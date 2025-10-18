HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva

Ambos mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro

EP

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:12

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.

Según han informado fuentes del cuerpo, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.

A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2 Extremadura registra un nuevo temblor
  3. 3

    Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos
  4. 4 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  5. 5 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  6. 6 El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera afirma que no tuvo intención de matarla
  7. 7 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  8. 8

    El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz
  9. 9 Muere un piloto portugués a dos kilómetros de la meta en la última etapa del Rally de Marruecos
  10. 10 Dos menores resultan heridos graves tras un accidente con un 'Minit' en Las Vaguadas de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva

Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva