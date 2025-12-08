Cuatro afortunados se llevan más de 26.000 euros en la Bonoloto de este lunes

R. H. Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:53 | Actualizado 22:00h. Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 8 de diciembre, ha estado formada por los números 09, 21, 28, 36, 45 y 46. El número complementario ha sido el 47 y el reintegro, el 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 1.693.081 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.200.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, premiados con 26.794,12 euros cada uno, ninguno de ellos en Extremadura.

De Tercera Categoría (5 aciertos) se han sellado 58 boletos y cada uno de ellos se lleva 923,94 euros.