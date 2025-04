China no sufre ningún brote pandémico por un nuevo virus respiratorio, zanja la OMS

Rocío Mendoza Madrid Miércoles, 8 de enero 2025, 11:40 Comenta Compartir

Un paseo corto por cualquiera de las redes sociales de moda tiene susto asegurado: imágenes de hospitales repletos de pacientes con mascarilla en China, un virus cuyo nombre ya da respeto y, de fondo, la palabra maestra para desatar el pánico: pandemia.

En las últimas semanas, la maquinaria de la desinformación ha tenido como objetivo el incremento de infecciones respiratorias propias del invierno para sembrar la duda, o en algunos casos directamente la alarma, sobre la posible gestación de una nueva pandemia causada por un virus respiratorio nuevo en el país asiático.

El paralelismo con lo vivido en diciembre de 2019, unas semanas antes de que se decretara la emergencia global por el covid-19, lo pone fácil. Pero la diferencia fundamental entre lo sucedido hace ahora 5 años y lo que se vive este invierno es la reacción de la autoridad internacional de vigilancia en estos casos, esto es, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya estaba al tanto de los primeros brotes y alertaba del nuevo virus y de su insólita capacidad de contagio; en este 2025, lo que ha hecho es emitir un informe para desmentir que el país asiático sufra ninguna situación de emergencia.

En un informe emitido sobre el aumento de enfermedades respiratorias registrada en el hemisferio norte del planeta, incluye su tajante desmentido al respecto de la supuesta alarma desatada en China con estas palabras: «Recientemente, ha habido interés internacional -así expresa el rumor que se extiende que se extiende- en los casos de hMPV en China, incluyendo sugerencias de que los hospitales están desbordados. Pero el aumento observado en las detecciones de patógenos respiratorios se encuentra dentro del rango esperado para esta época del año durante el invierno en esta región».

— Antonio M Quispe, MD, PhD 🇵🇪 (@drantonioquispe) January 3, 2025

El hMPV son las siglas del metapneumovirus humano (hMPV), un virus respiratorio que no es nuevo para los médicos aunque el rumor lo haya bautizado como 'nuevo' o 'desconocido'. Fue identificado por primera vez en 2001 y está estrechamente relacionado con el virus sincitial respiratorio (VSR). Circula en muchos países desde el invierno hasta la primavera. Es una de las principales causas de infecciones respiratorias en personas de todas las edades y, como en la mayoría de las infecciones respiratorias del invierno, afecta más a niños, mayores y a personas inmunodeprimidas.

Si bien se pueden dar casos que pueden desembocar en una hospitalización con bronquitis o neumonía, la mayoría de las personas infectadas con hMPV tienen síntomas leves de las vías respiratorias superiores similares a los del resfriado común y se recuperan después de unos días.

No es habitual que se hagan pruebas para identificarlo en un proceso de resfriado común, con lo que no todos los países publican datos de forma rutinaria sobre las tendencias del hMPV. No obstante, sobre su prevalencia sobre otros patógenos, la OMS también sale al paso para recordar que, según los datos comunicados por China desde el 29 de diciembre, el virus más detectado este invierno es el de la gripe común, no el metapneumovirus.

Este se incluye en el conjunto de patógenos que han hecho que las infecciones respiratorias agudas hayan aumentado durante las últimas semanas. Entre ellos se encuentran, además de la gripe estacional, el rinovirus y el sincitial respiratorio. Pero el incremento está dentro de los «rangos normales» para la estación del año.

Así, el organismo internacional lanza un mensaje de calma y avisa de que está en contacto con los funcionarios de salud chinos y no ha recibido ningún informe de patrones de brotes inusuales. Y añaden: «Las autoridades chinas aseguran de que el sistema de atención sanitaria no está desbordado y no se han producido declaraciones de emergencia ni se han activado respuestas» a la situación actual.

Los virus respiratorios, en el mundo

Sobre la incidencia de las infecciones respiratorias en el resto del mundo en esta época del año, las autoridades sanitarias informan de que en algunos países del hemisferio norte templado, las tasas de enfermedad similar a la gripe (ILI) o infección respiratoria aguda (IRA) han aumentado en las últimas semanas y están «por encima de los niveles de referencia», pero sigue la tendencia estacional habituales y avisa de que el pico máximo está por llegar.

«La actividad de la gripe estacional es elevada en muchos países del hemisferio norte. Sobre el VSR -cuando se dispone de datos de vigilancia-se han notificado descensos en la mayoría de las regiones, excepto en América del Norte», versa el citado informe.

Sobre la covid-19, el sistema de vigilancia centinela y notificada al Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (SMVIG), junto con el monitoreo de las aguas residuales, indica que su prevalencia es actualmente baja en los países del hemisferio norte, después de una actividad prolongada de alto nivel durante los meses de verano.

Sin motivos de alarma por la gripe aviar El primer fallecimiento de un paciente contagiado con la gripe aviar esta semana en Estados Unidos ha hecho saltar la alarma con respecto a la virulencia de estas enfermedad y su posible expansión, lo que también ha obligado a la OMS a pronunciarse. Sobre este caso, los responsables del organismo internacional insisten en que «el riesgo de gripe aviar sigue siendo bajo» para la población general. El paciente, que tenía más de 65 años y padecía afecciones médicas subyacentes, fue hospitalizado con el virus en diciembre tras estar expuesto a una combinación de gallinas de traspatio y aves silvestres.