¿Qué ha pasado este sábado, 20 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Cuatro acertantes del sorteo de La Primitiva de este sábado se llevan más de 50.000 euros cada uno

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 20 de septiembre, ha estado formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:13

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 20 de septiembre, ha estado formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38. El número complementario es el 43, el reintegro el 0 y el Joker, 3375423. La recaudación ha ascendido a 9.665.732 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 11.800 de Sant Pere de Ribes (Barcelona); en el nº 42.120 de Jerez de la Frontera (Cádiz); en el nº 44.845 de Tinajo (Las Palmas) y en el nº 51.965 de Torremolinos (Málaga), premiados cada uno con 50.397 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 146 boletos acertantes premiados cada uno con 2.531,38 euros.

En el sorteo del JOKER de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor no 57.825 de Oviedo (Asturias), situado en La Corredoría Baja, 154.

