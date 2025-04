El desinterés informativo alcanza un récord global, según el Instituto Reuters

Andrea Gantes Madrid Lunes, 17 de junio 2024, 15:34 Comenta Compartir

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo es un centro de investigación y grupo de expertos que, anualmente, elabora un informe en el que analiza las tendencias de los consumidores de contenido. Este año se ha presentado en un contexto internacional muy complejo que ha constatado la relevancia de contar con un periodismo riguroso e independiente. Sin embargo, los medios de comunicación se enfrentan a varios estragos, entre los que incluyen la desinformación, la baja confianza, los ataques de políticos y la incertidumbre del negocio. El informe de 2024 ha documentado varias claves en relación a estos desafíos y una de las conclusiones a las que ha llegado es que el desinterés informativo ha alcanzado un récord histórico global.

Reuters apunta que esta crisis no radica en una única causa, si no que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos años. «Muchos de los desafíos inmediatos se ven agravados por el poder y las estrategias cambiantes de las grandes compañías tecnológicas, entre ellas las redes sociales, los motores de búsqueda y las plataformas de video», afirman desde el Instituto. Precisamente, el informe detalla la escala y el impacto de estas plataformas, de las cuales mucha gente recibe gran parte de su información y que no presentan «ninguna obligación con respecto a las noticias».

Además, el desarrollo de la inteligencia artificial también ha comenzado a jugar un papel de especial importancia para los medios, ya que las interfaces de búsqueda impulsadas por IA y los 'chatbots' amenazan a la reducción de los flujos de tráfico a sus sitios web y aplicaciones. La IA se ha convertido también en un medio para el desarrollo de 'deepfakes', es decir, contenidos falsos con un gran nivel de realismo para los lectores, como imágenes o vídeos editados por IA.

Algunos de los hallazgos más relevantes del informe de 2024 del Instituto Reuters:

- El consumo de noticias en las plataformas online se fragmenta. Un 30% de la muestra global recurre a YouTube para informarse cada semana y alrededor del 20% lo hace en WhatsApp. Por primera vez TikTok, con un 13%, ha superado a Twitter que, ahora denominada X, tiene 10%.

- El video se convierte en una fuente de especial importancia para las noticias online, sobretodo en los grupos jóvenes. El epicentro de este formato en noticias se da en las plataformas (72%) y no en los sitios web de los medios (22%).

- Si bien la combinación se modifica, la mayoría continúa mencionando a las plataformas (que incluyen redes sociales, motores de búsqueda y agregadores) como principal fuente de noticias online.

- Alrededor de seis de cada diez personas muestran inquietud en torno a qué es real y qué es falso en internet cuando se trata de noticias. Cifra considerablemente mayor en Sudáfrica (81%) y Estados Unidos (72%), países con elecciones este año.

- TikTok y X han albergado los índices más elevados en desinformación o conspiraciones.

- Al mismo tiempo, se ha registrado un aumento en la evasión selectiva de noticias. Alrededor de cuatro de cada diez (39%) ahora dicen que a veces o con frecuencia evitan las noticias: son 3 puntos porcentuales más que el promedio del año anterior. Los incrementos más significativos ocurren en Brasil, España, Alemania y Finlandia. Los comentarios abiertos de la encuesta llevaba a cabo por Reuters indican que los intrincados conflictos en Ucrania y Medio Oriente pueden haber tenido cierto impacto.

- En una pregunta separada, se ha observado también que la proporción de quienes se sienten «agobiados» por la cantidad de noticias ha trepado considerablemente (+11 puntos porcentuales) desde la última vez que se hizo esta consulta, en 2019.

