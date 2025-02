Nueve heridos en un velero por la DANA en Baleares

Un pescador desaparecido durante varias horas. Es uno de los sucesos que ha dejado el temporal que azota a las islas Baleares, que se encuentran ... en alerta por fuertes rachas de viento y lluvias. De hecho, la zona norte y nordeste de Mallorca, a partir de las 0:00 de este jueves 15 de agosto, estará en nivel rojo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que se esperan precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en pocas horas, así como de la posibilidad de que se produzcan importantes destrozos en la isla.

Por su parte, Ibiza y Formentera se encuentran ya en alerta naranja, una situación que se espera que se alargue hasta, al menos, este jueves a las 17:59 horas, según ha informado la Aemet. En estas islas está previsto una acumulación de precipitaciones de hasta 50 milímetros por hora, además de tormentas con granizo de hasta dos centímetros de diámetro y rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora, lo que ha generado situaciones de riesgo y destrucción en estas islas.

Uno de estos casos es la desaparición de un pescador en Formentera. Navegaba en una embarcación tradicional en la zona de la Mola, cuando saltó la alarma de que no conseguían dar con él. Por este motivo, Salvamento Marítimo ya ha iniciado su búsqueda con un avión Sasemar 102. Finalmente, ha sido encontrada su embarcación a 3,5 millas al sur de la isla.

En Mallorca, además de la alerta roja de este jueves, la Aemet ha activado también avisos naranjas por tormentas, lluvias intensas y fenómenos costeros. Menorca, por su parte, se encuentra en una situación similar a la de Ibiza y Formentra, es decir, en alerta naranja por acumulación de precipitaciones y tormentas. Durante estos días, las cuatro islas de Baleares mantendrán avisos amarillos por fenómenos costeros, lluvias y tormentas, complicando aún más la situación meteorológica en la región.

Puertos y aeropuertos

El temporal ya ha dejado grandes daños en el archipiélago, entre los que destacan las embarcaciones varadas como consecuencia de las rachas de viento superiores a 100km/h. Es más, algunas de ellas han acabado entre las rocas, como le ha ocurrido a un velero que se encontraba en Cala Saona. Sus nueve ocupantes tuvieron que ser rescatados, ocho de ellos con heridas leves y otro con un traumatismo en la pierna. No obstante, solo seis de ellos requirieron traslado al hospital, mientras que los otros trs pudieron ser atendidos en el lugar de los hechos.

En lo que respecta a las infraestructuras, los aviones que parten del aeropuerto de Palma están sufriendo retrasos ya que las condiciones meteorológicas adversas no permiten que estos vehículos puedan volar con seguridad. Esto no solo produce que no salgan a tiempo, sino que los aterrizajes se estén llevando a cabo más tarde lo planeado. Un problema que también están sufiendo en Ibiza, donde se han registrado rachas de viento de hasta 89 km/h.

Por su parte, el puerto de la Savina, en la isla de Formentera, ha tenido que ser cerrado temporalmente también como consecuencia de las fuertes rachas de viento vientos. Sin embargo, esta medida ha sido temporal y, aunque las autoridades han recomendado precaución y han instado a los residents a solo realizar los desplazamintos necesarios, a vuelto a su funcionamiento normal.