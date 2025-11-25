Esta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este martes

Loterías y apuestasEsta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este martes
La recaudación del sorteo ascendió a 60.116.025,20 euros
R. H.
Martes, 25 de noviembre 2025, 23:06
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 25 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 6, 11, 17, 35 y 44. Las estrellas corresponden al 3 y al 7 y El Millón, al VVX30432.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.
En España existen diez boletos acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2), premiados con 782,33 euros cada uno.
Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 178 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 32.640 de Orihuela (Alicante), situado en Ctra. Torrevieja-Cartagena, km 6.