Cómo ver mensajes eliminados en WhatsApp paso a paso

Corría octubre de 2017 cuando WhatsApp incorporó una de las funciones más atractivas y esperadas para los usuarios: eliminar mensajes. Esta opción, en sus inicios, tenía un tiempo límite de 7 minutos. Sin embargo, con los años, ha aumentado. A día de hoy podrás eliminar un mensaje en WhatsApp hasta 2 días y 12 horas después. Pero no todo es perfecto. Pese a ser una función activa desde hace ocho años y muy utilizada por todos los usuarios de la aplicación, hay algo en lo que todos coinciden: la molestia del 'mensaje eliminado'. Y es que en lugar de simplemente desaparecer, la aplicación deja esa molesta huella de «Este mensaje fue eliminado», algo que puede generar aún más intriga en la persona que lo recibe. ¿Qué diría ese mensaje? ¿Por qué lo habrá borrado? ¿Si le pregunto qué ponía me lo dirá o inventará que era otra cosa? Lo cierto es que a veces resulta incluso peor que el propio mensaje original, porque te hace preguntarte si era algo importante, un error o hasta un mensaje que no querían que leyeras.

Pero, tranquilo. Existe un truco para recuperar ese mensaje eliminado y disipar todas las dudas. Eso sí, solo funciona en móviles Android.

WhatsApp tiene funciones y elementos que a pesar de que no están diseñados para ello, pueden servir para hacer otras tareas, como es este caso. Se trata del 'Historial de notificaciones', un registro que tienen los dispositivos Android, y que recopila cualquier anuncio o comunicación que recibas en tu teléfono.

Cómo recuperar un mensaje eliminado paso a paso: 1 Ve a Configuración > Notificaciones > Historial de notificaciones y actívalo (solo en Android 11 o superior). 2 Cuando alguien elimine un mensaje, revisa el historial de notificaciones y verás el contenido original.

Si tu móvil no tiene esta opción, puedes usar apps como Notif Log o Historial de Notificaciones (pero has de tener cuidado con los permisos de privacidad).

También es importante destacar que tienes que tener esta función activada para que funcione, por lo que, si hasta ahora no la tenías, no podrás ver el mensaje que acaban de eliminar.

Para activarlo, debes ir a Ajustes, buscar el apartado de Notificaciones e ir a Historial de Notificaciones, una vez que lo actives se mostrará cualquier mensaje o anuncio que te haya llegado de cualquier app, incluidos aquellos eliminados en WhatsApp.

Otros trucos menos recomendables Restaurar una copia de seguridad de WhatsApp. Si el mensaje fue eliminado después de una copia de seguridad, puedes recuperarlo restaurando la última copia. En este caso deberás desinstalar y reinstalar WhatsApp, y restaurar la última copia de seguridad cuando te lo pida. Si el mensaje estaba en la copia, aparecerá de nuevo. Este truco funciona si el mensaje se borró después de la última copia de seguridad (que WhatsApp guarda automáticamente cada día a las 2 AM si está activado).

Usar apps de terceros (con precaución). Existen apps como WAMR o WhatsRemoved+ que guardan el contenido de los mensajes antes de que sean eliminados. Sin embargo, estas apps requieren permisos avanzados, lo que puede afectar tu privacidad. Eso sí, no funcionan con mensajes eliminados antes de instalar las herramientas... Utiliza estas tapps bajo tu responsabilidad.

