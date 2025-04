Qué es el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp y para qué sirve

Lunes, 1 de abril 2024, 15:22 Comenta Compartir

«Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp puede leerlos ni escucharlos». Seguro que has visto este mensaje cuando has iniciado una nueva conversación en WhatsApp y quizá te hayas preguntado qué significa realmente. Aunque se entiende perfectamente que se trata de una garantía de seguridad, probablemente no te hayas parado a leer toda la información al respecto.

El famoso 'cifrado de extremo a extremo' aparece en cada conversación que inicias en la aplicación de mensajería. Este cifrado garantiza que solo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo. Esto ocurre debido a que, gracias al cifrado de extremo a extremo, los mensajes se aseguran con un candado, y solo tú y el destinatario tienen la llave especial que se necesita para desbloquearlos y leerlos, explican desde la aplicación.

Todo esto ocurre de manera automática, sin necesidad de activar ninguna configuración especial para proteger tus mensajes. «La seguridad y privacidad de nuestros usuarios forman parte de nuestro ADN, por ello, desarrollamos el cifrado de extremo a extremo para nuestra aplicación. Gracias al cifrado de extremo a extremo, tus mensajes, fotos, videos, mensajes de voz, documentos, actualizaciones de estado y llamadas están seguros y no caerán en manos indebidas», explican desde WhatsApp.

- Para activar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo, sigue estos pasos:

Ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad.

Toca Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

Toca Activar y, luego, sigue los pasos para crear una contraseña; o bien, usa tu clave de cifrado de 64 dígitos.

Toca Crear o Generar.

- Para desactivar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo, sigue estos pasos:

Ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad.

Toca Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

Toca Desactivar y, luego, ingresa tu contraseña o tu clave de cifrado de 64 dígitos.

Toca Desactivar otra vez para confirmar.

Temas

WhatsApp