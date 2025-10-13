Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 3,4 millones de euros este lunes

R. H. Lunes, 13 de octubre 2025, 22:57 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 13 de octubre, ha estado formada por los números 6, 8, 20, 33, 37, 42. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 8.

La recaudación ha ascendido a 2.765.132 euros.

En esta ocasión, ha habido un acertante de Primera Categoría (6 aciertos) en la localidad castellanomanchega de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. El premio ha ascendido hasta los 3.433.330 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen ocho boletos acertantes, premiados con 21.711 euros cada uno.

En la Primitiva, la combinación ganadora ha sido la formada por los númeors 1, 4, 20, 25, 31, 36. El número complementario es el 26, el reintegro el 9 y el Joker el 9 500 627.

No se han repartido premios de Primera Categoría (6 aciertos) aunque sí han existido tres ganadores de Segunda Categoría (5 aciertos + Coplementario). Los boletos obsequiados con 35.467 euros han sido validados en las administraciones de Santa Creu 2, en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en la de Lavanderia 9 en Cabanas (A Coruña) y en la de Mayor 82, ubicada en la localidad murciana de Sangonera la Verde; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

