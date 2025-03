Detienen al acusado de prender fuego a su casa con su mujer e hijos dentro en Murcia

Inma Ruiz / Daniel Navarro Sábado, 29 de julio 2023, 11:59 Comenta Compartir

El presunto autor de provocar un incendio en una vivienda de Lorca con su mujer e hijos dentro fue detenido por efectivos de la Policía Nacional durante la madrugada del viernes. El individuo se encontraba oculto en una zona de campo aislada, y sobre él constaba una orden de alejamiento con respecto a su expareja, aunque seguía conviviendo con ella.

En total, cuatro adultos y once menores, con edades entre los 14 y los cinco años, fueron rescatados por los bomberos cuando se produjo el suceso, en la madrugada del jueves. Según el testimonio de las víctimas recogido por el 112, el humo provocado por el fuego entró en el interior de la vivienda, dejándolos atrapados sin posibilidad de salir, por lo que se refugiaron en el balcón.

La Unidad Familia Mujer, UFAM de la Comisaría de Lorca se encarga de la investigación de los hechos. Una vez finalizadas las diligencias policiales será puesto a disposición judicial.

Tuvieron que salir al balcón como única escapatoria

Fátima tenía ayer la voz temblorosa y la mirada perdida cuando regresó a su piso del barrio de Los Ángeles y contempló un panorama desolador. La casa estaba totalmente calcinada después de que la noche anterior su exmarido prendiera fuego presuntamente a una bombona de butano en el rellano del tercer piso, donde residía con los tres hijos que tuvieron en común, de 14, 9 y 5 años de edad. El suceso ocurrió a las tres de la madrugada y en el interior de la casa se encontraba también una hermana de Fátima y sus cuatro hijos. Tuvieron que salir al balcón como única escapatoria para huir del humo negro que comenzó a invadirlo todo.

La mujer, de origen marroquí, declaró que le había parecido ver saliendo del edificio a su exmarido, sobre el que consta una orden de alejamiento, según confirmó la Policía Nacional a LA VERDAD. Fátima prestó declaración en comisaría para iniciar la búsqueda del presunto sospechoso.

«Tengo miedo de él»

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos del CEIS, que consiguieron apagar el fuego. También dos ambulancias, que atendieron a los afectados, aunque ninguno de ellos precisó traslado a un centro sanitario. La mujer dijo a este diario que solo piensa en marcharse de Lorca por miedo a que su exmarido intente de nuevo acabar con sus vidas. «Tengo miedo de él, puede repetir lo mismo y quiero proteger a mis hijos», afirmó.

El incendio afectó también a la casa contigua, en la que residía un matrimonio, también marroquí, y sus cuatro hijos pequeños, con edades entre los 14 y los 3 años. El hombre, Acid Boufera, dijo que se percató del fuerte olor a humo mientras la familia dormía y que, cuando salió al pasillo, vio las llamas. «Salimos al balcón y desde allí nos rescataron los bomberos. Gracias a ellos estamos vivos. Mis hijos están muy asustados».

Aseguró que se han quedado sin nada porque su piso también está muy afectado por las llamas y, de momento, no pueden regresar hasta que no arreglen la casa. «Estamos con lo puesto y no tenemos dónde ir, está todo quemado, los muebles y la ropa», lamentó. Servicios Sociales les ofreció el albergue de transeúntes como realojo provisional.

Los vecinos del edificio aseguran que el presunto autor del incendio es una persona «conflictiva y agresiva» y tenía problemas con el alcohol. Pese a que tenía una orden de alejamiento, solía acudir a la casa y eran frecuentes los gritos y amenazas contra su exmujer. «Me he enterado esta mañana de que no podía vivir con ella, lo escondía, pero de haberlo sabido habría avisado a la Policía», dijo Boufera. El vecino no se fiaba de que algún día pudiera cumplir sus amenazas y «nunca dejamos a los niños solos en la casa».