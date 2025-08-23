Cinco acertantes de La Primitiva de este sábado se llevan más de 42.000 euros

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 23 de agosto, ha estado formada por los números 14, 25, 31, 40, 43 y 49. El número complementario es el 33, el reintegro el 4 y el Joker, 1 047 079.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.085.806 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 61.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, ninguno de ellos en Extremadura. Han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Llanes (Asturias), en el Despacho Receptor nº 68.570 de Palm-Mar–Arona (Santa Cruz de Tenerife), en el nº 82.620 de Valencia, en el nº 94.205 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Cada uno de ellos se llevarán 42.942,10 euros.

De tercera categoría (cinco aciertos) existen 138 boletos acertantes, que recibirán 2.852,43 euros, mientras que de cuarta categoría (cuatro aciertos) hay 8.414 boletos acertantes, que recibirán 68,05 euros