

.- El belga Willy Claes, nuevo secretario general de la OTAN.

2002.- Israel levanta el cerco al cuartel general de Yaser Arafat en Ramala.

2005.- Argelia aprueba en referéndum, con el 97,36 de los votos, la «Carta por la Paz y la Reconciliación».

.- Unos 700 subsaharianos intentan saltar la valla que separa Ceuta de Marruecos, y cinco mueren por disparos.

2008.- El Gobierno alemán y los bancos salvan a Hypo Real Estate de la quiebra, con una inyección de 35.000 millones de euros. El Gobierno británico confirma la nacionalización del banco Bradford & Bingley (B&B).

2009.- Mueren 192 personas en las islas Samoa tras un terremoto de 7,9 grados que provocó un tsunami.

.- Fallecen 464 personas a causa de la tormenta «Ketsana» por Filipinas.

2010.- Huelga general en España contra la reforma laboral y la política económica del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

2015.- Inaugurado el AVE a Palencia y León, con una inversión de 1.620 millones de euros.

2017.- EEUU ordena la retirada de la mayoría del personal de su embajada en Cuba y la suspensión de la emisión de visados, tras un «ataque acústico» sufrido por al menos 21 estadounidenses.

El 29 de septiembre nacieron:

1511.- Miguel Servet, médico español, descubridor de la circulación menor de la sangre.

1547.- Miguel de Cervantes, escritor español (según algunos investigadores nació en esta fecha).

1819.- Narciso Monturiol, inventor del primer submarino español, el «Ictíneo».

1864.- Miguel de Unamuno, escritor español.

1899.- Ladislao José Biró, periodista húngaro nacionalizado argentino, padre del bolígrafo.

1901.- Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel en 1938.

1912.- Michelangelo Antonioni, cineasta italiano.

1913.- Stanley Kramer, cineasta estadounidense.

.- Miguel Fisac, arquitecto español.

1916.- Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español.

1936.- Silvio Berlusconi, empresario y político italiano.

1943.- Lech Walessa, sindicalista y presidente de Polonia.

1965.- Boris Izaguirre, escritor y guionista de origen venezolano nacionalizado español.

1985.- Dani Pedrosa, motociclista español.

El 29 de septiembre murieron:

1833.- Fernando VII, rey español.

1898.- Ángel Ganivet, escritor español.

1913.- Rudolf Diesel, ingeniero e inventor alemán.

1981.- Rómulo Betancourt, expresidente de Venezuela.

1987.- Henry Ford II, industrial estadounidense.

1993.- Gordon Douglas, cineasta estadounidense.

1997.- Roy Liechtenstein, pintor y escultor estadounidense.

2010.- Tony Curtis, actor estadounidense.

.- Georges Charpak, científico polaco-francés, Nobel de Física.

2014.- Miguel Boyer, economista y político español.

Qué santo es hoy

Gabriel Arcángel, Miguel Arcángel, Rafael Arcángel, Alarico de Ufnau, Eutiquio de Heraclea, Fraterno de Auxerre, Juan de Dukla, Liudwino de Tréveris, Mauricio de Carnoet, Quiríaco de Palestina y Renato Goupil.

