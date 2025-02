Cómo recuperar parte de los impuestos del premio de la Lotería de Navidad con un seguro de lotería

Irene Toribio Jueves, 14 de noviembre 2024, 19:27 Comenta Compartir

Cada año, la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año. Familias, amigos y compañeros de trabajo se unen para comprar décimos, cruzando los dedos y esperando que la suerte les acompañe el próximo 22 de diciembre. Todos compartimos el mismo sueño: Hacernos con uno de los grandes premios que los niños de San Ildefonso cantan dentro de poco más de un mes. Sin embargo, ganar el premio gordo también tiene un lado menos agradable: Los impuestos que aplica Hacienda a los premios superiores a los 40.000 euros. Afortunadamente, existe una estrategia legal que permite a los afortunados recuperar parte de esos impuestos: un seguro de lotería.

Desde 2020, todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado, incluyendo la Lotería de Navidad y los premios de la ONCE, están sujetos a un gravamen especial si superan los 40.000 euros. Este gravamen es del 20%, lo que significa que cualquier premio por encima de ese umbral será gravado con ese porcentaje.

Por ejemplo, si un afortunado gana 400.000 euros con un décimo premiado con el Gordo de Navidad, solo recibirá 328.000 euros, ya que Hacienda retiene 72.000 euros como impuestos. Este porcentaje de retención suele ser un golpe para quienes esperaban recibir la suma total del premio. Aquí es donde entra en juego el seguro de lotería como una opción interesante para recuperar algo de lo que Hacienda se lleva.

Qué son los seguros de lotería y para qué sirven

Si no estás dispuesto a perder una parte de tu premio, existe una alternativa legal para compensar esa retención de impuestos, así lo explican los propios inspectores de Hacienda. Se trata de los seguros de lotería; productos que ofrecen algunas aseguradoras para proteger a los ganadores contra esta reducción.

La idea es simple: contratando este seguro, la aseguradora cubrirá el monto retenido por Hacienda, permitiendo que el ganador reciba un porcentaje mayor del premio final. Cuando se contrata un seguro de lotería, el funcionamiento es bastante sencillo. Si tu décimo resulta premiado y el premio supera los 40.000 euros, la aseguradora te indemniza con el importe correspondiente al 20% que se retiene como impuesto.

La compensación que ofrece el seguro de lotería no es la cantidad total del premio, pero sí cubre el 20% que retiene Hacienda sobre la cantidad que supera los 40.000 euros. Es decir, volviendo al ejemplo anterior, el seguro cubriría los 72.000 euros que Hacienda retiene del premio de 400.000 euros.

Ventajas e inconvenientes de estos seguros

Las ventajas están claras, sin embargo, aunque el seguro de lotería es una opción interesante para aquellos que desean maximizar el premio neto, no está exento de riesgos.

- Primero, has de considerar que, en caso de que el décimo no resulte premiado, el dinero pagado por el seguro no se recupera.

- Segundo, hay que tener en cuenta el coste del seguro en sí. Este coste puede variar dependiendo de la aseguradora y de la cantidad que se desea asegurar, por lo que es fundamental hacer cuentas y evaluar si el posible beneficio realmente compensa el gasto.

- Cuando la aseguradora te compensa ese dinero, esa cantidad cuenta como un ingreso, por lo que también deberías declararlo en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) y pagar impuestos.

Eso sí, el seguro puede ser beneficioso si el premio obtenido es suficientemente alto, ya que el importe recibido como compensación, aunque se declare en el IRPF, sigue siendo mayor que el premio sin ninguna protección.