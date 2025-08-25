HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Efe

Detenido un 'curandero' en Pontevedra que prometía curar pacientes a cambio de relaciones sexuales

La justificación que él daba es que un espíritu las «poseía» y, a través de su cuerpo, «podía curarlas»

EP

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:27

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui ha detenido a un vecino de Paradanta (Pontevedra), de 55 años, como autor de un presunto delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

Lo ha informado este lunes el Instituto Armado, que llevó a cabo la detención el jueves, 21 de agosto. Según traslada, el presunto 'curandero' o 'santero' se aprovechaba de su situación y decía a personas que acudían a su consulta que, tras un tratamiento de un conjuro con hierbas y manteniendo relaciones sexuales con él, se «iban a curar».

La Guardia Civil indica que la justificación que él daba es que un espíritu las «poseía» y, a través de su cuerpo, «podía curarlas».

El Equipo de Policía Judicial de Tui inició una investigación que culminó con el supuesto 'santero' detenido el pasado día 21 y puesto a disposición, al día siguiente, del Juzgado de guardia de Ponteareas, que determinó su libertad con cargos.

