Cuidado con estos números de teléfono: la lista de prefijos que alertan de posible estafa

Irene Toribio Jueves, 19 de diciembre 2024, 18:21 Comenta Compartir

Las llamadas telefónicas se han convertido en un objeto de fraude en crecimiento. Llamadas de supuestos 'recursos humanos', aquellas en las que solo suena un pitido, las que ni siquiera tienen respuesta... Los timos a través de llamadas son una amenaza constante, y miles de personas han sido, ya, víctimas de estafas. Para colmo, con el paso del tiempo, los delincuentes perfeccionan sus métodos y en ocasiones basta que respondamos el telefóno con un «¿Si?» para caer en su trampa. Las nuevas tecnologías, además, han logrado que las estafas sean cada vez más convincentes y difíciles de detectar.

Uno de los fraudes más frecuentes en el último año es el de la llamada perdida, una estrategia que se aprovecha de la curiosidad natural de las víctimas. Dentro de este tipo de engaños destaca el 'wangiri', cuyo nombre en japonés significa literalmente «llamada y corte». El método es sencillo: el estafador realiza una breve llamada que se corta antes de ser contestada, esperando que la víctima, intrigada, devuelva la llamada. Al hacerlo, el usuario contacta con un número de tarificación especial, generando automáticamente cargos elevados por el establecimiento y duración de la llamada.

Este tipo de estafas, a menudo vinculadas a números con prefijos internacionales, parecen inofensivas a primera vista, pero esconden intenciones maliciosas diseñadas para obtener beneficios económicos de manera fraudulenta.

Este truco resulta particularmente efectivo porque muchas víctimas no sospechan nada hasta que reciben una factura telefónica significativamente más alta de lo habitual. En ella, suelen aparecer cargos por llamadas a números desconocidos que, en ocasiones, apenas han durado unos segundos, pero que han sido suficientes para causar un perjuicio económico considerable.

Estos son los prefijos que deberían preocuparte

Identificar un número extranjero es sencillo: los prefijos internacionales comienzan con «+» o «00», seguido del código del país. En el caso de España, estos prefijos son +34 o 0034, aunque los operadores suelen omitirlo para llamadas nacionales. Sin embargo, cuando el número tiene un prefijo internacional inusual, como +355 (Albania), +225 (Costa de Marfil), +233 (Ghana) o +234 (Nigeria), conviene extremar precauciones.

La Guardia Civil ya ha alertado sobre estos prefijos, frecuentemente utilizados en estafas. Además, números nacionales con los prefijos +803, +806 y +807 son de tarificación especial y pueden implicar costes adicionales. Si el número genera dudas, sería recomendable buscarlo en internet antes de devolver la llamada.

Algunos smartphones también identifican automáticamente la ubicación de las llamadas, lo que facilita distinguir contactos legítimos de posibles fraudes.

Cómo evitar caer en la trampa

Desde OCU alertan: «No devuelvas nunca la llamada al número «misterioso». Si quieres llamar para asegurarte de que no has contratado por descuido un servicio, busca el número y llama directamente», apuntan. «Ante cualquier llamada sospechosa, en la que no se han identificado, te llaman de un servicio que no has contratado, etc. cuelga cuanto antes, y desde luego, no les des ninguna información, por inocente que parezca», añaden.

La Organización de Consumidores y Usuarios da, además, algunas claves para actuar si ya has caído en la trampa.

- Comprueba los movimientos bancarios regularmente para identificar cargos indebidos.

- Intenta buscar información en internet sobre el número de teléfono al que llamaste devolviendo la llamada.

- Cambia las contraseñas de los sitios que creas que se han podido comprometer.

- Realiza egosurfing, de vez en cuando, busca tu nombre en la red para saber si hay información nueva sobre ti en algún sitio que desconozcas (cuentas creadas, otros perfiles en redes, aparición en listas públicas…).

- Denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier comisaría.