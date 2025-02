Este es el verdadero motivo por el que no debes pisar las cucarachas

Irene Toribio Viernes, 21 de julio 2023, 13:10 Comenta Compartir

No, no aparecen más por arte de magia. A pesar de que esta es una creencia muy extendida, no es el motivo por el que no debes pisar una cucaracha, pero es cierto que no deberías hacerlo. Con la llegada del calor, estos insectos rastreros aparecen de manera abundante y es posible que hasta lleguen a nuestras casas. Encontrarlas se vuelve tedioso para todos y atraparlas es toda una aventura, pero, ¿qué hacer si encontramos una cucaracha? Pues pisarla, desde luego, no. La Organización Mundial de la Salud advierte de que esta práctica puede ocasionar riesgos para la salud.

¿Qué ocurre? Al pisarla, los restos del insecto se esparcen por el suelo liberando parte de su interior. Las cucarachas tienen una sustancia bacteriana que se reproduce en el ambiente y puede conllevar problemas serios para aquellos que lo inhalen. No podrías ni imaginar la cantidad de bacterias que acumulan. Además, si esas bacterias llegan a infectar a algún alimento que es ingerido a posteriori, podrían llegar a causar infecciones graves como salmonela, estafilococos, estreptococos u otras más. Así que, si la pisas... ¡Limpia muy a fondo la zona!

Entonces, ¿cómo nos deshacemos de ellas?

- No dejes que entren. Lo primero sería comprobar que en tu casa no hay ningún agujerito llamativo por el que puedan colarse fácilmente. Si es así, es recomendable sellarlo.

- Aunque la limpieza absoluta no sea el truco definitivo, ayuda. Es importante mantener limpio nuestro hogar, sacar la basura, que no haya restos de comida en el suelo, limpiar los bajos y traseros de electrodomésticos como la nevera...

- Pon hojas de laurel debajo de muebles, neveras, rincones, muebles... Expertos aseguran que su olor las repele. Lo mismo ocurre con la lavanda, además queda un poco más elegante y puedes tener una planta en las zonas más propensas a que aparezcan.

- Crea un repelente natural. Seguro que ya conoces las marcas del mercado que actúan contra la aparición de cucarachas, pero puedes crear un repelente tú mismo. Licua varios trozos de pepino junto a un vaso de agua y echa ese jugo en el cubo de la fregona. Limpiar el suelo de la casa con este líquido y actuará como repelente natural.

- Si has eliminado alguna, es mejor pasar el aspirador que frotar. Si friegas, corres el riesgo de esparcir los huevos por el espacio sin eliminarlos y crecerán nuevos insectos.

- Otro truco, aunque algo arriesgado para los que son bastante temerosos, es mezclar bicarbonato y azúcar y dejarlo en un botecito al que puedan acceder y comérselo. El bicarbonato es una sustancia que puede resultar letal, así que si lo mezclas con un cebo como el azúcar, por el que las cucarachas sí se sentirán atraídas, terminarán ingiriendo la mezcla y muriendo.

Recuerda, ante todo, no las pises, es peligroso y además, no olvides que las cucarachas son capaces de soportar alrededor de unas 600 veces su peso corporal. Esto quiere decir que si pisas una cucaracha muy probablemente no acabes con su vida y te la encuentres, poco después, paseando a sus anchas.

Temas

OMS