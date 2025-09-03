Esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles
La recaudación ha ascendido a 2.383.406,50 euros
R. H.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:19
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 3 de septiembre, ha estado formada por los números 41, 23, 15, 12, 18 y 01.
El número complementario es el 14 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.383.406,50 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior
