Cinco errores comunes en las discusiones de pareja: qué debemos hacer

La escucha: Solemos escuchar (por no decir oír) para contestar, no para entender a la otra persona y localizar dónde está su dolor. Siempre digo que nos han enseñado todo, menos a realizar escucha activa. Nos han enseñado a hablar, escribir y leer, pero nadie ha visto la necesidad poblacional de aprender a escuchar. Sentirse escuchado en la pareja es de vital importancia y, en mitad de una discusión, puede ser el salvavidas para evitar malentendidos.

Evitar las Indirectas: A menudo, recurrimos a las indirectas como un hábito común en nuestras interacciones sentimentales, sin recordar que lo que no expresamos claramente no puede ser equiparado con lo que decimos en voz alta. Caemos en la trampa de suponer que nuestra pareja puede leer nuestros pensamientos, generando así un sesgo llamado «lectura del pensamiento». Esta suposición puede llevarnos a sentir frustración o enojo cuando nuestras necesidades o pensamientos no son comprendidos sin ser verbalizados. Frases como «Si tengo que pedirlo, ya no lo quiero» son expresiones típicas de esta dinámica. También es frecuente intentar transmitir deseos de manera sutil, esperando que el otro los capte como si fuera un examen sorpresa. Reconocer la importancia de una comunicación directa y abierta es fundamental para evitar malentendidos y fortalecer la conexión emocional en la pareja.