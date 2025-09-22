HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 21 de septiembre, en Extremadura?
Monjas del Monasterio de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares. Óscar Chamorro

«En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»

Los monasterios siguen perdiendo fuelle: se han cerrado trece en un año y no llega el relevo. «Hay menos niños y menos fe», dicen las monjas de clausura

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:04

«Aquí no entra una novicia desde hace más de quince años», dice con resignación cristiana al otro lado del teléfono Gema Juan (Algemesí, Valencia, ... 55 años), monja de clausura y expriora del monasterio de las Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia de Puzol (Valencia). Gema (en su orden no se cambian el nombre) dejó sus estudios de Farmacia para abrazar la vida contemplativa en 1991, cuando aún no flaqueaban las vocaciones, las celdas se llenaban de jóvenes entusiastas como ella y las hermanas no presentaban las huellas del envejecimiento de hoy. Nada que ver con la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  5. 5 El viento complica el incendio forestal de Valverde de la Vera
  6. 6 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona
  7. 7

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  8. 8

    El Ayuntamiento de Plasencia reprende al Colegio de Arquitectos tras perder 800.000 euros
  9. 9 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  10. 10 Trasladan al hospital a un hombre con un traumatismo craneal tras sufrir una caída de caballo en Arroyomolinos de la Vera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»

«En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»