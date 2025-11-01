HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Varios detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

La Guardia Civil arresta en distintas provincias a 22 personas vinculadas a la comercialización en redes sociales de fármacos adquiridos con recetas falsas

J. A. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:29

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en varias provincias vinculadas a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet, que ... adquirían con recetas falsas para luego poder mezclarlos con drogas. La llamada operación 'Grecofar' se ha saldado con arrestos en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

