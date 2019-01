Comienza el juicio de 'La Manada de Villalba' «Fue una situación totalmente normal, nunca le dimos ninguna importancia», dice uno de los acusados de la agresión sexual en grupo a una chica de 18 años DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Martes, 15 enero 2019, 14:54

Parecen tres jóvenes cualquiera. Apariencia promedio del joven español. Altos, delgados, blancos, pelo corto. Dos de ellos, barbudos y a la moda deportiva. Camisas por dentro del pantalón, jersey de colores apagados, abrigos negros. Los tres hacen un pequeño triángulo, hablan sin gesticular, miran hacia atrás. Uno es Guardia Civil, el otro quiere serlo y el tercero tiene un trabajo estable que le ha llevado a distintos destinos. Martín, Miguel y Ricardo. El más alto fija la vista en quien lo mira. Esperan que los llamen los jueces, tres mujeres, encargadas del caso de la agresión sexual en Collado Villalba el 13 marzo 2015. La Fiscalía pide 15 años por abuso sexual a una chica de 18 años.

En la audiencia de este martes solo han declarado los tres acusados. Coinciden los tres en la normalidad de los hechos narrados. «Fue una situación totalmente normal, nunca le dimos ninguna importancia y hasta el día de hoy, vamos», aseguró Martín, uno de los tres acusados. «Ella me practicó una felación de manera totalmente voluntaria».

Esta mañana se ha escuchado la versión de los acusados: Ricardo llama a la chica, que en ese momento tiene 18 años, esa noche. Habían mantenido relaciones sexuales con anterioridad, «tres o cuatro veces», dice Ricardo, jersey celeste, con un tic nervioso de rascarse la cabeza con la mano derecha. «Éramos follamigos, cuatro o cinco veces hemos mantenido relaciones sexuales. A los tres o cuatro días de conocerla ya tuvimos las primeras relaciones. Ella es libre». Ese día quedaron.

La recogieron él y sus dos amigos, Miguel y Martín. Ricardo iba atrás con ella. Se besaron. Le dicen que primero irán a la casa de la hermana de Ricardo, en la calle Nacea de Collado Villalba, a «dejar las cosas de Martín, que se iba a quedar a dormir». En esa casa, dice Ricardo, ya había estado antes con ella. Ambos fueron a la habitación. Él se desnudó, ella se quitó la ropa de arriba y se quedó en pantalones. Miguel y Martín estaban en el salón. Dicen que querían conectar una consola. No lo lograron. Tocaron la puerta, abrió Ricardo y entraron «un paso». Pidieron ayuda a Ricardo. «Ella me realizaba una felación. Se rió, se incorporó, les dijo algo así como inútiles».

Pero Ricardo no salió y ellos entraron. El relato de los tres es confuso pero coinciden en una cuestión: fue ella la que se ofreció a hacerles una felación a los tres. «Miguel y yo nos quedamos en el salón mientras ellos estaban en la habitación», dice Martín, el Guardia Civil. «Después de varias intentonas no conectaba la consola y llamamos a la puerta. Le dije: a ver si te la follas de una vez y nos echas una mano». Según los acusados, «ella respondió: aquí no va a follar nadie porque tengo la regla pero se las puedo chupar a los tres por turnos en el baño». Ricardo, entró primero.

Después fue el turno de Martín y, por último, el de Miguel. Ellos dos la conocían de una sola vez, que los presentó un compañero de instituto de ella, Mario, mencionado varias veces durante el juicio, pues fue el que recibió la primera citación de la Guardia Civil por la denuncia de la víctima. Miguel y Martín aseguran que no intercambiaron palabras con ella durante el acto ni después. «Al día siguiente quedamos con Mario y se lo contamos con total normalidad, sin más importancia», recuerda Ricardo, que asegura haber sido sorprendido cuando la Guardia Civil lo detuvo en su puesto de trabajo de Cádiz.

La secuencia de los hechos, según los acusados, fue así: Ricardo y la víctima entraron a la habitación, ella le hizo una felación, aparecieron los amigos, «hablan de cachondeo», ella ingresó al baño con Ricardo, él salió, entró Martín, él salió, entró Miguel. «No sé decir cuánto tiempo pasó, fue todo muy rápido», sostiene el segundo acusado, Miguel Ángel, aspirante a Guardia Civil, con barba y jersey de rayas. «Luego entré yo, me metí en el baño, me bajé el pantalón y ella me realizó una felación. Es algo que ha pasado normal».

«Yo estaba vestido salvo durante la felación. En el baño ella estaba con el pantalón puesto y arriba, desnuda. En ningún momento la toqué», dice Martín. Después, ella les pidió que la llevaran a su casa. «Nos dijo que otro día iríamos de fiesta pero que su madre le había puesto una hora de llegada y la llevamos. En el coche, ella iba enrollándose con Ricardo otra vez». Ratifica que no usaron preservativo, que no intercambiaron frase alguna en el baño, que él no la tocó y solo acercó su pene, que no le preguntó nada después. En su caso particular, la Fiscalía le acusa también de intentar penetrarla analmente. Él lo niega.

Ante la insistencia de la letrada de la acusación por lograr una secuencia precisa de los hechos, Martín responde: «Cómo puedo recordar detalles tan precisos, siendo una situación normal».

-¿A usted le pasa todos los días que una persona de 18 años le proponga hacer una felación a usted con sus amigos? –pregunta la abogada de la defensa.

-Anteriormente había estado con otras mujeres y a cada una le gusta una cosa y a otra algo distinto... –empieza a responder él.

La juez le interrumpe: «¿Estando con sus amigos les proponen hacer felaciones consecutivas, que es lo que ha ocurrido aquí? ¿Le había ocurrido otra vez?»

-En alguna ocasión sí. Otra cosa es que hayamos querido nosotros y no ha pasado –dijo.

Normalidad, rapidez en la actuación, ambiente de «jolgorio» o «cachondeo», cuatro basas de la defensa. Mañana se escuchará la versión de la denunciante, quizás víctima, según dicte la sentencia.