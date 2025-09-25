HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 25 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Cinco ganadores en el sorteo de La Primitiva de este jueves

R. H.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:23

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 25 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 6, 14, 28, 29, 33 y 38. El número complementario es el 25, el reintegro el 1 y el Joker, 9227621.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.267.073 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, premiados con 39.338,29 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 15 de Jaén, en la nº 3 de Torrelavega (Cantabria), en la nº 205 de Madrid, en la nº 3 de Alcalá de Henares (Madrid) y en el Despacho Receptor nº 58.275 de Langreo (Asturias).

