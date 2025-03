Detenido en Manresa por matar a su pareja embarazada

Cristian Reino Lunes, 15 de mayo 2023, 12:48 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a un hombre en Manresa (Barcelona) como presunto autor del asesinato de su pareja, con la que residía en la población barcelonesa. La víctima estaba embarazada de cuatro meses. El crimen tuvo lugar el pasado 6 de mayo. Pero en un principio el caso no fue investigado como violencia machista. El cuerpo sin vida de la joven apareció en el piso de la localidad barcelonesa donde ambos residían. La víctima, de 31 años, no presentaba indicios de violencia externa y en un primer momento se apuntó a una muerte por causas naturales. Ni los Mossos ni el forense que levantó el cadáver apreciaron signos de violencia cuando acudieron al piso. No había heridas ni de arma blanca ni de fuego.

Pero los informes de la autopsia han dado un vuelco a la investigación y han revelado que fue víctima de un asesinato machista, lo más probable es que por asfixia, provocada por el presunto asesino, aunque en la revisión ocular inicial no se apreciaba. La jueza que lleva la instrucción del caso ha decretado el secreto de las actuaciones. El presunto autor del crimen pasó este mismo lunes a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer de Manresa, que investiga el caso como muerte violenta de una mujer en su domicilio, según han informado fuentes del TSJC.

Después de que el equipo forense trasladara el informe definitivo a la magistrada, ésta acordó la práctica de varias diligencias, entre ellas el arresto del acusado, nueve días después del trágico suceso. Fuentes judiciales han señalado que no constan antecedentes de violencia entre la víctima y el detenido, de nacionalidad española. El presunto autor habría intentado simular que la víctima sufrió un accidente doméstico y que tenía algún tipo de afección por estar embarazada. Dijo que la encontró muerta después de estar de fiesta con sus amigos. Fue él mismo, de hecho, quien llamó a la policía alertando de que su pareja había fallecido. La principal hipótesis es que la ahogó, pero sin dejar marcas a simple vista. Las pruebas de la autopsia, en cambio, sí hallaron marcas en el cuello, que apuntaron a la asfixia.

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Manresa ha decretado tres días de luto oficial. Este martes, en la plaza mayor de la localidad, se guardará un minuto de silencio en recuerdo de la víctima. Las banderas ondean ya a media asta en el consistorio. El suceso ha causado consternación en la localidad y en el barrio residencial donde vivía la pareja. Llevaban poco tiempo, en torno a mes y medio, residiendo en la zona. Algunas vecinos del barrio han señalado que no se relacionaban demasiado, no habían tenido tiempo de conocer a nadie.

Los vecinos los tenían por gente tranquila y nadie oyó nada la fatídica noche del 6 de mayo, que es cuando el principal sospechoso habría acabado con la vida de su novia. Lo que sí resultó extraño para los vecinos, ahora que conocen lo que ha ocurrido, es que el presunto asesino se fue del piso al día siguiente del crimen. Se llevó sus cosas y se marchó a vivir a otro lugar, según Regio7, diario de la comarca de Manresa.

De confirmarse como crimen machista, sería el decimoséptimo en lo que llevamos de año en toda España. La cifra asciende a 1.700 víctimas desde que hace 20 años comenzaron a contabilizarse los asesinatos machistas.