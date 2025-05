Avisos Aemet: ¿Cómo conducir con seguridad si hay balsas de agua en la carretera?

MARÍA ISABEL HIDALGO Martes, 13 de diciembre 2022, 16:22 Comenta Compartir

Las intensas lluvias que han caído a lo largo de la mañana en la región han complicado la circulación por las carreteras extremeñas, desde la Junta de Extremadura piden que se extreme la precaución al volante y actualizan continuamente los datos de las carreteras más afectadas, que son las que se encuentran cerradas al tráfico. Auque, algunas como la EX-110 que une Valencia de Alcántara con Badajoz ya ha sido abierta de nuevo al tráfico.

Las fuertes precipitaciones han causado numerosos daños en muchas localidades extremeñas, Puebla de Obando es el municipio que más litros de agua ha recogido desde que comenzará a llover la pasada noche. De hecho la carretera nacional N-523 que une las dos capitales de provincia y que pasa por dicho municipio está cortada al tráfico, como lo están también la EX-325, que unen Villar del Rey y Venta de Zapatón, la EX-214, que va de Alburquerque a Villar del Rey, o la EX-327 que une Roca de la Sierra con Montijo.

Más allá de no poder circular por los desperfectos que el agua ha ocasionado, la circulación es peligrosa debido a la formación de balsas de agua en el alquitrán, que pueden obligar en ocasiones a los conductores a buscar rutas alternativas. Aunque, en muchos casos los conductores se decantan por atravesar la balsa de agua pese a que esto resulte peligroso.

¿Cómo atravesar una balsa de agua con seguridad?

La Dirección General de Tráfico, (DGT) señala que lo más aconsejable es buscar una ruta alternativa para avitar atravesar estos enormes charcos, pero en el caso de que esto no fuera posible avisa de una serie de precauciones que hay que tener en cuenta para no poner en riesgo la seguridad del conductor, así como la de otros vehículos.

Para atravesar la balsa de agua con seguridad lo primero que hay que hacer es evitar es que el agua de la misma se encuentre en movimiento. Para ello es muy importante reducir la velocidad con el objetivo de no generar grandes movimientos en la masa de forma que no se moje la mecánica del coche como la admisión del motor, pues esto podría generar importantes averías. Más allá de las averías es necesario reducir la velocidad porque así se minimiza el riesgo de que el coche haga 'aquaplaning', que es lo que ocurre cuando los neumáticos no se adhieren a la carretera y puede ocasionar que el conductor pierda el control del vehículo.

Además de la baja velocidad es aconsejable que el motor trabaje a altas revoluciones, para que así la presión a la que salen los gases por el tubo de escape impidan que entre agua por el mismo. Lo más importante en estos casos es evitar que se cale el vehículo mientras se atraviesa la balsa de agua, ya que entonces nada impedirá que el coche se llene de agua.

Mantener la distancia de seguridad

La distancia de seguridad es otra de las claves para evitar accidentes de tráfico en cualquier situación y más aún cuando las lluvias son fuertes, ya que la DGT alerta que el riesgo de sufrir un accidente con estas condiciones aumenta en hasta un 70%. Por lo tanto la mejor recomendación en estos casos, es la de evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones que lanzan desde los organismos oficiales.