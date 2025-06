Un chef extremeño se disfraza de espantapájaros para denunciar los actos vandálicos contra su restaurante

Judit Molina Viernes, 6 de junio 2025, 16:36 Comenta Compartir

Desde Plasencia hasta Gijón, el chef extremeño Ricardo Señorán ha demostrado que el humor puede ser una poderosa herramienta de denuncia. Al frente del restaurante Farragua, en la ciudad asturiana, el cocinero ha sorprendido a sus seguidores con un original vídeo, que ha compartido a través de su cuenta de Instagram, en el que aparece disfrazado de espantapájaros para compartir, con tono irónico, los continuos actos vandálicos que sufre la fachada de su local.

«Desde hace unos años sufrimos daños en el restaurante y en tono de humor se me ha ocurrido ahuyentar a los vándalos con este espantapájaros. En realidad no servirá pero por lo menos nos echamos unas risas que va mucho con lo que somos . Gente trabajadora que intenta hacer feliz a los que nos rodean. jajjaj es que es muy bueno el vídeo y como picaba la paja jajjaja», ha compartido el chef junto al vídeo en redes sociales.

En el vídeo se puede ver como el cocinero aparece vestido con su chaqueta de cocinero y cubierto de paja, Señorán se hace pasar por un espantapájaros que, armado con un rodillo y un cuchillo de cocina, permanece inmóvil en la puerta del restaurante hasta que entra en escena un supuesto «vándalo». En el momento en que este intenta actuar, el espantapájaros cobra vida y lo ahuyenta. La escena ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, pero también ha servido para visibilizar una problemática real que afecta no solo a Farragua, sino a muchos negocios de la zona.

Las palabras del chef extremeño

En declaraciones a este medio, el chef de Plasencia explica cómo ha surgido la idea. «Me gusta mucho el humor, y pensé que a la gente le haría gracia compartir un contenido así. No esperaba que tuviera tanta repercusión, la verdad», comenta entre risas.

Además, los comentarios que ha recibido tras la publicación del vídeo asegura que «han sido de apoyo». «La gente se ha reído bastante, y lo único que nos desean es que no nos vuelva a pasar. Aunque con lo gracioso que ha sido el vídeo, igual más de uno quiere que siga pasando, para que así grabemos otro», dice con ironía.

Sin embargo, Ricardo es consciente de que un vídeo así no va a frenar a quienes cometen estos actos. «No creo que el vídeo tenga efecto real sobre los vándalos. Creemos que son chavales jóvenes que pasan por aquí, tal vez bebidos o simplemente con ganas de hacer daño porque sí. Esto va más dirigido a la sociedad en general, para que se vea lo que ocurre y se reflexione», asegura.

Sobre si hará una segunda parte, lo tiene claro. «Espero no tener que hacer otra. Pero sí que seguiremos utilizando el humor en redes, porque forma parte de lo que soy y de cómo me gusta hacer sentir a los demás. No todo es tan grave siempre».

Eso sí, recalca con firmeza que el uso del humor no debe eclipsar el nivel y compromiso gastronómico del restaurante. «Nos gusta hacer la gracia, pero no queremos que se nos vea solo como 'el restaurante super gracioso'. Somos un equipo muy preparado, serio y comprometido con la gastronomía. Y, sobre todo, comprometidos con Extremadura, mi tierra. Nos tomamos la cocina muy en serio, aunque de vez en cuanto nos guste tomarnos la vida con homor».