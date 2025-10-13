HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 3,4 millones de euros este lunes

El premio ha sido vendido en una administración de Ciudad Real

R. H.

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:57

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 13 de octubre, ha estado formada por los números 6, 8, 20, 33, 37, 42. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 8.

La recaudación ha ascendido a 2.765.132 euros.

En esta ocasión, ha habido un acertante de Primera Categoría (6 aciertos) en la localidad castellanomanchega de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. El premio ha ascendido hasta los 3.433.330 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen ocho boletos acertantes, premiados con 21.711 euros cada uno.

En la Primitiva, la combinación ganadora ha sido la formada por los númeors 1, 4, 20, 25, 31, 36. El número complementario es el 26, el reintegro el 9 y el Joker el 9 500 627.

No se han repartido premios de Primera Categoría (6 aciertos) aunque sí han existido tres ganadores de Segunda Categoría (5 aciertos + Coplementario). Los boletos obsequiados con 35.467 euros han sido validados en las administraciones de Santa Creu 2, en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en la de Lavanderia 9 en Cabanas (A Coruña) y en la de Mayor 82, ubicada en la localidad murciana de Sangonera la Verde; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  9. 9 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  10. 10 Felipe González, Ibarra y el presidente de Acciona debaten en Plasencia sobre incendios forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 3,4 millones de euros este lunes

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 3,4 millones de euros este lunes