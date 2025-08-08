Desmantelan un fraude de 'crowdfunding' que estafó 7,7 millones a pequeños inversores Seis detenidos en A Coruña y Madrid captaban fondos para supuestos proyectos de restaurantes y alquiler vacacional; el entramado también defraudó más de un millón a la Seguridad Social.

C. P. S. Viernes, 8 de agosto 2025, 11:17 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha desmantelado en A Coruña y Madrid una red empresarial acusada de defraudar 7,7 millones de euros a pequeños inversores mediante un sistema fraudulento de 'crowdfunding'. La operación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ha saldado con la detención de seis personas –tres en cada ciudad– y el bloqueo de doce cuentas bancarias, así como la intervención de un inmueble valorado en 60.000 euros.

Según la investigación, la trama captaba fondos a través de anuncios en redes sociales y en los propios locales, ofreciendo rentabilidades elevadas por la participación en nuevos restaurantes y viviendas de alquiler vacacional. Para ganarse la confianza de los inversores, los detenidos presentaban un modelo de negocio manipulado, con métricas falseadas y previsiones irreales. Sin embargo, las aportaciones apenas se destinaban a las inversiones prometidas y, en muchos casos, los proyectos eran abandonados a los pocos meses.

Los agentes han detectado 63 víctimas, aunque estiman que la cifra real podría superar las 800. Además, la red habría defraudado 1.011.612 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, utilizando testaferros y el impago deliberado de obligaciones fiscales y laborales.

La operativa incluía la apertura de más de 40 cuentas bancarias para dificultar el rastro del dinero, que finalmente se desviaba a gastos personales del principal investigado. El caso sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones.