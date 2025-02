«Comer con amigas es un chute de energía»

Saltó a la fama hace más de 30 años desde la portada de Sports Illustrated y su romance con la moda continúa desde entonces. De otra forma, fuera de la pasarela -desfila ocasionalmente-, en campañas publicitarias o presentaciones de eventos, que combina con su faceta ... más solidaria al frente la Fundación Ared, «formación, mujer e inserción». Madre de cuatro hijas y a punto de celebrar tres décadas de matrimonio con Eduardo Vicente, Judit Mascó, la supermodelo española de los 90, dice que sus días «nunca son iguales».

Lunes

07.00 horas. Me levanto entre las siete y las ocho de la mañana, depende de si tengo rodajes o sesiones en exteriores, aviones o trenes que coger... Mis días nunca son iguales. Yo que soy de querer organizarlo todo, con agenda de papel y las tareas por hacer subrayadas en rotuladores de colores fluorescentes... Es algo que mi profesión como modelo nunca me ha dado, estabilidad de saber qué haré la próxima semana.

07.15 horas. Cuando me despierto me gusta poner la radio, beber mis dos vasos de agua en ayunas y hacerme un café. Hago unos estiramientos de yoga y a la ducha. Mi rutina de belleza es simple: limpieza, hidratación y crema solar. Después suelo comer una pieza de fruta y me hago un bocadillo (siempre salado) para media mañana, como los niños.

10.00 horas. Voy a Oxigen, mi centro de belleza de toda la vida en Barcelona. Allí me cuidan la piel con limpiezas e hidrataciones, y de vez en cuando algún masaje drenante o relajante. Empezar así algunos lunes es un regalo que me hago. El cuidado de la piel, la constancia y los buenos productos son básicos para cuidarme en esta etapa de la vida (53 años). No creo en los milagros, pero sí en la constancia.

Martes

08.00 horas. Los martes suelo trabajar como colaboradora en 'Tot es Mou', un programa de tv3 con temas de actualidad matinal. Leo los periódicos, me maquillo, bien natural y a mi manera, y me recoge un taxi para ir a los estudios de grabación. También hay días que los paso grabando en los mercados de Cataluña para la sección que tengo en el nuevo programa de La 1 'Ahora o nunca', donde muestro, entrevisto y comparto historias de personas que tienen puestos en los mercados. Es gente auténtica y generosa, muchos de ellos de terceras o cuartas generaciones, por lo que tienen mucho que contar.

17.00 horas. Llevo yo misma mis redes sociales y eso requiere también un buen rato de mi tiempo. Me gusta hacerlo personificado.

19.30 horas. También ocupo mis horas con mi familia. Sin saber cómo, acabo siempre liada con temas de las hijas, con mis padres o asuntos familiares. Tener familia numerosa es maravilloso, no te aburres nunca.

Miércoles

10.00 horas. Repasar los emails de trabajo y las reuniones en mi agencia con mi representante para decidir temas de trabajo puede llenarme algunas horas. No me gusta demasiado hablar por teléfono y suelo trabajar por email. Por escrito me organizo mucho mejor y trabajo cuando y donde quiero. Cuando presento eventos o tengo que hablar en público o en los medios me preparo los guiones a conciencia. Me gusta tenerlo todo controlado, estar tranquila y poder disfrutarlo.

12.30 horas. En casa tengo ayuda con la cocina y suelo dedicarle poco tiempo, pero me gusta organizarme para encontrar tiempo para hacer la compra. Disfruto comprando en los sitios que ya conozco, donde me recomiendan bien. Intento comprar productos de temporada y proximidad.

18.00 horas. Voy al gimnasio de toda la vida, el Arsenal Femenino, al menos dos o tres veces por semana. Compagino el yoga con el pilates, y últimamente estoy probando las clases guiadas de Total Barre (barra, como las bailarinas), que me ayuda a tonificar y fortalecer piernas.

Jueves

19.00 horas. Las tardes de los jueves hago colaboraciones esporádicas en Radio Barcelona y Cadena Ser.

21.30 horas. Por la noche, o bien cenamos todos juntos, aunque cada vez cuesta más por las edades y horarios tan diferentes que tenemos, o mi marido y yo nos sentamos delante de la tele para ver alguna serie. Los jueves intentamos que sean 'juernes' para ir ya disfrutando de la llegada del fin de semana. Nos preparamos un cóctel con frutos secos y le damos algo de alegría a la semana.

Viernes

11.00 horas. Llevo más de 25 años con la Fundación Ared, donde acompañamos a personas en alto riesgo de vulnerabilidad, sobre todo mujeres, para que logren la plena integración en la sociedad. Algunos días como en nuestro comedor social con directivos y usuarias de la entidad.

14.00 horas. Ver películas, documentales o series en la tele con la bandeja de la comida o la cena, mantita cerca, me hace feliz. Acompañada o sola. Agradezco momentos como estos, aunque también me gusta salir a comer con mis amigas. La mejor terapia y la más divertida, un chute de energía único.

22.00 horas. Me encantan las cenas informales de fin de semana, en familia o con amigos de confianza, a base de pan con tomate, anchoas, embutidos, buen jamón y surtido de quesos, acompañado de un buen vino. Poco trabajo y gran disfrute.

24.00 horas. Antes de acostarme, rutina de belleza: limpiar la piel, alternar una mascarilla o peeling facial dos o tres veces por semana, hidratar y acostarme sabiendo que me quedará un rato para leer. Es mi momento de desconexión.