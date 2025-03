Una decena de sectas compiten por captar a los fieles católicos ultraconservadores

La Pía Unión San Pablo Apóstol, el artefacto eclesial que ha montado Pablo de Rojas Sánchez-Franco, el falso obispo que se ha ganado la voluntad de las 16 monjas clarisas ... de los conventos de Belorado y Orduña, es una más de la decena de sectas de inspiración católica y sesgo ultratradicionalista que existen en España. Son organizaciones que se arrogan la pureza y autenticidad del mensaje cristiano, a su juicio traicionado desde la muerte en 1958 de Pío XII. Casi todas se proclaman como la verdadera Iglesia de Cristo y juegan al equívoco con nombres que evocan la institución que se asienta en el Vaticano. «Son entidades autónomas e inspiración preconciliar, sus líderes suelen ser personajes que se han autoproclamado obispos y que han logrado ser consagrados por personajes extraños», asegura Luis Santamaría, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas.

Santamaría, autor de 'A las afueras de la cruz. Las sectas de origen cristiano en España', destaca que los nombres que adoptan estos movimientos pseudocatólicos inducen a confusión al adoptar nombres que se parecen a la organización que dirige el Papa Francisco. En la nómina de sectas que cita el experto figuran la Iglesia Católica Liberal, la Iglesia Liberal Católica del Reino de España, la Iglesia Católica Liberal Occidental, la Iglesia Católica Liberal Mar Thoma y la Iglesia Antigua Católica y Apostólica, entre otras. Pese a la similitud fonética, litúrgica y ritual, la convivencia entre ellas no suele ser pacífica. «Es frecuente ver que se enfrentan entre sí y se insultan, porque al final cada una reclama ser la única representante legítima de la verdad. Es normal que algunas acojan a otras facciones y luego acaben rompiendo al cabo de unos pocos meses», explica Luis Santamaría.

De acuerdo con el experto, Pablo de Rojas tiene una inclinación enfermiza a mentir. No es nieto del gobernador civil franquista de Jaén ni ostenta los títulos nobiliarios que se atribuye ni es heredero de un rico patrimonio familiar. «Fuentes cercanas a los De Rojas me han confirmado que el patrimonio familiar no está en manos del falso obipos Todo el dinero con el que cuenta y con el que puede disfrutar de una vida aparentemente lujosa procede de las dos décadas que lleva embaucando a la gente con su historia. Ha sido capaz de engatusar a personas y familias nostálgicas tanto del régimen franquista como de la Iglesia preconciliar».

Legitimidad

Como muchos de los cabecillas de estos credos, De Rojas invoca la legitimidad de su nombramiento episcopal. El dirigente de la Pía Unión asegura haber sido ordenado presbítero y obispo entre los años 2005 y 2006 por el antiguo jesuita Derek Shell, quien a su vez recibió el anillo de mitrado en El Palmar de Troya en 1976. Pero en 2010, don Pablo, como quiere que se le llame, habría vuelto ser consagrado de manos de Ricardo Subirón, otro falso obispo suspendido 'a divinis' (para siempre) por el arzobispado de Valencia. Así las cosas, De Rojas reclama la legitimidad de su origen remontándose a la figura del Pierre Martin Ngo Dinh Thuc, un díscolo obispo vietnamita que avaló el delirio del papa Clemente, quien dirigió la secta del Palmar de Troya.

«Sus líderes suelen ser personajes que han logrado ser consagrados como obispos por gentes extrañas» Luis Santamaría Experto en sectas

Para Santamaría, el sedicente obispo aspira a dotarse de un aura de respetabilidad consiguiendo el respaldo de una comunidad de monjas como las clarisas de Belorado, que probablemente sean víctimas del «engaño y la manipulación psicológica». «No me queda claro hasta qué punto llega la responsabilidad de la abadesa. Mi intuición es que ha habido una sinergia entre manipuladores». Es la misma impresión que parece tener la Conferencia Episcopal, que ha pedido que se escuche la voz de cada una de las componentes de la comunidad sin interferencias.