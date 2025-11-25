HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Esta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 60.116.025,20 euros

R. H.

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 25 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 6, 11, 17, 35 y 44. Las estrellas corresponden al 3 y al 7 y El Millón, al VVX30432.

La recaudación del sorteo ascendió a 60.116.025,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existen diez boletos acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2), premiados con 782,33 euros cada uno.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 178 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 32.640 de Orihuela (Alicante), situado en Ctra. Torrevieja-Cartagena, km 6.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  3. 3 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  4. 4

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6 En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  10. 10

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Esta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este martes

Esta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este martes