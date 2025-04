Cuidado con el peso a bordo

Al problema que presentan casi todas las compañías aéreas a los pasajeros que viajan en clase turista por llevar en cabina una maleta, un bolso ... o mochila de mano podrían sumarse muy pronto esos kilos de más que suelen ganarse tras las vacaciones, después de asistir un banquetazo o con unas visitas regulares y a deshoras a la nevera. Y es que los casos de obesidad van en aumento y los aviones, que tiene un espacio muy reducido para acoger cinturas 'anchas', cuentan un tope de carga autorizada en el momento del despegue que no pueden ni deben superar en ningún caso.

La compañía Air New Zealand emprendió este mes una campaña para conocer mejor el peso que transportan sus aviones en los vuelos internacionales. En principio la iniciativa responde a buscar una mejora de la eficiencia durante el vuelo, tal como explican desde la aerolínea.

En término sencillos, esta eficiencia -que redunda tanto en el menor gasto de combustible como en la seguridad- depende de la misma distribución del peso a lo largo de la bodega y de la cabina de pasaje del avión. No gasta lo mismo un aparato cargado hasta los topes que otro que vuela vacío. Una vez conocido el peso total y la colocación de la cargar, al piloto decidir cómo llevar la aeronave, adelantando o retrasando el centro de gravedad del avión.

De esta manera, hasta el próximo 2 de julio Air New Zealand pesará no solo las maletas que viajan en la bodega, si no también los bolsos, las maletas de cabina o el 'catering' que se sirve en todos sus vuelos internacionales que despegan del aeropuerto de Auckland. Además, el personal de tierra tendrá que pedir, con suma delicadeza, a cada pasajero que se suba a la báscula. Este pesado será en todo caso voluntario y se espera que a el accedan unos 10.000 pasajeros.

La aerolínea hace un llamamiento a la tranquilidad, porque quiere salvaguardar la privacidad del viajero, por lo que su peso será confidencial. Las pantallas de las básculas están ocultas para el resto de viajeros y del personal de la compañía. El computo del solo será empleado a efectos del cálculo operativo del avión.

En palés y contenedores

Aunque la medida puede parecer rara e incluso algunos crean que es hasta discriminatoria, el pesado de personas y carga es obligado en los vuelos militares. A diferencia de un aeropuerto civil, en las bases aéreas las maletas, bultos y otros pertrechos son pesados en palés, a los que se fijan con redes y cinchas, o se cargan en contenedores similares a los empleados en aviacción civil.

Otra cosa es que en el futuro, ateniéndose a ese aumento de la obesidad entre la población, las compañías exijan un pesado previo del pasajero para cobrar en función a la masa corporal. Algunas líneas aéreas ya lo hacen.

Hasta que esta medida de penalizar el peso personal se generalice, la mayoría de las aerolíneas ofrecen plazas dobles para los viajeros que no caben a lo ancho en los ya estrechos sillones u ofrecen plazas en las salidas de emergencia para que los altos puedan estirar las piernas. Pero eso ya se paga aparte.