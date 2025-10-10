HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten 172.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.964.997,50 euros

R. H.

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:03

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 10 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 7, 8, 17, 24, 44 y 47. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.964.997,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen cuatro boletos acertantes, premiados con 43.565,45 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Ávila, situada en Avenida Juan Pablo II, 1; en la nº 1 de Culleredo (A Coruña), situada en Avenida de Coruña, 14 - El Burgo; en la nº 2 de Tolosa (Gipuzkoa), situada en Avenida de Navarra, 14; y en la nº 12 de Móstoles(Madrid), situada en Simón Hernández, 48.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  6. 6

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  7. 7 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  8. 8 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  9. 9 Despedida serena de un arquitecto discreto
  10. 10

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten 172.000 euros este viernes

Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten 172.000 euros este viernes