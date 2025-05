Cinco consejos para prevenir la aparición de cucarachas en casa

Irene Toribio Martes, 27 de mayo 2025, 17:43 Comenta Compartir

La llegada del buen tiempo es, en ocasiones, sinónimo de la llegada de las cucarachas. Aunque siempre están ahí, cuando suben las temperaturas, estos desagradables insectos se cuelan en nuestros hogares buscando refugio en zonas húmedas, y su presencia es de lo más molesta. Por eso, desde Rentokil Initial, empresa líder en el control de plagas, insisten en que hay ciertos remedios caseros que, aunque pueden tener cierto efecto, no son lo más eficaz, como el uso de suavizante de ropa, vinagre, café, limón, jabón, hojas de laurel, cáscara de pepino, entre otros.

Jacinto Diez, Director de Comunicación de Rentokil Initial, señala que «estos métodos pueden dar una falsa sensación de control y algunos pueden tener cierto efecto repelente, pero no eliminan a los ejemplares adultos en sus distintas fases; simplemente los desplazan a otras zonas, por lo que no se controla la raíz del problema. También, este tipo de »remedios« no suelen llegar a los focos de anidación. Si no se actúa sobre el origen, la infestación persiste y empeora».

Por eso, desde la empresa, para prevenir la aparición de cucarachas recomiendan:

- Eliminar fuentes de alimento, asegurando que los residuos estén depositados en contenedores con tapa. Nunca dejar restos de comida en la cocina, especialmente por la noche. No acumular basura orgánica durante varios días sin tirarla

- Limpieza, incrementa las frecuencias durante los meses de calor. Disoluciones de agua con amoniaco para lavado de suelos y superficies pueden ser buenos repelentes (en especial para las hormigas)

- Reducir los refugios, evitando rincones donde se acumulen cartones u otros materiales. Manten diáfanos los bajos de fregaderos y cocina y revísalos con frecuencia. Los electrodomésticos como el microondas o el frigorífico pueden servir de refugio. Revisa al menos 2 veces al año la trasera de la nevera. El calor del motor les encanta.

- Evita su entrada, si vives en una planta baja o en una casa independiente, las cucarachas pueden entrar por la puerta de la calle, coloca burletes. Sella cualquier hueco o grieta que comunique tu casa con el exterior o con bajantes y conductos.

- Insecticidas domésticos, son efectivos cuando puedes actuar directamente sobre el foco, pero ten en cuenta que estos productos no afectan a los huevos, por lo que tendrás que aplicarlos de forma muy frecuente. Los geles de uso doméstico también pueden funcionar, pero es lo mismo, hay que aplicarlos directamente en los focos y que las cucarachas no encuentren competencia alimentaria con residuos orgánicos.

«Una buena higiene y limpieza es la base, pero si ya hay indicios de plaga, lo más prudente es actuar rápido y con la ayuda de profesionales, al final siempre va a resultar más económico y eficaz«, termina apuntando Jacinto.