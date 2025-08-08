HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
Desmantelan un fraude de 'crowdfunding' que estafó 7,7 millones a pequeños inversores

Seis detenidos en A Coruña y Madrid captaban fondos para supuestos proyectos de restaurantes y alquiler vacacional; el entramado también defraudó más de un millón a la Seguridad Social.

C. P. S.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:17

La Policía Nacional ha desmantelado en A Coruña y Madrid una red empresarial acusada de defraudar 7,7 millones de euros a pequeños inversores mediante un sistema fraudulento de 'crowdfunding'. La operación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ha saldado con la detención de seis personas –tres en cada ciudad– y el bloqueo de doce cuentas bancarias, así como la intervención de un inmueble valorado en 60.000 euros.

Según la investigación, la trama captaba fondos a través de anuncios en redes sociales y en los propios locales, ofreciendo rentabilidades elevadas por la participación en nuevos restaurantes y viviendas de alquiler vacacional. Para ganarse la confianza de los inversores, los detenidos presentaban un modelo de negocio manipulado, con métricas falseadas y previsiones irreales. Sin embargo, las aportaciones apenas se destinaban a las inversiones prometidas y, en muchos casos, los proyectos eran abandonados a los pocos meses.

Los agentes han detectado 63 víctimas, aunque estiman que la cifra real podría superar las 800. Además, la red habría defraudado 1.011.612 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, utilizando testaferros y el impago deliberado de obligaciones fiscales y laborales.

La operativa incluía la apertura de más de 40 cuentas bancarias para dificultar el rastro del dinero, que finalmente se desviaba a gastos personales del principal investigado. El caso sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones.

