El consumo fantasma: Qué es y cómo evitar que afecte a nuestra factura de luz

irene toribio Miércoles, 25 de mayo 2022, 14:14

¿Eres de los que dejan el móvil conectado al cargador todo el tiempo que estás en casa, aunque esté completamente cargado? No vaya a ser que al salir no tengas batería y haya una emergencia... ¿Dejas el móvil cargando toda la noche? ¿Tiras del móvil y te marchas, dejando el cable conectado a la luz sin un dispositivo cargando? Pues todas estas prácticas pueden ser peligrosas para tu bolsillo. Aunque no lo parezca, la factura de la luz se incrementa ligeramente cada vez que hacemos algo así.

Veamos el primer caso. Incluso cuando se encuentra completamente cargada, la batería de un teléfono móvil sigue consumiendo energía eléctrica mientras siga conectada a la red. Dejar los dispositivos enchufados desperdicia energía, aunque se trate de una cantidad relativamente pequeña. Así que a final de mes, tu factura de la luz se habrá incrementado innecesariamente algunos céntimos. Además, supone un peligro para el propio dispositivo, pues si lo dejas mucho tiempo, puede sobrecalentarse. Con los dispositivos más nuevos, sin embargo, esto no ocurre. Según nos explica un experto en tecnología, vienen dotados de un elemento inteligente que al cargarse completamente deja de recibir esa energía. Sin embargo, sí sigue produciendo consumo eléctrico. Lo mismo ocurre en el segundo caso, lo ideal sería desconectar el teléfono, y el cargador, una vez la carga de la batería llega al 100%

Y, ¿qué ocurre si dejas el cargador enchufado a la luz sin ningún móvil o dispositivo conectado? Según los datos del INE, un cargador enchufado (sin un móvil conectado) gasta de media 0,0002 kilovatios hora (kWh). Un gasto mínimo pero que de practicarlo a diario supondría un aumento en la factura a final de mes.

Así, tanto cuando dejamos conectado el teléfono al cargador cuando ha terminado la carga como cuando dejamos el cargador conectado a la luz, supone un consumo de energía innecesario conocido como consumo fantasma.

Este consumo fantasma o derroche silencioso es el estado en el que se encuentra cualquier electrodoméstico que, estando apagado, se mantiene conectado a la red eléctrica y continúa consumiendo energía, apunta Facua. El derroche fantasma tiene lugar cuando mantenemos electrodomésticos conectados a la red eléctrica a pesar de no utilizarlos, algo que puede identificarse gracias al piloto en rojo de algunos aparatos como la TV. Para evitar mantener tus equipos electrónicos en ese consumo fantasma, que sólo sirve para aumentar el importe de tu factura eléctrica, aconsejan usar regletas con un interruptor. Así, cuando apagues la regleta estarás cortando el suministro eléctrico a todo dispositivo electrónico que mantengas enchufado.

Cuánta luz consume el móvil

Aunque cada dispositivo tiene capacidades y potencias diferentes, el gasto diario medio es de unos 45Wh, lo que supone un gasto diario de 0,045 kWh.

Si se toma como referencia un precio de 0,27606 euros kwh, en el que se sitúa la luz a día de hoy, el coste diario de cargar el móvil sería de 0,012 euros. Es decir, aproximadamente, algo más de 1 céntimo por cada carga. Esto supone unos 37 céntimos al mes, y algo más de 4 euros anuales.

