¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?
Lotería y apuestas

Cinco acertantes se llevan más de 20.000 euros en el sorteo de la Bonoloto de este domingo

La recaudación del sorteo ascendió a 1.927.917,50 euros

R. H.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:42

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 7 de septiembre, ha estado formada por los números 09, 06, 02, 43, 07 y 11.

El número complementario es el 28 y el reintegro, el 9. La recaudación del sorteo ascendió a 1.927.917,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes. Cada uno se lleva 21.205,08 euros.

