Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten 172.000 euros este viernes

R. H. Viernes, 10 de octubre 2025, 22:03 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 10 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 7, 8, 17, 24, 44 y 47. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.964.997,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen cuatro boletos acertantes, premiados con 43.565,45 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Ávila, situada en Avenida Juan Pablo II, 1; en la nº 1 de Culleredo (A Coruña), situada en Avenida de Coruña, 14 - El Burgo; en la nº 2 de Tolosa (Gipuzkoa), situada en Avenida de Navarra, 14; y en la nº 12 de Móstoles(Madrid), situada en Simón Hernández, 48.

.

Temas

Bonoloto