Esta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este martes

R. H. Martes, 25 de noviembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 25 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 6, 11, 17, 35 y 44. Las estrellas corresponden al 3 y al 7 y El Millón, al VVX30432.

La recaudación del sorteo ascendió a 60.116.025,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existen diez boletos acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2), premiados con 782,33 euros cada uno.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 178 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 32.640 de Orihuela (Alicante), situado en Ctra. Torrevieja-Cartagena, km 6.